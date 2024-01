Primeira fase da Copa do Brasil 2024: jogos, quando é, onde assistir e mais

Sorteio realizado, confrontos definidos. Veja quem seu time enfrentará na primeira fase da Copa do Brasil

A bola vai rolar para uma das principais competições do país. A Copa do Brasil 2024 já tem seus 80 clubes qualificados para a primeira fase, além dos 12 que entram a partir da terceira. Com os selecionados, o sorteio aconteceu nesta terça-feira (30), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A partir disso, já temos os 40 confrontos da fase inaugural do torneio, e o torcedor já pode começar a se empolgar com quem seu time enfrenta na estreia na copa. Longas viagens ao redor do país inteiro e clássicos regionais ou estaduais marcam esses primeiros duelos.

A GOAL te apresenta todas as informações sobre a primeira fase da Copa Betano do Brasil, que já tem previsão para iniciar entre as semanas de 21 e 28 de fevereiro.