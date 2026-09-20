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Pedro Augusto Dias

Fluminense e Palmeiras entram em impasse por torcida visitante na Libertadores

Copa Libertadores
Fluminense x Palmeiras
Fluminense
Palmeiras
Palmeiras x Fluminense

Regulamento prevê setor com 4 mil lugares para visitantes nas semifinais; Conmebol marcou reunião com os clubes para discutir a situação

Fluminense e Palmeiras ainda precisam resolver uma questão antes de iniciarem a disputa por uma vaga na final da Libertadores. Os clubes não chegaram a um entendimento sobre o espaço destinado às torcidas visitantes nos confrontos pelas semifinais da competição.

O regulamento da Conmebol estabelece uma capacidade mínima de 4 mil lugares para os torcedores do time visitante nesta fase. O problema está no estádio do Palmeiras, que, nas condições atuais, teria disponibilidade para receber cerca de 2 mil torcedores do Fluminense. A situação será discutida pela entidade com os clubes.

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  • Conmebol reúne clubes para buscar solução

    A entidade marcou uma reunião para a próxima quinta-feira (24), com representantes dos times envolvidos nas semifinais. A expectativa é que o encontro sirva para definir como será aplicado o regulamento e quais alternativas podem ser adotadas para os jogos.

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    O Fluminense defende o cumprimento da determinação de 4 mil lugares para a torcida visitante. Com isso, o clube carioca pretende garantir que seus torcedores tenham acesso à quantidade de ingressos estabelecida para a fase da competição.

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  • Palmeiras pode precisar alterar plano para o jogo

    Caso a exigência seja mantida, o Palmeiras terá de encontrar uma maneira de disponibilizar os 4 mil lugares previstos para os visitantes. Uma das possibilidades seria ampliar o setor reservado à torcida adversária no estádio.

    Se não houver condições para atender à exigência no local inicialmente escolhido, também existe a possibilidade de mudança de estádio para a partida. A definição, porém, dependerá da reunião com a Conmebol e de um eventual acordo entre os clubes.

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