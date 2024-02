Por que Xabi Alonso precisa recusar o Bayern e aceitar ser o novo técnico do Liverpool

Responsável por recolocar o Bayer Leverkusen sob os holofotes do esporte, espanhol terá uma importante decisão a tomar no meio do ano

De acordo com as últimas notícias, Xabi Alonso estaria propenso a assumir o comando do Bayern de Munique em vez do Liverpool. De certa forma, seria compreensível. É sempre mais fácil substituir um fracasso do que uma lenda viva – e não se engane, foi exatamente isso que Jurgen Klopp se tornou em Anfield. Não se trata apenas das suas qualidades como treinador; é sobre seu caráter e carisma também. Muitos grandes treinadores já estiveram no banco de reservas do Liverpool, mas nenhum jamais foi como Klopp. Quando os torcedores ficaram frustrados depois de ver seu time líder da Premier League surpreendentemente sair atrás no placar em relação ao Luton Town, que luta contra o rebaixamento, Klopp recorreu à arquibancada e exigiu mais apoio para seu time em dificuldades. O que se seguiu foi "uma tempestade", uma onda de emoção que varreu Luton no segundo tempo. Mais artigos abaixo Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!