Palpite Boca Juniors x Deportivo Recoleta - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre Boca Juniors x Deportivo Recoleta, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (11), às 19h.

Melhores palpites para Boca Juniors x Deportivo Recoleta

(Resultado e total de gols) Boca Juniors e menos de 3.5 gols, com odds de 1.83 na Betboom

(Ambos marcam) Não, com odds de 1.50 na Betboom

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.52 na Betboom

Boca Juniors confia na sua força em La Bombonera.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Boca Juniors tem mantido um certo nível de competitividade no Campeonato Argentino após a classificação para a Copa Sul-Americana, somando dois empates e uma vitória, triunfo conquistado diante do Estudiantes. Com esse desempenho recente, o Boca Juniors ocupa a sétima colocação do Grupo A, tendo uma média de um gol por jogo.

O Deportivo Recoleta vem lidando com problemas defensivos no Campeonato Paraguaio a ponto de ter a segunda pior defesa da competição com uma média de dois gols sofridos por partida. Mesmo assim, os resultados têm sido positivos o suficiente para ocupar a quarta colocação em um campeonato de 12 equipes.

Prováveis escalações de Boca Juniors e Deportivo Recoleta

Boca Juniors: Montero, Lozano, Figal, Costa, Blanco, Paredes, Delgado, Ascacíbar, Aranda, Villa e Merentiel

Deportivo Recoleta: Vargas, Rodríguez, Alarcón, Viveros, Lara, González, Provoste, Espinoza, Riveros, Sánchez e Estigarribia

Previsibilidade no retrospecto recente

O nível de imposição do Boca Juniors em casa passa longe de outras épocas nas quais era um real protagonista nas principais competições, o que não necessariamente significa que os visitantes em torneios continentais têm vida fácil em La Bombonera, longe disso.

Diferentemente do cenário na Libertadores - no qual encarou um grupo que o levou ao limite, eventualmente eliminado com a terceira colocação, o Boca Juniors tem um cenário mais favorável para se impor em casa na Sul-Americana, assim como fez ao bater o O'Higgins por 1 a 0 na fase anterior do torneio.

Palpite 1 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: (Resultado e total de gols) Boca Juniors e menos de 3.5 gols, com odds de 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Escassez de gols não surpreende

O primeiro passo para atingir a consistência dentro de casa é, naturalmente, ter uma defesa que se garanta e, neste quesito, o Boca Juniors não tem decepcionado. Se o retrospecto geral não é mais dominante, normalmente conquistando vitórias apertadas, isso passa por um ataque que não segue o mesmo ritmo.

O gol sofrido diante do Vélez Sársfield no compromisso mais recente foi o primeiro contra o Boca Juniors nos últimos três jogos como mandante, demonstrando a clara dificuldade que adversários de diferentes níveis enfrentam em furar a defesa xeneize em La Bombonera.

Palpite 2 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: (Ambos marcam) Não, com odds de 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Estratégia bem definida de ambos os lados

O Deportivo Recoleta deve ir a Buenos Aires adotando uma postura especialmente cautelosa, até por perceber as dificuldades que o Boca Juniors teve fora de casa contra o O’Higgins na fase anterior, por pouco não sendo eliminado da Sul-Americana de maneira precoce.

Considerando que toda a iniciativa do jogo deve ser do Boca Juniors, por melhor que seja o desempenho, o número de escanteios do jogo não deve ser dos maiores. Pegando o último duelo eliminatório como exemplo, nenhum dos dois jogos do Boca Juniors contra o O'Higgins ultrapassou a marca de 10 escanteios.

Palpite 3 Boca Juniors x Deportivo Recoleta: Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.52 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.