Conmebol definiu a data da decisão de 2024; confira

A final da Copa Libertadores é um evento esportivo de grande destaque no cenário sul-americano. A competição reúne clubes de diversos países da América do Sul, mas apenas duas equipes competirão pelo título. O evento é marcado por um forte histórico de rivalidades e tradição, o que o torna um dos mais prestigiosos torneios de futebol da região. À medida que o tempo passa, uma nova edição da Copa Libertadores da América se aproxima em 2024. Confira todas as informações já divulgadas.