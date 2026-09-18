Acusado de calote na compra de Vitor Roque, Palmeiras nega pendência milionária com o Barcelona

Vitor Roque chegou ao Palmeiras em fevereiro de 2025 em uma das maiores negociações da história do futebol brasileiro. O clube paulista acertou a compra de 80% dos direitos econômicos do atacante, que assinou contrato válido até dezembro de 2029.

O valor total da operação foi estabelecido em 25,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 155 milhões na cotação da época. O acordo foi estruturado de forma parcelada, e o Palmeiras afirma que vem honrando os compromissos financeiros estabelecidos com o Barcelona.

A informação sobre um possível débito ganhou repercussão na Catalunha, mas a versão apresentada pelo Palmeiras é diferente. O clube brasileiro assegura que não existe atraso relacionado à contratação e que a situação financeira da transferência está regularizada conforme o acordo firmado entre as partes.