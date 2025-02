Gustavo Schleder

Content Writer

Com 31 anos e formação em Jornalismo, Gustavo atua na área de comunicação, com ampla experiência em jornalismo esportivo, produção de conteúdo e análise crítica. Também tem experiência como repórter, comentarista de futebol e redator, combinando a paixão pelo esporte com uma visão estratégica e criativa, aprimorada pela formação em Marketing.