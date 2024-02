Saudi Pro League: os artilheiros do Campeonato Saudita na temporada 2023/24

Veja quem são os líderes em gols marcados no Campeonato Saudita

A temporada 2023/24 é a maior da história do futebol da Arábia Saudita. Após gigantesca investida do país no futebol europeu, acertando as vindas de estrelas do maior nível mundial, a Saudi Pro League vive momento sob todos os holofotes.

E com tantos craques, é claro que a disputa pela artilharia da competição é um destaque. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar e Roberto Firmino são apenas alguns nomes a protagonizarem o que promete ser a mais nova sensação mundial.

A seguir, portanto, a GOAL te deixa informado e atualizado acerca dos maiores goleadores para a campanha 2023/24.

Atualizada em 07 de fevereiro de 2024, às 19h59 (de Brasília).