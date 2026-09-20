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FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-DORTMUNDAFP
Christian Guinin
Traduzido por

“Ele me considerava um rato”: ex-jogador do Augsburg faz graves acusações contra Sandro Wagner

Bundesliga
S. Wagner
M. Valentin Pedersen
Augsburg

No Augsburg, Mads Pedersen e Sandro Wagner, o novo técnico do Hannover 96, trabalharam juntos por cerca de meio ano. No entanto, ao que tudo indica, os dois só se davam bem com dificuldade.

Em entrevista ao portal dinamarquês Bold, o lateral-esquerdo, que atualmente está sob contrato com o Hertha BSC, falou detalhadamente sobre sua relação com Wagner e fez graves acusações contra seu ex-treinador.

"A relação entre mim e Sandro Wagner piorava de semana em semana. Ele tirou um lateral-esquerdo durante um jogo, mas não me colocou em campo, e surgiram desavenças no time", explicou Pedersen.

Em determinado momento, o dinamarquês chegou até a ser cortado por Wagner do elenco, embora houvesse, sim, necessidade na posição de lateral-esquerdo: "Vários jogadores foram até Sandro para perguntar por que ele não me utilizava, mesmo quando o outro lateral-esquerdo não podia jogar. Ele não queria ouvir nada disso. E eu estava treinando bem e fazia o que podia. Dei assistências em amistosos."

Por que Sandro Wagner considerava seu jogador um "rato"?

Fora do âmbito esportivo, Pedersen e Wagner também teriam se desentendido várias vezes. O treinador, por exemplo, acusava o jogador de 30 anos de repassar informações internas à imprensa: "A situação realmente escalou, e de repente ele me considerava um rato, como ele mesmo colocou de forma tão gentil. Toda vez que havia uma reunião, ele dizia que havia ratos no vestiário, e éramos dois jogadores que sabíamos exatamente a quem ele estava se referindo. Porque éramos nós que nunca estávamos no elenco."

No fim das contas, Pedersen precisou recorrer à Justiça para conseguir voltar aos treinamentos. "Passaram-se algumas semanas, com advogados e tudo mais envolvidos, e depois de cerca de quatro semanas concordamos que provavelmente o melhor seria eu voltar aos treinamentos. O clube fez Sandro Wagner se desculpar pelo que aconteceu. Uma semana depois, ele foi demitido. Ele havia perdido o controle do vestiário."

imago-sport-1065992689.jpgIMAGO

Em quais clubes Mads Pedersen e Sandro Wagner estão atualmente sob contrato?

Na temporada 2025/26, Pedersen ainda esteve no elenco sob o comando de Wagner nas três primeiras partidas da Bundesliga, mas depois disso deixou completamente de fazer parte do grupo do Augsburg até o fim de novembro.

Wagner acabou sendo demitido após uma derrota por 3 a 0 para o TSG Hoffenheim, e na sequência Manuel Baum assumiu o comando do FCA. Com ele, Pedersen passou a ser utilizado com mais regularidade, antes de uma lesão no joelho voltar a freá-lo no fim da temporada.

Atualmente, Pedersen veste a camisa do Hertha BSC, da segunda divisão, enquanto Wagner, após nove meses sem clube, foi anunciado recentemente como novo técnico do Hannover 96.

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