Cruzeiro faz consulta por zagueiro da Portuguesa

Defensor de 24 anos atua também como lateral esquerdo e tem a aprovação do departamento de futebol no mercado da bola

O Cruzeiro fez uma consulta à Portuguesa e avalia a contratação do zagueiro Patrick, como soube a GOAL. O defensor de 24 anos teve o nome aprovado nos bastidores da Toca da Raposa II e agrada à diretoria de futebol.

As conversas ainda estão em estágio inicial, mas os mineiros tentam chegar a um acordo com o clube paulista pela contratação do defensor. Os moldes do negócio ainda são discutidos para que o atleta chegue a Belo Horizonte durante o próximo período de inscrições de atletas — entre os dias 1º e 19 de abril.

Patrick tem contrato com a Portuguesa até agosto de 2025, e uma transferência para a elite do futebol nacional é vista com bons olhos pelo estafe do defensor. As negociações podem avançar nos próximos dias.

