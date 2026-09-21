17 jogadores sob observação: os pesadelos da data Fifa espalham o pavor no Barcelona

Um clima de preocupação toma conta da comissão técnica do Barcelona, comandada pelo alemão Hans Flick, com o início da atual pausa para os jogos das seleções.

Há alguns dias, Flick declarou: "Fico preocupado quando os jogadores viajam, mas confio nos técnicos das seleções e tento manter minha positividade".

O jornal "Marca" afirmou que 17 jogadores convocados por suas seleções deixarão o Barcelona durante a atual pausa internacional. O número era 18, mas a lesão de Andreas Christensen, um problema no músculo da coxa esquerda, o impede de se juntar à seleção da Dinamarca. Não há medo no Barcelona, mas existe certa preocupação e tensão: os jogadores estão em excelente forma física, e essas partidas e viagens através do oceano Atlântico, como é o caso de Raphinha, colocam sua condição física em risco.

O jogador brasileiro e outros atletas já retornaram lesionados em ocasiões anteriores.

Dezessete jogadores do Barcelona estão com suas seleções nacionais durante esta longa pausa internacional. Sete deles estão com a seleção da Espanha, comandada por Luis de la Fuente: Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo e Lamine.

Na partida contra a Croácia, eles enfrentarão Livaković, que também está com a seleção de seu país.

Xavi Espart e Marc Bernal se juntarão à seleção sub-21, que disputará as eliminatórias para a Eurocopa 2027. Para isso, a seleção fará três partidas contra Finlândia, San Marino e Romênia.

Mas, além disso, Adama foi convocado, após um período de ausência, pela Alemanha, para as partidas contra Sérvia e Grécia; Raphinha, com o Brasil; Cancelo, com Portugal; Gordon, com a Inglaterra; Koundé, com a França; Hamza Abdelkarim, com o Egito; e Besio, com a seleção belga sub-21.

O Barcelona dedica atenção especial e demonstra preocupação com Raphinha, por ser o jogador mais em forma da equipe (com 14 gols em oito partidas), por enfrentar um período de descanso após percorrer longas distâncias e por ter retornado lesionado de convocações internacionais anteriores.

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E não se trata apenas do risco de lesão durante as próprias partidas, mas a longa duração dos voos e o cansaço também afetam sua condição.

Raphinha, assim como Lamine, Gavi e De Jong, já retornou de compromissos internacionais lesionado em várias ocasiões anteriores.

Por exemplo, Raphinha sofreu recentemente uma dor no tendão da coxa direita durante a última Copa do Mundo. Mas, alguns meses antes disso, em março, e durante um amistoso entre Brasil e França disputado nos Estados Unidos, ele se lesionou na mesma região, foi cortado da lista da seleção e retornou imediatamente ao Barcelona. Ele ficou afastado dos gramados por cinco semanas.

Na temporada passada, lesões pontuais atrapalharam sua participação nas partidas, e Flick e o Barcelona esperam que seu atacante estrela retorne em plena forma.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, lamentou essa pausa na assembleia-geral do último sábado, seja pelo seu momento ou pela grande quantidade de partidas que seus jogadores têm de disputar, e revelou seu desejo de conversar com as organizações internacionais de futebol. O presidente do Barcelona disse: "Essa pausa afeta o ritmo da nossa preparação. Ela nos prejudica profundamente. Temos que continuar lutando e encontrar o equilíbrio certo. Há muitas competições, a Liga Conferência e a Liga das Nações... O calendário está extremamente sobrecarregado".