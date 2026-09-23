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Liga das Nações A

Liga das Nações A Visão geral

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Mbappé fica fora de treino da França com sintomas de gripe

O capitão da França, Kylian Mbappe, foi vetado do treino em grupo em Clairefontaine após apresentar sintomas de gripe antes da Liga das Nações. O atacante do Real Madrid permaneceu em ambientes fechados durante a preparação, criando um primeiro teste de escalação para o novo técnico Zinedine Zidane, enquanto a França se prepara para difíceis viagens consecutivas fora de casa contra Turquia e Bélgica.

K. MbappeFrança
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Liga das Nações A, jogos & resultados

quarta-feira, 23 de setembro
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Flamengo crestFlamengo28186455233260
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2Palmeiras crestPalmeiras28169347212657
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3Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense28147743321149
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D
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4Fluminense crestFluminense2813964436848
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5Bahia crestBahia28121064335846
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