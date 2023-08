bet365 apostas: Entenda como apostar e tire suas dúvidas

Aprenda passo a passo de como a bet365 apostas funciona. Saiba opções, recursos e ofertas do site e app.

Quer aprender sobre a bet365 apostas e como utilizar seu bônus de boas vindas? A bet365 é uma das casas de apostas online mais populares da atualidade. Por ser um site confiável e possuir um extenso catálogo de opções de palpites, vale a pena conhecer a operadora. Saiba mais sobre o código bônus bet365.

Separamos as melhores dicas para você começar a apostar na plataforma. Confira nosso guia para entender como ela funciona e quais suas vantagens.

Como a bet365 funciona?

A bet365 apostas oferece uma grande variedade de apostas esportivas e outros tipos de jogos. Na plataforma tudo é dividido em diferentes seções, existe o menu exclusivo para esportes e outro para cassino.

No menu de esportes está disponível um catálogo extenso de modalidades e mercados para apostas esportivas. A variedade é grande e inclui futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais. Além disso, conta com esportes menos populares, por exemplo dardos, ciclismo, rugby, entre outros.

Essa é uma das grandes vantagens da bet365 apostas. São tantas opções que fica encontrar algum esporte ou competição que seja do seu gosto.

A bet365 Brasil também possui uma seção dedicada para o seu cassino online. Neste menu você encontra centenas de jogos, como caça-níqueis, blackjack, jogos originais, entre outros.

Além disso, existe a opção de cassino ao vivo. O site da plataforma é intuitivo e bem organizado, já que tudo fica separado em categorias e subcategorias. Isso facilita a navegação pelos menus e encontrar a aposta que deseja realizar.

Como apostar em futebol na bet365?

Apostar em futebol na bet365 Brasil é simples. Fizemos um passo a passo para te auxiliar a encontrar essa modalidade no site. Siga as instruções para realizar suas apostas esportivas:

Acesse a bet365 e faça login na sua conta. Caso não tenha, realize o seu bet365 cadastro clicando em “Registre-se”; A página inicial já está no menu “Esportes”. Então, procure no lado esquerdo da interface por “Futebol”; Em seguida, aparecerão as partidas em destaque e você pode buscar outras; Vejaas opções de mercados e faça sua seleção. Digite o valor e confirme sua aposta.

Esse é o caminho para realizar suas apostas em futebol na bet365 Brasil. Depois disso, você pode acompanhar o andamento do seu palpite clicando no menu “Minhas apostas”, para visualizar o que está em aberto.

Em que posso apostar no futebol da bet365?

As opções de mercados da bet365 apostas são muito variadas. Isso se aplica principalmente no futebol, um dos esportes mais populares do mundo. Assim, estão disponíveis competições do mundo todo no catálogo.

No Brasil, você pode apostar nas duas divisões principais do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Estaduais e muito mais. A operadora também possui ligas internacionais, como Champions League, Europa League, Premier League, entre outras.

As opções de palpites de cada evento podem variar. Veja abaixo quais são os principais mercados de apostas para futebol disponíveis na bet365 Brasil. Acesse o site oficial da operadora para consultar todas as opções disponíveis.

Resultado Final

Esse é o mercado mais básico e tradicional das apostas esportivas e também pode ser chamado de moneyline. Aqui você seleciona qual será o resultado do jogo, por exemplo “Vitória time A”, “Empate” ou “Vitória time B”.

Para vencer nesse mercado é necessário que o resultado da partida seja o mesmo que o seu palpite. Essa é uma das opções mais populares, pois é mais fácil de entender.

Over/Under(mais/menos) Gols

O mercado de mais/menos gols da bet365 apostas é muito popular. O objetivo dessa seleção é tentar prever o número total de gols em uma partida.

A plataforma oferece diferentes linhas e você seleciona se o jogo vai ter mais gols ou menos gols que a linha definida. Por exemplo, se você escolher over(mais) 2.5 gols significa que você está prevendo uma partida com mais de 2 gols.

Handicap e Handicap Asiático

O handicap funciona como uma vantagem ou desvantagem fictícia que é aplicada a um dos times na partida. Por exemplo, você pode selecionar que o time favorito comece com uma desvantagem de 2 gols. Para vencer a aposta é necessário que esse time vença por uma margem maior que 2 gols.

O Handicap Asiático funciona de maneira semelhante. A diferença é que existem linhas quebradas, ou seja, -0.5/+0.5, -1.5/+1.5 e assim por diante. Essas linhas existem para que o empate não seja uma possibilidade real de resultado.

Algumas peculiaridades do Handicap Asiático é que existem cenários em que você pode ser reembolsado. Por exemplo, em caso de empate a aposta é anulada e o valor devolvido para sua conta.

Escanteios

Esse mercado da também é um dos favoritos dos apostadores. Ao apostar em escanteios, você tenta prever o número de escanteios de uma partida. Existem várias opções de aposta, como mais/menos escanteios totais, time com mais escanteios, escanteios no 1º tempo, entre outras.

Cartões

O mercado de cartões também possui uma grande variedade de seleções. Você pode tentar prever o número de cartões amarelos em uma partida, se vai ocorrer cartão vermelho e muito mais.

Além disso, pode tentar adivinhar um jogador específico que será advertido com cartão. Essa modalidade é mais arriscada, pois precisa acertar um jogador exato para tomar cartão.

Quais são os bônus de boas vindas da bet365?

Ao realizar o seu cadastro na bet365 Brasil você pode utilizar o código bônus 365GOAL. (O código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)

Ao utilizar o código bônus bet365 365GOAL durante o cadastro, o apostador receberá créditos de apostas. Mas lembre-se que o código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.

Ofertas de esportes

Além do bônus de boas vindas, a bet365 apostas também possui ofertas exclusivas para apostas esportivas. Recomendamos sempre que os jogadores acessem o site da plataforma para conferir as promoções atualizadas.

Você consegue acessar o menu de “Ofertas” pela tela inicial do site da operadora. No canto superior esquerdo você encontra o botão de ofertas. Em seguida, todas as promoções ativas vão aparecer separadas por subcategorias. Para ler os detalhes basta clicar na oferta desejada.

Como usar o código bônus bet365?

O código bônus de boas vindas da bet365 pode ser utilizado no momento da abertura de sua conta. Veja o passo a passo de como utilizar o código.

Acesse a bet365 Brasil. Clique em “Registre-se”, no canto superior direito; Preencha o formulário de cadastro com os dados solicitados pela operadora; No final do formulário você encontrará o campo “Código de Bônus”. Então insira o código 365GOAL. (O código de bônus 365GOAL pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma); Leia os termos e condições de uso da plataforma e todos os documentos disponibilizados; Quando estiver ciente de todas as regras e condições, clique em “Registre-se na bet365”.

Seguindo essas instruções a sua conta será aberta com sucesso utilizando o código de bônus de boas vindas. Os documentos com os termos da bet365 apostas ficam disponíveis no site mesmo após a abertura da conta. Assim, você consegue acessá-lo e tirar suas dúvidas a qualquer momento.

Como fazer um depósito na sua conta?

Depois que concluir o seu cadastro, você poderá realizar o seu primeiro depósito. O processo é bem simples e a bet365 aceita diversos métodos de pagamentos. Veja o passo a passo para depositar em sua conta:

Faça o login na bet365 apostas. Em seguida clique em “Depositar”, no canto superior direito; Escolha o método de pagamento. São várias opções, como Pix bet365 e outros. Consulte no site a lista completa; Depois de selecionar o método de depósito, preencha os dados, incluindo o valor que deseja transferir; Confira todos os dados e clique em “Depositar”; Conclua a transação e, em breve, o seu dinheiro entrará na sua conta bet365.

Os métodos de pagamentos possuem limites mínimos e máximos de transferência. Consulte diretamente no site quais são esses valores. Os limites variam dependendo do método selecionado.

Como fazer um saque?

Solicitar um saque na bet365 apostas também é uma tarefa simples.

Primeiramente clique no ícone do seu perfil e escolha a opção “Banco”. Clique na opção “Saque” e escolha o método de pagamento. Confira se os dados estão corretos e confirme a solicitação.

O tempo para processamento depende do método selecionado, mas em média leva de 1 a 5 dias úteis.

Cada método de pagamento pode possuir valores mínimos e máximos que são permitidos por transferência. Se surgir alguma outra dúvida ou problema no procedimento, entre em contato com o suporte da bet365.

Qual o valor mínimo para apostar na bet365?

A operadora permite apostas esportivas com valores baixos. O depósito mínimo depende do método de pagamento. Esse valor pode ser alterado ou variar dependendo das regras da bet365 apostas. Por isso, sempre se atualize sobre os termos da plataforma. Verifique a lista completa de limites e métodos de pagamentos no site da bet365 Brasil.

Qual é o app da bet365?

A operadora disponibiliza um aplicativo apk para seus clientes que possuem celular Android. O bet365 app não é encontrado na loja oficial de aplicativo do seu celular. É necessário baixar pelo site da bet365.

Utilize o navegador do seu celular para acessar a bet365 e faça login na sua conta. Em seguida, role a tela até chegar no final e encontre a opção “Todos os apps da bet365”.

Faça o download do apk e autorize a instalação em seu celular. Depois disso, você poderá utilizar o app bet365 apostas em seu smartphone Android. Até o momento, não existe aplicativo da operadora para aparelhos iOS no Brasil. A disponibilidade do aplicativo depende da localização do jogador.

Como entrar em contato com o suporte ao cliente da bet365?

A bet365 apostas possui um serviço de chat ao vivo 24 horas para ajudar seus clientes. Veja o passo a passo para acessar esse chat e tirar suas dúvidas:

Faça login na sua conta bet365 Brasil; Role a tela até chegar no rodapé do site. Procure pela seção “Ajuda”; Então, clique em “Contate-nos”; Abra o chat ao vivo e aguarde a sua vez para tirar dúvidas.

No momento, o chat ao vivo é a forma mais popular de contatar o suporte da bet365. Por esse motivo, a plataforma avisa que está com fila de espera e o atendimento pode demorar um pouco.

Perguntas frequentes sobre a bet365 apostas

Para finalizar, separamos algumas perguntas frequentes que podem ter surgido sobre a bet365 apostas. Veja nossa lista para tirar suas dúvidas.

Apostar na bet365 é legal?

Sim. A operadora possui as licenças necessárias para atuar no Brasil. Desde 2018, casas de apostas online podem operar no mercado brasileiro, desde que sejam hospedadas em outro país. Saiba mais na nossa análise bet365 é legal.

A bet365 apostas é confiável?

Sim. A plataforma é uma das casas de apostas mais tradicionais do mundo. A empresa opera em diversos países e possui uma boa reputação com sua base de clientes. Veja mais no nosso artigo que detalha por que a bet365 é confiável.

Como depositar na bet365?

Faça login e clique em “Depositar”. Em seguida selecione o método de pagamento desejado, digite os dados solicitados e o valor para depositar e confirme a solicitação. Siga as instruções e conclua a transferência.

