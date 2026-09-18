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LDU Quito v Palmeiras - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Acusado de calote na compra de Vitor Roque, Palmeiras nega pendência milionária com o Barcelona

Palmeiras
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V. Roque
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Rádio da Catalunha apontou suposto débito de cerca de R$ 70 milhões pela transferência do atacante, mas clube paulista afirma que pagamentos estão em dia

O Palmeiras se pronunciou nesta sexta-feira (18) sobre a informação de que teria uma dívida milionária com o Barcelona pela contratação de Vitor Roque. A notícia, divulgada por uma rádio catalã, apontava que o clube brasileiro ainda teria aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de R$ 70 milhões, a quitar pela transferência do atacante.

Procurado pelo Bolavip Brasil, o Palmeiras negou que exista qualquer atraso nos pagamentos acordados com o clube espanhol. Segundo o Alviverde, as parcelas previstas no negócio estão sendo cumpridas normalmente e não há pendências financeiras referentes à aquisição do camisa 9.

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  • Palmeiras contesta informação sobre dívida por Vitor Roque

    Vitor Roque chegou ao Palmeiras em fevereiro de 2025 em uma das maiores negociações da história do futebol brasileiro. O clube paulista acertou a compra de 80% dos direitos econômicos do atacante, que assinou contrato válido até dezembro de 2029.

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    O valor total da operação foi estabelecido em 25,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 155 milhões na cotação da época. O acordo foi estruturado de forma parcelada, e o Palmeiras afirma que vem honrando os compromissos financeiros estabelecidos com o Barcelona.

    A informação sobre um possível débito ganhou repercussão na Catalunha, mas a versão apresentada pelo Palmeiras é diferente. O clube brasileiro assegura que não existe atraso relacionado à contratação e que a situação financeira da transferência está regularizada conforme o acordo firmado entre as partes.

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  • Vitor Roque volta a ganhar espaço no Palmeiras

    Enquanto a questão financeira repercute fora de campo, Vitor Roque vive um momento de retomada dentro das quatro linhas. O atacante teve participação decisiva na classificação do Palmeiras diante da LDU, pela Libertadores, em Quito.

    O próximo compromisso do Verdão será contra o Grêmio, neste domingo (20), às 11h, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque está à disposição e aparece como candidato a começar a partida entre os titulares.

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