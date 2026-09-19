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Pedro Augusto Dias

Memphis pede desculpas à torcida do Corinthians após pênalti perdido: “Coração partido”

Corinthians
Corinthians x Estudiantes
Estudiantes
Copa Libertadores
M. Depay

Atacante se manifesta pela primeira vez após eliminação na Libertadores e afirma que não vai se esconder atrás de desculpas

Memphis Depay se pronunciou neste sábado pela primeira vez desde a eliminação do Corinthians na Libertadores. Dois dias e meio depois da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, que tirou o Timão da competição, o atacante usou as redes sociais para pedir desculpas à torcida pelo pênalti desperdiçado no último lance da partida.

O holandês afirmou que ficou “de coração partido” com o resultado e reconheceu o peso do erro na eliminação corintiana. Memphis também disse entender as críticas recebidas, mas reforçou que pretende continuar trabalhando para fazer história pelo clube e ajudar o Corinthians a alcançar seus objetivos.

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    Memphis reconhece peso do pênalti e promete seguir trabalhando

    A cobrança aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o Corinthians precisava do gol para levar a decisão contra o Estudiantes para os pênaltis. Memphis assumiu a responsabilidade, mas parou no goleiro adversário, encerrando a participação do clube na Libertadores.

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    Na publicação, o atacante destacou que estava confiante antes da cobrança e lembrou que já havia executado o mesmo tipo de lance diversas vezes ao longo da carreira. Apesar da frustração, ele afirmou que não pretende utilizar desculpas para explicar o momento.

    Memphis também mencionou o apoio recebido dos torcedores ao longo de sua passagem pelo Corinthians e disse que justamente por isso a eliminação teve um impacto ainda maior. O jogador renovou recentemente seu contrato com o clube e reconheceu que a temporada não tem sido simples.

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  • Confira o texto de Memphis na íntegra

    “Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores.

    Estou de coração partido por isso.

    O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.

    Eu estava totalmente confiante sobre a maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.

    A razão pela qual vim para este clube tão bonito sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho.

    Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado.

    Renovei meu contrato com plena consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.

    Meu coração ficou cheio de alegria quando recebi o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei.

    É por isso que esse desfecho dói ainda mais profundamente!

    Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.

    Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam este clube de verdade.

    É hora de trabalhar ainda mais duro ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.

    As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador...

    Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu — pelo menos não dentro do meu coração.

    E para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada sobre a jornada que estamos percorrendo.

    A vida vai ensinar a cada um uma lição no seu próprio tempo.

    Memphis”

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