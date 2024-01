Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil 2024 ao vivo na TV, no streaming e na internet? Veja todos os canais que transmitem as partidas

Confira quais são as sete plataformas que fazem a transmissão das partidas do torneio

A Copa do Brasil é um dos torneios de maior importância do País e também oferece uma das maiores premiações do continente. Com embates mata-mata do começo ao fim, envolve equipes de todos os níveis do futebol brasileiro em busca de um único objetivo: a taça.

E o torcedor brasileiro terá algumas opções para assistir aos jogos doem diferentes plataformas, como na TV e na internet. Abaixo, a GOAL te mostra todos!