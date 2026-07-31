O astro argentino Leandro Paredes voltou a exibir comportamentos polêmicos dentro do gramado, logo após seu rápido retorno ao seu time, o Boca Juniors, sem ter tido um período adequado de descanso, apesar de ter participado recentemente da final da Copa do Mundo no dia dezenove deste mês.

Paredes disputou sua segunda partida com a equipe após participar, na semana passada, dos jogos de ida e volta do play-off classificatório para as oitavas de final da "Copa Sul-Americana" contra o time chileno O'Higgins, confronto que o Boca Juniors decidiu nos pênaltis depois do empate das duas equipes no placar agregado, deixando claro que o jogador não aprendeu a lição com o que havia feito anteriormente em Nova York.

Paredes havia provocado amplas críticas por conta de suas atitudes e excessos em relação a alguns jogadores da seleção espanhola durante a final do Mundial, sendo o jovem craque do Barcelona, Gavi, o mais afetado por esse comportamento.

Em vez de demonstrar qualquer arrependimento por essas atitudes, o meio-campista argentino repetiu seus maus comportamentos, mas desta vez diante do árbitro chileno da partida, Wilmar Roldán.

Desta vez, as atitudes de Paredes não passaram impunes: o árbitro Roldán mostrou o cartão amarelo em sua direção após gestos e reclamações exagerados, além de o jogador ter desprezado, com uma postura de claro desdém, as tentativas do árbitro de afastá-lo e evitar a tensão.

Paredes quase recebeu o segundo cartão amarelo, que o teria expulsado de campo com o cartão vermelho por conta de sua insistência nos protestos, mas conseguiu, para a sua sorte, completar o jogo e contribuir para a classificação de sua equipe após converter com sucesso uma das cobranças de pênalti.