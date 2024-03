Endrick na seleção brasileira: quantos gols e jogos ele fez, estreia, recordes e raio-x completo dos números do atacante pelo Brasil

A mais nova joia do futebol brasileiro já começou a escrever seu nome com protagonismo usando a camisa canarinho

Considerado a maior joia do futebol brasileiro desde Neymar, Endrick é cercado de grandes expectativas e a responsabilidade de estar à altura de tudo isso já se apresenta como um enorme desafio a ser vencido.

Além do sucesso já feito com a camisa do Palmeiras, e o que vier pela frente no Real Madrid, o desempenho com a seleção brasileira será um enorme diferencial – o maior deles – na hora de se colocar um peso no seu tamanho.

Mas Endrick na seleção brasileira ainda é uma história bem no início. Os capítulos iniciais já mostram, contudo, algumas marcas importantes e que só fazem aumentar toda esta expectativa. Confira, abaixo, as principais informações e recordes de Endrick com a camisa do Brasil.