Cada campeonato tem a sua... Fiorentina: Tottenham, Sevilha, Wolfsburg e Nice correm o risco de rebaixamento

O Tottenham vinha de uma temporada controversa, que culminou com a conquista da Liga Europa (primeiro título desde 2008), mas também com um triste 17º lugar, o penúltimo necessário para a permanência na Premier League. A diretoria (incluindo Paratici, hoje na Fiorentina) havia escolhido Thomas Frank, técnico com um passado brilhante no Brentford.

A janela de transferências de verão foi interessante, com contratações do calibre de Xavi Simons, Kudus, Palhinha e Kolo Muani. Frank, porém, desde o início não se adaptou, e a equipe chegou ao início de 2026 com poucas certezas. Nos últimos anos, técnicos como Conte, Mourinho, Espírito Santo e o próprio Postecoglou tiveram muita dificuldade. Sem vitórias no ano novo, os Spurs optaram por Igor Tudor, disponível após ter sido demitido pela Juventus. O resultado? Quase só derrotas, o episódio chocante de Kinsky sendo substituído por Vicario aos 17 minutos e dois erros graves na derrota por 5 a 2 sofrida contra o Atlético de Madrid na partida de ida das oitavas de final da Champions, além do doloroso 3 a 0 sofrido contra o Nottingham Forest no confronto direto da última rodada antes da pausa.

Como se não bastasse, Tudor teve que lidar com o luto pela perda de seu pai. O West Ham, penúltimo colocado, está a apenas um ponto, 30 a 29, e o medo nos Spurs cresce cada vez mais. O futuro de Tudor já está por um fio, com Sean Dyche, uma espécie de Ballardini do outro lado do Canal da Mancha, que já teria sido contatado.