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Liga das Nações A
Liga das Nações A Visão geral
Liga das Nações A, jogos & resultados
Mais
quarta-feira, 23 de setembro
quinta-feira, 24 de setembro
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Flamengo
|28
|18
|6
|4
|55
|23
|32
|60
|2
|Palmeiras
|28
|16
|9
|3
|47
|21
|26
|57
|3
|Athletico Paranaense
|28
|14
|7
|7
|43
|32
|11
|49
|4
|Fluminense
|28
|13
|9
|6
|44
|36
|8
|48
|5
|Bahia
|28
|12
|10
|6
|43
|35
|8
|46