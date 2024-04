Ronaldo Fenômeno acerta a venda da SAF do Cruzeiro a empresário dono de rede de supermercados

Sócio-proprietário do Supermercados BH, Pedro Lourenço vai administrar o futebol do clube de Belo Horizonte

Ronaldo Fenômeno acertou a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro a Pedro Lourenço. O negócio foi sacramentado nos últimos dias, em conversas entre o empresário e o ex-jogador, como soube a GOAL. A informação sobre o acordo foi inicialmente divulgada pelo portal No Ataque.

As tratativas já estavam avançadas há algum tempo, restando apenas troca de documentos entre as partes, o que deve acontecer nesta segunda-feira (29). Os documentos sobre as negociações serão firmados no dia seguinte ao jogo contra o Vitória.

Ronaldo Fenômeno já havia demonstrado o interesse em vender o Cruzeiro em outras ocasiões. O clube discutiu essa possibilidade com outros empresários de Belo Horizonte que são reconhecidamente cruzeirenses. No entanto, o principal interessado foi o sócio-proprietário da rede Supermercados BH.

