O Grêmio está fora da Copa Sul-Americana. Após ser derrotado pelo Bolívar por 1 a 0, na Arena, na noite desta quinta-feira (30), somada a derrota por 3 a 2 na altitude, o Tricolor ampliou um retrospecto negativo em competições da Conmebol e chegou à quinta eliminação consecutiva em confrontos de mata-mata.
Grêmio é eliminado pelo Bolívar e amplia sequência negativa em mata-matas continentais
- AFP
Histórico ruim
A última vez que a equipe gaúcha avançou em uma fase eliminatória continental foi em 2021, quando superou o Ayacucho, do Peru, na segunda fase da Libertadores. Desde então, o clube foi eliminado pelo Independiente del Valle na terceira fase da mesma edição e voltou a cair diante dos equatorianos na Sul-Americana daquele ano.
Nas últimas duas temporadas, o cenário se repetiu. Em 2025, o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, após decisão por pênaltis. Já em 2026, caiu nos playoffs da Sul-Americana ao ser superado pelo Bolívar.
Além da classificação inédita sobre um clube brasileiro em mata-matas continentais, o Bolívar encerrou a campanha gremista na competição e agravou a situação do técnico Luís Castro, pressionado pela má fase da equipe.
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