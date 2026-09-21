Prévia de Inglaterra x Espanha pela Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Inglaterra x Espanha: detalhes da partida

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra e Espanha darão o pontapé inicial em 26 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Reedição de peso no Grupo A3

A Inglaterra volta ao Estádio de Wembley para receber a campeã mundial Espanha na primeira rodada de sua campanha da Liga das Nações da Uefa 2026/27, no Grupo A3. Depois de uma campanha de terceiro lugar com muitos gols na Copa do Mundo da Fifa de 2026, a equipe de Thomas Tuchel quer começar com força em casa. Para a Espanha, viajar a Londres logo após a conquista da Copa do Mundo representa uma oportunidade imediata de assumir o controle em um grupo competitivo ao lado de Croácia e Tchéquia.

Getty Images

Jogo eletrizante e com muitos gols encerra a Copa do Mundo

A Inglaterra chega ao grande jogo de sábado depois de uma campanha de medalha de bronze na América do Norte. Depois de vitórias apertadas no mata-mata que a levaram até a semifinal, a Inglaterra encerrou seu torneio com uma dramática vitória por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar. Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice seguem como pilares do time inglês, dando aos mandantes bastante poder ofensivo para a estreia na Liga das Nações.

Getty Images

Campeã mundial vai a Londres

A Espanha viaja a Londres como a principal seleção do mundo após o triunfo na Copa do Mundo na América do Norte. O time de Luis de la Fuente fez um torneio de verão impecável, apoiando-se em Rodri e Pedri no meio-campo, ao lado da explosiva atuação pelos lados de Lamine Yamal e Nico Williams.

Duelo tático entre potências europeias

Os confrontos entre essas duas nações carregam uma rica história recente, incluindo a vitória apertada da Espanha na final da Euro 2024. O setor central da Inglaterra, com Jude Bellingham, Declan Rice e Phil Foden, tentará quebrar o ritmo da Espanha no meio-campo. Enquanto isso, a Espanha confiará em sua fluidez técnica, pressão e jogo rápido pelos lados para desmontar a linha defensiva inglesa. Com a briga pelo embalo inicial no Grupo A3 em jogo, o duelo de sábado promete intensidade de nível mundial desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Thomas Tuchel não confirmou uma provável escalação da Inglaterra, mas o elenco passou por mudanças significativas. Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer foram chamados de volta, enquanto Tino Livramento deve ser baixa após sofrer uma nova lesão em treino do Newcastle, deixando Tuchel com poucas opções nas laterais. Todas as informações da equipe e novas atualizações serão confirmadas mais perto do pontapé inicial.

Luis de la Fuente convocou um grupo de 26 jogadores da Espanha para os jogos da Liga das Nações. Fermin Lopez e Dean Huijsen retornam ao grupo, e a campeã mundial tenta levar o embalo da Copa do Mundo para o novo ciclo da competição. Mais detalhes da escalação serão adicionados quando estiverem disponíveis.

Forma

A Inglaterra chega para esta partida tendo vencido quatro dos seus últimos cinco jogos, com sua única derrota acontecendo contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. A equipe de Tuchel venceu a França por 6 a 4 em sua partida mais recente e também superou Noruega, México e RD Congo durante a campanha no torneio, marcando 11 gols nessas cinco partidas e sofrendo seis.

Os últimos cinco jogos da Espanha contam uma história completamente diferente. A equipe de de la Fuente venceu os cinco sem derrota, marcou sete gols e sofreu apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, e ela não perdeu uma única partida durante todo o torneio.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu na Euro 2024, quando a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, a Espanha tem o retrospecto geral mais forte, embora a Inglaterra tenha vencido por 3 a 2 em Sevilha durante a Liga das Nações de 2018-19. As equipes também empataram por 2 a 2 em um amistoso em novembro de 2016.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 3 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Croácia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tchéquia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inglaterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Espanha ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



