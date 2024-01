Segunda fase da Copa do Brasil 2024: jogos, quando é, onde assistir e mais

Veja quem seu time irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil, prevista para ocorrer entre os dias 6 e 13 de março

Com 92 clubes na disputa, a Copa do Brasil começou a ganhar forma com a realização dos sorteio, ocorrido na sede da CBF, para definir os confronos das primeiras fases da competição.

Com 80 clubes disputando as duas primeiras etapas, os duelos serão em jogo único, mas com criterios de desempates direfentes. Na primeira etapa, o time visitante avança em caso de empate. Já na rodada seguinte, o empate leva à disputa por pênaltis.

Somente a partir da terceira fase, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Fluminense, Vitória, São Paulo, Ceará e Goiás se juntam aos 20 clubes classificados na segunda etapa da competição e, então, os confrontos serão no formato ida e volta.

A seguir, a GOAL fornece mais informações sobre a segunda etapa do torneio.