Acusado de calote na compra de Vitor Roque, Palmeiras nega pendência milionária com o Barcelona

O Palmeiras se pronunciou nesta sexta-feira (18) sobre a informação de que teria uma dívida milionária com o Barcelona pela contratação de Vitor Roque. A notícia, divulgada por uma rádio catalã, apontava que o clube brasileiro ainda teria aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de R$ 70 milhões, a quitar pela transferência do atacante.
Procurado pelo Bolavip Brasil, o Palmeiras negou que exista qualquer atraso nos pagamentos acordados com o clube espanhol. Segundo o Alviverde, as parcelas previstas no negócio estão sendo cumpridas normalmente e não há pendências financeiras referentes à aquisição do camisa 9.