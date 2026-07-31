Grêmio é eliminado pelo Bolívar e amplia sequência negativa em mata-matas continentais

A última vez que a equipe gaúcha avançou em uma fase eliminatória continental foi em 2021, quando superou o Ayacucho, do Peru, na segunda fase da Libertadores. Desde então, o clube foi eliminado pelo Independiente del Valle na terceira fase da mesma edição e voltou a cair diante dos equatorianos na Sul-Americana daquele ano.

Nas últimas duas temporadas, o cenário se repetiu. Em 2025, o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, após decisão por pênaltis. Já em 2026, caiu nos playoffs da Sul-Americana ao ser superado pelo Bolívar.

Além da classificação inédita sobre um clube brasileiro em mata-matas continentais, o Bolívar encerrou a campanha gremista na competição e agravou a situação do técnico Luís Castro, pressionado pela má fase da equipe.