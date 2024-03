Bahia, Coritiba e mais dois entram em disputa com o Cruzeiro por zagueiro da Portuguesa

Zagueiro de 24 anos tem contrato com a Portuguesa até agosto de 2025; Novorizontino fez proposta pela contratação do atleta por empréstimo

O Cruzeiro não é o único interessado na contratação de Patrick, zagueiro da Portuguesa. Há outros quatro clubes que demonstraram intenção de contar com o defensor de 24 anos no elenco. América-MG, Bahia, Coritiba e Novorizontino fizeram contato sobre a situação do atleta, como soube a GOAL.

América, Bahia e Coritiba fizeram apenas consultas sobre a situação de Patrick no Estádio do Canindé, assim como o Cruzeiro. O Novorizontino já formalizou uma proposta para contratá-lo. A oferta do clube do interior paulista é pelo empréstimo até dezembro de 2024, com uma opção de compra de R$ 1 milhão.

A Portuguesa ainda não respondeu à oferta enviada pelo clube interiorano. A ideia da Lusa é tentar valores maiores pela saída do zagueiro no mercado da bola. Os paulistanos ainda não receberam uma oferta considerada interessante para a saída do defensor nesta janela de transferências.

