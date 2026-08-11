São Paulo se apega a retrospecto positivo na altitude para desafiar o Bolívar

Pressionado pela sequência de resultados negativos, o São Paulo terá pela frente um dos cenários mais difíceis do futebol sul-americano. Nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), o Tricolor visita o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A partida será disputada a cerca de 3.650 metros acima do nível do mar.

Apesar da altitude e do bom momento do adversário, o São Paulo encontra no próprio histórico um motivo para acreditar. Pela Sul-Americana, o clube disputou duas partidas em território boliviano e venceu as duas: 4 a 1 sobre o The Strongest, em La Paz, em 2003, e 3 a 1 diante do Jorge Wilstermann, em Cochabamba, em 2022.

O retrospecto geral também é favorável. Em dez jogos disputados na Bolívia, o Tricolor soma quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O desafio desta terça, porém, terá um ingrediente adicional: o São Paulo chega pressionado pela necessidade de interromper uma sequência sem triunfos.