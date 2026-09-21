A Espanha não esperou muito para recompensar Luis de la Fuente pelo feito histórico que alcançou com a seleção, depois que a Federação Espanhola de Futebol decidiu renovar o contrato do experiente treinador até 2032, em um passo que confirma seu compromisso com o projeto que ele lidera há anos.

A diretoria da Real Federação Espanhola de Futebol, presidida por Rafael Louzán, aprovou por unanimidade a renovação do contrato de De la Fuente, durante uma reunião realizada na Cidade do Futebol, em Las Rozas, permitindo que o treinador continue no comando da seleção espanhola por mais alguns anos.

A decisão vem após o sucesso de De la Fuente em conduzir a Espanha à conquista do título da Copa do Mundo de 2026, reforçando sua posição como um dos treinadores mais notáveis da história da seleção espanhola.

Rafael Louzán afirmou que a renovação do contrato de De la Fuente se dá dentro do desejo da federação de manter a estabilidade e conceder ao projeto esportivo liderado pelo treinador o tempo necessário para dar continuidade aos seus sucessos.

Louzán disse diante da diretoria: "Buscamos um projeto baseado na estabilidade e na confiança", ressaltando que a decisão reflete a confiança da federação em De la Fuente e no projeto que ele lidera, que se estende por anos de competições e grandes torneios.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Ele acrescentou que De la Fuente se tornou "o treinador mais vitorioso da história da seleção nacional", ressaltando que os anos que passou dentro da federação o tornam merecedor de continuar o trabalho por um longo período.

O novo contrato se estende de forma a abranger grandes marcos no futuro da seleção espanhola, com destaque para a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, sediada pela Espanha em parceria com Portugal, Marrocos, Paraguai, Uruguai e Argentina, além da Euro de 2032.

O acordo deve ser apresentado oficialmente durante um evento a ser realizado na Cidade do Futebol, com a presença de De la Fuente e de vários representantes do futebol espanhol, para traçar as linhas gerais da próxima etapa da trajetória dos campeões do mundo.

De la Fuente iniciará sua nova missão pela porta das eliminatórias de classificação para a Euro de 2028, coincidindo com a participação da seleção espanhola na próxima edição da Liga das Nações da Europa.

A seleção deve disputar seus primeiros jogos em setembro e outubro próximos contra Inglaterra, Croácia e República Tcheca, no início de uma nova fase durante a qual os campeões do mundo buscam dar continuidade à dominação europeia e mundial.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"