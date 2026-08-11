Palpite Boca Juniors x Deportivo Recoleta - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre Boca Juniors x Deportivo Recoleta, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (11), às 19h.
Melhores palpites para Boca Juniors x Deportivo Recoleta
- (Resultado e total de gols) Boca Juniors e menos de 3.5 gols, com odds de 1.83 na Betboom
- (Ambos marcam) Não, com odds de 1.50 na Betboom
- Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.52 na Betboom
Boca Juniors confia na sua força em La Bombonera.
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momentos das equipes
O Boca Juniors tem mantido um certo nível de competitividade no Campeonato Argentino após a classificação para a Copa Sul-Americana, somando dois empates e uma vitória, triunfo conquistado diante do Estudiantes. Com esse desempenho recente, o Boca Juniors ocupa a sétima colocação do Grupo A, tendo uma média de um gol por jogo.
O Deportivo Recoleta vem lidando com problemas defensivos no Campeonato Paraguaio a ponto de ter a segunda pior defesa da competição com uma média de dois gols sofridos por partida. Mesmo assim, os resultados têm sido positivos o suficiente para ocupar a quarta colocação em um campeonato de 12 equipes.
Prováveis escalações de Boca Juniors e Deportivo Recoleta
Boca Juniors: Montero, Lozano, Figal, Costa, Blanco, Paredes, Delgado, Ascacíbar, Aranda, Villa e Merentiel
Deportivo Recoleta: Vargas, Rodríguez, Alarcón, Viveros, Lara, González, Provoste, Espinoza, Riveros, Sánchez e Estigarribia
Previsibilidade no retrospecto recente
O nível de imposição do Boca Juniors em casa passa longe de outras épocas nas quais era um real protagonista nas principais competições, o que não necessariamente significa que os visitantes em torneios continentais têm vida fácil em La Bombonera, longe disso.
Diferentemente do cenário na Libertadores - no qual encarou um grupo que o levou ao limite, eventualmente eliminado com a terceira colocação, o Boca Juniors tem um cenário mais favorável para se impor em casa na Sul-Americana, assim como fez ao bater o O'Higgins por 1 a 0 na fase anterior do torneio.
- Palpite 1 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: (Resultado e total de gols) Boca Juniors e menos de 3.5 gols, com odds de 1.83 na Betano
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Escassez de gols não surpreende
O primeiro passo para atingir a consistência dentro de casa é, naturalmente, ter uma defesa que se garanta e, neste quesito, o Boca Juniors não tem decepcionado. Se o retrospecto geral não é mais dominante, normalmente conquistando vitórias apertadas, isso passa por um ataque que não segue o mesmo ritmo.
O gol sofrido diante do Vélez Sársfield no compromisso mais recente foi o primeiro contra o Boca Juniors nos últimos três jogos como mandante, demonstrando a clara dificuldade que adversários de diferentes níveis enfrentam em furar a defesa xeneize em La Bombonera.
- Palpite 2 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: (Ambos marcam) Não, com odds de 1.50 na Betano
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Estratégia bem definida de ambos os lados
O Deportivo Recoleta deve ir a Buenos Aires adotando uma postura especialmente cautelosa, até por perceber as dificuldades que o Boca Juniors teve fora de casa contra o O’Higgins na fase anterior, por pouco não sendo eliminado da Sul-Americana de maneira precoce.
Considerando que toda a iniciativa do jogo deve ser do Boca Juniors, por melhor que seja o desempenho, o número de escanteios do jogo não deve ser dos maiores. Pegando o último duelo eliminatório como exemplo, nenhum dos dois jogos do Boca Juniors contra o O'Higgins ultrapassou a marca de 10 escanteios.
- Palpite 3 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.52 na Betano
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.