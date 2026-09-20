Em entrevista ao portal dinamarquês Bold, o lateral-esquerdo, que atualmente está sob contrato com o Hertha BSC, falou detalhadamente sobre sua relação com Wagner e fez graves acusações contra seu ex-treinador.

"A relação entre mim e Sandro Wagner piorava de semana em semana. Ele tirou um lateral-esquerdo durante um jogo, mas não me colocou em campo, e surgiram desavenças no time", explicou Pedersen.

Em determinado momento, o dinamarquês chegou até a ser cortado por Wagner do elenco, embora houvesse, sim, necessidade na posição de lateral-esquerdo: "Vários jogadores foram até Sandro para perguntar por que ele não me utilizava, mesmo quando o outro lateral-esquerdo não podia jogar. Ele não queria ouvir nada disso. E eu estava treinando bem e fazia o que podia. Dei assistências em amistosos."

Por que Sandro Wagner considerava seu jogador um "rato"?

Fora do âmbito esportivo, Pedersen e Wagner também teriam se desentendido várias vezes. O treinador, por exemplo, acusava o jogador de 30 anos de repassar informações internas à imprensa: "A situação realmente escalou, e de repente ele me considerava um rato, como ele mesmo colocou de forma tão gentil. Toda vez que havia uma reunião, ele dizia que havia ratos no vestiário, e éramos dois jogadores que sabíamos exatamente a quem ele estava se referindo. Porque éramos nós que nunca estávamos no elenco."

No fim das contas, Pedersen precisou recorrer à Justiça para conseguir voltar aos treinamentos. "Passaram-se algumas semanas, com advogados e tudo mais envolvidos, e depois de cerca de quatro semanas concordamos que provavelmente o melhor seria eu voltar aos treinamentos. O clube fez Sandro Wagner se desculpar pelo que aconteceu. Uma semana depois, ele foi demitido. Ele havia perdido o controle do vestiário."

IMAGO

Em quais clubes Mads Pedersen e Sandro Wagner estão atualmente sob contrato?

Na temporada 2025/26, Pedersen ainda esteve no elenco sob o comando de Wagner nas três primeiras partidas da Bundesliga, mas depois disso deixou completamente de fazer parte do grupo do Augsburg até o fim de novembro.

Wagner acabou sendo demitido após uma derrota por 3 a 0 para o TSG Hoffenheim, e na sequência Manuel Baum assumiu o comando do FCA. Com ele, Pedersen passou a ser utilizado com mais regularidade, antes de uma lesão no joelho voltar a freá-lo no fim da temporada.

Atualmente, Pedersen veste a camisa do Hertha BSC, da segunda divisão, enquanto Wagner, após nove meses sem clube, foi anunciado recentemente como novo técnico do Hannover 96.