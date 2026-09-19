Memphis pede desculpas à torcida do Corinthians após pênalti perdido: “Coração partido”

“Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores.

Estou de coração partido por isso.

O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.

Eu estava totalmente confiante sobre a maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.

A razão pela qual vim para este clube tão bonito sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho.

Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado.

Renovei meu contrato com plena consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.

Meu coração ficou cheio de alegria quando recebi o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei.

É por isso que esse desfecho dói ainda mais profundamente!

Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.

Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam este clube de verdade.

É hora de trabalhar ainda mais duro ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.

As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador...

Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu — pelo menos não dentro do meu coração.

E para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada sobre a jornada que estamos percorrendo.

A vida vai ensinar a cada um uma lição no seu próprio tempo.

Memphis”