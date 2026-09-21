Jürgen Schwarz
Traduzido por
Patrik Schick lamenta o momento "infeliz" da pausa internacional enquanto o atacante do Bayer Leverkusen segue em sequência histórica de gols
Atacante lamenta momento da pausa
Schick acredita que a próxima pausa para jogos de seleções chegou em um momento inconveniente, já que corre o risco de interromper sua fase avassaladora. Essas preocupações foram expressadas pouco depois de seu voleio preciso abrir o placar e colocar o Leverkusen no caminho de uma vitória por 2 a 0 sobre o Leipzig na BayArena. Miguel Gutierrez então ampliou a vantagem no segundo tempo para garantir os três pontos para o time de Carles Martinez Novell e levá-lo ao quinto lugar.
- ANP
Atacante da Tchéquia expressa frustração
Ao balançar as redes nas quatro primeiras rodadas, Schick igualou a marca histórica de gols de Stefan Kiessling da campanha 2009-10. Mesmo assim, o atacante tcheco sentiu que seu total poderia ter sido ainda maior se o embalo doméstico não tivesse sido interrompido por uma pausa de três semanas. Ao falar sobre sua fase artilheira e o timing inoportuno da pausa, Schick disse à DAZN: "Eu poderia ter marcado mais dois ou três gols. Mas, no geral, fizemos um trabalho realmente muito bom. Infelizmente, a pausa para jogos de seleções está chegando agora."
Solidez defensiva rende elogios
Enquanto Schick chamou atenção por seu poderio ofensivo, o técnico Martinez Novell alcançou uma marca importante ao manter a equipe sem sofrer gols em seus três primeiros jogos competitivos em casa, igualando um recorde estabelecido por Rudi Voller em 2000. Essa base defensiva se mostrou decisiva para neutralizar completamente a linha de frente do Leipzig ao longo dos 90 minutos.
Destacando a disciplina e a organização coletiva da equipe, o goleiro Mark Flekken acrescentou à DAZN: "Defensivamente, fizemos exatamente o que nos propusemos a fazer. A pressão pós-perda foi boa, cavamos boas faltas. Fomos muito bem defensivamente. Tudo se encaixou."
- Getty Images Sport
Forma contrastante define rivais
A pausa de três semanas na liga oferece ao Leverkusen uma janela oportuna para preservar a condição física antes de um calendário exigente no cenário nacional e europeu. A equipe de Martinez Novell tentará manter sua força ofensiva afiada, depois de ter marcado pelo menos duas vezes em cada uma de suas seis primeiras partidas competitivas. Por outro lado, um Leipzig em dificuldades, em nono lugar, precisa usar a pausa para resolver seus problemas fora de casa após quatro derrotas consecutivas como visitante na liga.
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