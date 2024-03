Brilho de Endrick na seleção mostra que Real Madrid é mais realidade do que sonho e inicia ritual de despedida do Palmeiras

Ao lado de Florentino Pérez e bem perto de Leila Pereira, a mais nova sensação do futebol iniciou de vez uma grande transição em sua vida

Orgulho e, de certa forma, coração apertado. Foi com a sensação de ver sua cria sendo reconhecida fora de suas fronteiras, e já com despedida marcada, que o torcedor palmeirense comemorou os gols de Endrick sobre Inglaterra e Espanha, nos amistosos da seleção brasileira. Não houve assunto maior, que gerasse mais interesse, nesta rodada de amistosos internacionais, do que os feitos da mais nova joia brasileira.

Endrick saiu do banco de reservas para fazer gol, o seu primeiro pelo Brasil, e se tornar, aos 17 anos, o jogador de seleção mais jovem a balançar as redes de Wembley. Somente Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno demoraram menos para comemorarem um primeiro gol pela equipe nacional. Ao mesmo tempo que representou uma breve apresentação ao mundo e um novo horizonte de possibilidades, também iniciou definitivamente o ritual de despedida de casa.

“Te esperamos aqui”, disse o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em conversa com Endrick após o emocionante (e polêmico, por causa da arbitragem) empate em 3 a 3 contra a Espanha. A pouquíssimos metros do mandachuva merengue estava Leila Pereira, mandatária do Palmeiras. Mais oficial que isso, apenas se tivessem entregado logo as chaves do Santiago Bernabéu para o menino.