Cobrado pela torcida organizada, Memphis Depay revela que "não dorme direito" por causa do pênalti perdido na Libertadores

A sexta-feira (18) começou com clima de cobrança para os jogadores do Corinthians. Líderes da Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9, principais torcidas organizadas do clube, foram ao CT Joaquim Grava para conversar com representantes do elenco sobre o desempenho recente da equipe.

Segundo apuração da ESPN, participaram da reunião Gustavo Henrique, Hugo Souza, Raniele, Rodrigo Garro e Memphis Depay, além do técnico Fernando Diniz. Representando a diretoria, estiveram presentes o presidente Osmar Stabile, o dirigente Marcelo Paz e o coordenador de futebol Julio Cesar. A conversa aconteceu dois dias após a eliminação do Corinthians para o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores, e em meio a uma sequência de seis partidas sem vitória.

Além das cobranças direcionadas ao elenco de forma geral, Memphis foi um dos principais alvos da conversa. O camisa 10 desperdiçou, no último minuto do confronto com o Estudiantes, o pênalti que poderia ter levado a decisão para a prorrogação. Diante dos representantes das organizadas, o atacante explicou que a cobrança forte e no alto é a maneira como costuma bater pênaltis ao longo da carreira.

Memphis também desabafou sobre o impacto do erro. Segundo a ESPN, o holandês afirmou que está "se sentindo muito mal e sem dormir direito" desde o ocorrido. O jogador ainda disse que "sentiu o peso da eliminação diante da torcida que lutou tanto pela sua permanência no Corinthians". Durante a conversa, Memphis pediu desculpas aos torcedores mais de uma vez.

O desabafo, porém, não ficou restrito ao atacante. Na conversa, realizada no corredor de acesso ao campo de treinamento antes do início da atividade da manhã, os jogadores presentes também falaram sobre os salários que vêm sendo pagos com atrasos e relataram como as questões políticas e financeiras que envolvem o Corinthians têm afetado o ambiente e o desempenho da equipe.

De acordo com a apuração da ESPN, a forma como os atletas expuseram os problemas internos chegou a "assustar" os representantes das torcidas, que acabaram diminuindo o tom das cobranças. O entendimento dos líderes das organizadas é de que o ambiente no CT Joaquim Grava atravessa um momento ruim.

Em meio às dificuldades dentro e fora de campo, o Corinthians terá pouco tempo para reagir. O próximo desafio será contra o Fluminense, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.