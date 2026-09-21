Ao deixar a academia do Manchester City e mostrar seu talento no palco da Premier League pelo Ipswich, Delap era amplamente considerado o herdeiro natural do trono do Rei Kane.

Uma transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) para Stamford Bridge não saiu como o planejado, apesar de ele ter se tornado campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com apenas três gols marcados pelo Chelsea em 47 jogos por todas as competições.

Sua cotação despencou no oeste de Londres, mas o Forest ainda estava disposto a fazer dele sua contratação recorde de £50 milhões (US$ 67 mi) durante o verão de 2026. Delap já desencantou pelos Reds e mostrou vivacidade em suas primeiras partidas pelo novo clube.