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O que Liam Delap "precisa" para se tornar o sucessor de Harry Kane na Inglaterra, com ex-atacante da seleção esperando que o novo reforço do Nottingham Forest possa ser esse nome
Delap se tornou a contratação mais cara da história do Nottingham Forest
Ao deixar a academia do Manchester City e mostrar seu talento no palco da Premier League pelo Ipswich, Delap era amplamente considerado o herdeiro natural do trono do Rei Kane.
Uma transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) para Stamford Bridge não saiu como o planejado, apesar de ele ter se tornado campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com apenas três gols marcados pelo Chelsea em 47 jogos por todas as competições.
Sua cotação despencou no oeste de Londres, mas o Forest ainda estava disposto a fazer dele sua contratação recorde de £50 milhões (US$ 67 mi) durante o verão de 2026. Delap já desencantou pelos Reds e mostrou vivacidade em suas primeiras partidas pelo novo clube.
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Delap e Madjo entre os candidatos para suceder Kane
A sequência de jogos no City Ground deve ajudar o robusto atacante a redescobrir o brilho perdido, com qualquer artilheiro precisando de confiança e do respaldo do treinador para render de forma consistente.
Se o produto final aparecer às margens do Trent, então Delap, que somou 12 convocações pela seleção sub-21, deve entrar na disputa por uma primeira convocação para a equipe principal em algum momento. A Inglaterra clama por alguém para seguir os passos do capitão Kane, recordista em quebra de marcas.
Há poucos candidatos óbvios no momento, já que um eterno jovem de 33 anos segue dando conta do recado, mas Delap, ao lado de Brian Madjo, joia de 17 anos do Aston Villa, está entre aqueles que buscam provar que haverá vida após o mais prolífico dos camisas 9.
Quem seguirá os passos de Kane como camisa 9 da Inglaterra?
Ao ser perguntado sobre quem ele vê ocupando essa camisa no futuro, o ex-atacante da Inglaterra Zamora, que falou em associação com as apostas da Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Eu realmente não sei. Harry Kane é extremamente, extremamente especial. Não há muitos como ele e tentar preencher essa lacuna será, antes de tudo, uma tarefa muito, muito difícil. Não sei quem será essa pessoa que vai chegar.
“Possivelmente Dalap. Estou interessado em ver como ele reage ao revés da situação no Chelsea. Na verdade, achei que ele seria algo realmente especial. Ele sofreu um pequeno revés e estou interessado em ver como vai lidar com isso, depois da trajetória que vinha tendo, mirando as estrelas, passando por um tropeço com lesões e inconsistências e sem tantos gols quanto provavelmente gostaria no Chelsea. Mas, sim, ele é potencialmente um nome.
“Acho que ele precisa se encaixar no tipo certo de time. Ele tem que se encaixar no tipo certo de time, mas Harry é um jogador muito difícil de suceder.”
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Jogos e gols: o impressionante recorde de Kane pela Inglaterra
Kane já marcou 85 gols pela Inglaterra e certamente estará confiante para chegar aos 100, tornando-se um centenário pela seleção, antes mesmo de pensar em pendurar as chuteiras. Ele também está a apenas quatro partidas de igualar o recorde histórico de aparições de Peter Shilton.
Ele deixará uma enorme lacuna quando chegar o dia de se despedir da seleção inglesa, com nomes como Delap, que acreditará que o Forest é o “time certo” para ele, ficando com a tarefa de mostrar que são capazes de seguir os passos de uma lenda.
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