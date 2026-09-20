Fluminense e Palmeiras entram em impasse por torcida visitante na Libertadores

Fluminense e Palmeiras ainda precisam resolver uma questão antes de iniciarem a disputa por uma vaga na final da Libertadores. Os clubes não chegaram a um entendimento sobre o espaço destinado às torcidas visitantes nos confrontos pelas semifinais da competição.

O regulamento da Conmebol estabelece uma capacidade mínima de 4 mil lugares para os torcedores do time visitante nesta fase. O problema está no estádio do Palmeiras, que, nas condições atuais, teria disponibilidade para receber cerca de 2 mil torcedores do Fluminense. A situação será discutida pela entidade com os clubes.