Cumpriu com o que prometeu? Como Ronaldo pegou o Cruzeiro e como entrega a SAF para Pedro Lourenço

Ronaldo pegou um Cruzeiro deitado, na maca e praticamente na lona, e entrega o futebol do clube a Pedrinho em situação melhor

A passagem de Ronaldo como dono da SAF do Cruzeiro tem algumas poucas semelhanças com seu início arrasador como jogador, no próprio clube mineiro, e inúmeras outras diferenças. A semelhança foi o curto período: desta vez, após dois anos, o Fenômeno optou por vender o controle do futebol celeste para o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho, e já se prepara até mesmo para deixar de ser um empresário do ramo administrativo da bola.

Como foi este período cruzeirense sob administração de Ronaldo? As respostas vão divergir entre a emoção e a frieza. A torcida celeste queria ter comemorado feitos maiores. Não foram poucos os protestos contra o eterno Fenômeno, algo que é até esperado dentro das emoções que carregam os clubes gigantes do Brasil. Avaliações mais frias, contudo, apontam o bom trabalho que foi feito para tirar o clube de um buraco profundo e iniciar uma reestruturação para, aí sim, sonhar com dias melhores.

Um bom exercício de avaliação entre expectativa e realidade é ver o que foi dito quando o casamento foi selado, em 2022, até este momento de divórcio em 2024. Pensando nisso, relembramos o que teve de principal na primeira entrevista coletiva de Ronaldo como dono da SAF cruzeirense, listamos quais promessas foram cumpridas e o que ficou faltando acontecer.

