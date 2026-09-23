Mbappé fica fora de treino da França com sintomas de gripe

O capitão da França, Kylian Mbappe, foi vetado do treino em grupo em Clairefontaine após apresentar sintomas de gripe antes da Liga das Nações. O atacante do Real Madrid permaneceu em ambientes fechados durante a preparação, criando um primeiro teste de escalação para o novo técnico Zinedine Zidane, enquanto a França se prepara para difíceis viagens consecutivas fora de casa contra Turquia e Bélgica.