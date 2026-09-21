A situação de Zidane complica a crise de Mbappé e Vinícius no Real Madrid

A derrota do Real Madrid diante do Atlético de Madrid não foi apenas um tropeço doloroso no dérbi da capital, mas revelou mais uma vez um problema tático que passou a se impor com força dentro da equipe, cujo título mais evidente é: "a sobreposição entre Kylian Mbappé e Vinícius Júnior".

O Real Madrid perdeu para o Atlético pelo placar de 2 a 1 no estádio Wanda Metropolitano, em uma partida que levantou muitas interrogações sobre o desempenho da equipe, depois que suas duas maiores estrelas ofensivas, Vinícius e Mbappé, desapareceram, em meio a uma clara dificuldade de encontrar espaços e criar perigo.

Segundo o jornal "Marca" espanhol, o mapa de movimentação dos jogadores durante o dérbi mostrou com clareza a continuidade do mesmo problema. Vinícius atuou principalmente pela ponta esquerda, com uma tendência recorrente a entrar em profundidade, enquanto Mbappé começou a partida como atacante centralizado dentro do esquema 4-2-3-1 de Mourinho, mas também se movimentou bastante em direção ao setor esquerdo.

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E o resultado foi claro: "a presença dos jogadores praticamente nos mesmos espaços, o que reduziu a eficácia de cada um deles e enfraqueceu a variedade ofensiva do Real Madrid".

O problema não nasceu na partida do dérbi, mas se estende ao período de permanência de Mbappé no Real Madrid, já que ficou evidente em mais de uma ocasião que o brilho de uma das estrelas vem às custas da outra.

Segundo o "Marca", esse cenário se repetiu sob o comando de quatro treinadores diferentes: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa e José Mourinho, sem que surgisse uma solução definitiva capaz de garantir o aproveitamento das capacidades dos jogadores da melhor forma.

Números catastróficos no dérbi

A questão não se limitou ao mapa de movimentação, já que o Real Madrid sofreu ofensivamente de maneira marcante diante do Atlético.

A equipe encerrou a partida com uma média de apenas 0,32 gols esperados, a menor média sua em uma partida do Campeonato Espanhol desde fevereiro de 2015, segundo dados da "Opta".

Já Mbappé finalizou apenas uma vez durante toda a partida, enquanto Vinícius fez apenas duas tentativas, antes de Mourinho decidir substituí-lo aos 54 minutos.

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A sensibilidade da situação aumenta com a retomada das conversas sobre a posição de Mbappé na seleção da França, depois que Zinédine Zidane, o novo técnico da seleção, insinuou sua admiração pelas capacidades do atacante do Real Madrid quando ele joga pela ponta esquerda.

Reportagens francesas, entre elas a "RMC Sport", informaram que Zidane já entrou em contato com Mbappé e o comunicou que contará com ele nessa posição na seleção francesa.

Assim, o Real Madrid se vê diante de um velho dilema renovado: "como é possível conciliar Mbappé e Vinícius sem que a presença de um se transforme em um obstáculo para o outro?"

E, após o tropeço no dérbi e a queda no rendimento ofensivo, a bola parece estar agora no campo de Mourinho para encontrar uma fórmula tática que dê à dupla liberdade de movimentação, sem que essa liberdade acabe anulando o impacto de um deles.