Empresário mineiro de 68 anos adquiriu 90% das ações do futebol da Raposa na última segunda

O Cruzeiro está de comando novo em sua cúpula. Em um negócio com Ronaldo Fenômeno, o empresário Pedro Lourenço sacramentou a compra de 90% das ações do futebol da Raposa na última segunda-feira (29), o que deu ao clube o posto de primeira SAF revendida no futebol brasileiro.

Por isso, a GOAL traz mais detalhes sobre a história do novo mandatário do futebol do Cruzeiro daqui em diante...