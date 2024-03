Os times classificados para a Copa Libertadores da América 2024

Confira a distribuição de vagas por país e todos os classificados para a edição

O futebol sul-americano já conhece a definição dos oito grupos desta edição da Copa Libertadores da América. Nesta fase, o Basil é representado por Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Mas não haverá confronto entre dois brasileiros nesta etapa.

E, fato é, a classificação à Liberta talvez seja o principal objetivo para a maior parte dos clubes brasileiros. Terminar entre os seis primeiros virou quase que um mandamento no nacional. A distribuição de vagas da Conmebol por país é simples: o Brasil possui sete, a Argentina, seis, e as demais associações possuem todas quatro vagas cada. Lembrando que os campeões da própria Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana também garantem lugar para o torneio do ano seguinte.

Veja abaixo quais são as equipes participantes da Copa Libertadores da América de 2024, incluindo as que disputaram a fase preliminar.