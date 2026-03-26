Cada campeonato tem a sua... Fiorentina: Tottenham, Sevilha, Wolfsburg e Nice correm o risco de rebaixamento

Na Alemanha, é o Wolfsburg que corre o risco de sofrer uma queda vertiginosa. Na verdade, há já algumas temporadas que o clube não consegue chegar às vagas europeias, mais precisamente desde a temporada 2020/21, com o atual técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, no comando.
Estamos falando do time com a quinta maior folha salarial de toda a Bundesliga, que gastou quase 70 milhões na janela de transferências de verão. O elenco é composto por nomes importantes, como Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis e Amoura, todos jogadores titulares também em suas seleções nacionais. O Wolfsburg está em penúltimo lugar, a 3 pontos da zona de play-out, onde se encontra o St. Pauli, com 24 pontos.
A diretoria, para tentar recuperar uma temporada desastrosa, confiou em um velho lobo do mar, Dieter Hecking, o terceiro técnico da temporada depois de Simonis e Bauer. Hecking já havia treinado o Wolfsburg, há mais de 10 anos. Ele assumiu o clube em 2012 e o levou à conquista da Copa da Alemanha em 2015, além de uma participação nas oitavas de final da Liga dos Campeões no ano seguinte, quando foi eliminado pelo Real Madrid após uma virada. Essa continua sendo a melhor versão do Wolfsburg (excluindo a do título de 2009), com talentos do calibre de Perisic, Schürrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse, mas sobretudo um jovem Kevin De Bruyne. Será que o retorno de Hecking será suficiente para salvar o Wolfsburg de um rebaixamento que não ocorre há 29 anos?