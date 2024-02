Chaveamento da Copa do Brasil 2024: os cruzamentos do mata-mata até a final

Veja o caminho das equipes rumo à glória da competição nesta temporada

A principal competição de mata-mata do futebol brasileiro está de volta para mais uma edição em 2023. Ao todo, a Copa do Brasil reúne 92 equipes das diferentes divisões, estados, cidades e municípios do país rumo à final e uma premiação histórica na história torneio.

O chaveamento para os duelos da primeira e segunda fase da competição foram definidos através de sorteio realizado pela CBF. Depois disso, a entidade realiza um novo sorteio, com os vencedores da segunda fase, classificados para a Libertadores, campeão da Copa Verde, Série B, Copa do Nordeste e da Copa Libertadores de 2023, além do atual campeão da competição para definir o chaveamento da terceira fase até a final da competição.

Aqui, a GOAL mostra todo o caminho dos times da Copa do Brasil.

