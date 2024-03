Inferno para Jordan Henderson persiste no Ajax após passagem trágica na Arábia Saudita

O desempenho do gigante holandês despencou desde a chegada do ex-capitão do Liverpool em Amsterdã

A janela de transferências de janeiro de 2024 entregou assustadoramente pouco. No entanto, uma saga que rompeu o silêncio foi a decisão muito debatida de Jordan Henderson de encerrar sua "aventura" na Saudi Pro League.

Logo antes da abertura da janela, começaram a surgir rumores sobre o desejo de Henderson de buscar uma saída antecipada, devido às preocupações com o nível de competitividade bem inferior ao desejado e a incapacidade de sua família de se adaptar aos novos ares.

No meio do mês, ele teve seu desejo atendido, com o Ajax o contratando em um contrato surpreendentemente longo de dois anos e meio. Falando imediatamente após a confirmação da transferência, Henderson falou de seu desejo de encerrar sua controversa passagem pela Arábia Saudita, também sugerindo sua esperança de poder se manter longe de polêmicas no Ajax e focar apenas em suas performances em campo.

E embora Henderson tenha encontrado menos frequentemente as manchetes dos jornais do Reino Unido desde sua chegada a Amsterdã, estar no Ajax parece não estar sendo uma jornada fácil também.