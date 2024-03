Copa do Brasil 2024: os 92 times confirmados para participar da edição

Na segunda fase, a competição conta com 40 equipes vivas na disputa, quanto outras 12 entram diretamente na próxima fase

A Copa do Brasil 2024 já caminha para os duelos decisivos da segunda fase. Ao todo, 92 equipes iniciaram a disputa da competição, mas apenas 40 delas seguem vivas no torneio, enquanto outras 12 entram diretamente na próxima fase, representando os times classificados da Copa Libertadores, o vencedor da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B de 2023, além do atual campeão São Paulo.

O ranking nacional deixou de ser um critério, diferentemente dos anos anteriores. A competição nacional abrange clubes de todos os estados do país. São Paulo e Rio de Janeiro tem o maior número de representantes, com nove cada um. De acordo com o Calendário Base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o torneio teve seu início em 21 de fevereiro e vai até 10 de novembro.

Pensando nisso, a GOAL te mostra todos os 92 times desta edição 2024 do principal torneio mata-mata do país.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

*em negrito os times vivos na disputa