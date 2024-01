Por que os times da Europa estão "tímidos" na janela de transferências de janeiro?

Os fãs de grandes contratações ficaram desapontados este mês, já que os clubes de toda a Europa estão lutando para consolidar tais movimentos

Desde que a janela de transferências foi aberta, no início de janeiro, o silêncio se espalhou por toda a Europa. Mesmo na Premier League, onde os clubes costumam gastar dinheiro sem se preocupar com as consequências, tem havido calmaria.

Ironicamente, considerando as críticas que Daniel Levy recebeu por ser mão fechada, é na verdade o Tottenham quem lidera nos gráficos de gastos no momento, contratando Timo Werner por empréstimo e pagando ao Genoa 21,5 milhões de libras (R$ 134 milhões) mais 5,2 milhões de libras (R$ 32,5 milhões) em complementos pelos serviços de Radu Dragusin.

Eles também estavam interessados em Gallagher, do Chelsea, mas parecem ter torcido o nariz por razões econômicas - replicando a tendência de contenção financeira exercida por clubes de todo o Velho Continente em janeiro.

Mais artigos abaixo

A pergunta que está na boca de todos é: para onde foram todos os grandes gastadores? Nesta mesma época, no ano passado, o Chelsea já havia investido 89 milhões de libras (R$ 556 milhões) em Mudryk e o Liverpool tinha comprado Cody Gakpo, enquanto clubes em dificuldades como Bournemouth e Leeds também estavam ocupados no mercado.