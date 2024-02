Quando os times que disputam a Libertadores jogam pela Copa do Brasil 2024?

Equipes que competem na Libertadores ingressam na Copa do Brasil somente na terceira fase da competição; entenda

A Copa do Brasil e a Libertadores são umas das competições mais valorizadas no cenário do futebol sul-americano. Aquela, é a mais democrática e mais bem paga do território nacional, essa, promete a Glória Eterna. Em 2024, as competições continuam a escrever a história do futebol no continente, e a Copa do Brasil contará com diversos clubes classificados para a Copa Libertadores.

Sendo assim, as equipes que disputam a competição continental se juntam à Copa do Brasil diretamente na terceira fase do torneio. Essa etapa será disputada em jogos de ida e volta nos dias 1º e 21 de maio.

A seguir, a GOAL explica como fica o calendário das competições