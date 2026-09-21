Enquanto Schick chamou atenção por seu poderio ofensivo, o técnico Martinez Novell alcançou uma marca importante ao manter a equipe sem sofrer gols em seus três primeiros jogos competitivos em casa, igualando um recorde estabelecido por Rudi Voller em 2000. Essa base defensiva se mostrou decisiva para neutralizar completamente a linha de frente do Leipzig ao longo dos 90 minutos.

Destacando a disciplina e a organização coletiva da equipe, o goleiro Mark Flekken acrescentou à DAZN: "Defensivamente, fizemos exatamente o que nos propusemos a fazer. A pressão pós-perda foi boa, cavamos boas faltas. Fomos muito bem defensivamente. Tudo se encaixou."



