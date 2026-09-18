Palmeiras provoca Flamengo após críticas ao gramado do Maracanã

O Palmeiras aproveitou as críticas de jogadores do Flamengo ao gramado do Maracanã para provocar o rival nas redes sociais. Nesta sexta-feira (18), o clube paulista publicou um vídeo no X com reportagens das declarações dos atletas Léo Ortiz, Arrascaeta e Rossi reclamando das condições do campo e legendou a postagem com a frase: “O tempo é o senhor da razão”.

A provocação aconteceu um dia depois de o Flamengo empatar por 1 a 1 com o Independiente del Valle, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Apesar do resultado, o Rubro-Negro avançou à semifinal, já que havia vencido a partida de ida por 2 a 0. Após a classificação, os jogadores voltaram a reclamar do estado do gramado, que já vinha sendo alvo de críticas dentro do clube.

Um dos principais trechos utilizados pelo Palmeiras foi uma declaração de Léo Ortiz. O zagueiro afirmou que a situação do campo ajuda a explicar por que alguns clubes defendem a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro.

"Realmente o gramado está impraticável. Está muito ruim. O que será do gramado para o resto do ano? Espero que quem possa fazer alguma coisa faça, porque está muito complicado de se jogar. Por isso as pessoas falam do sintético e às vezes tem que dar razão a elas. Com gramados como esse, motiva muito a ter o sintético. O maior dos culpados para ter gramados sintéticos no Brasil é o gramado natural desse jeito", disse o zagueiro em entrevista após a vitória do Flamengo na Libertadores.

Arrascaeta foi outro que fez fortes críticas. O uruguaio afirmou que o campo está cada vez pior e que é inadmissível um time do Flamengo ter que jogar em um gramado nestas condições.

"A gente vem sofrendo muito nesses últimos jogos, o campo está cada vez pior. Cada vez mais difícil controlar a bola. É tentar jogar rápido. Se quisermos ser campeões temos que procurar uma solução. Não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um campo desse", afirmou o uruguaio.

As declarações ganharam ainda mais repercussão por envolverem o debate sobre gramado natural e sintético, uma discussão recorrente no futebol brasileiro e que também envolve o Palmeiras, mandante no gramado artificial do Nubank Parque.

Recebendo críticas constantes de atletas e da comissão de Flamengo e Fluminense, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, convocou uma coletiva de imprensa na semana passada para explicar as condições atuais do estádio. O desgaste do gramado, segundo ele, se deve ao excesso de jogos, o volume de chuvas acima do normal e temperaturas superiores à média para o período.

Todavia, o líder da gestão do Maracanã não deixou de reconhecer os problemas e apresentou um plano para melhorar as condições do campo nos próximos meses.

Em meio às críticas ao gramado do estádio, o Maracanã receberá um novo confronto neste sábado (19). Desta vez, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.