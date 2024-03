Quando Endrick vai para o Real Madrid e deixa o Palmeiras?

Joia palmeirense já tem saída acertada com o Real Madrid por mais de R$ 400 milhões

O atacante Endrick, do Palmeiras, já é uma das maiores revelações da história do clube e está com um pé na Europa. A joia alviverde fará, em breve, 18 anos e completará, enfim, sua badalada transferência de mais de R$ 400 milhões para o Real Madrid.

Nos últimos meses, o jovem não tem só se mostrado cada vez mais à altura de vestir a camisa do Palmeiras, como também vem se destacando no mais alto nível do futebol mundial: pela seleção brasileira. Logo em suas duas primeiras partidas com a amarelinha, Endrick marcou dois gols - e contra dois 'pesos-pesados', Inglaterra e Espanha.

Abaixo, a GOAL te mostra o que falta para o jovem se mudar para Madri...