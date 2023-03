Faça seu cadastro na Rivalo apostas e aproveite o bônus de até 25% em apostas esportivas

Rivalo apostas: bônus extra de até 25%

A Rivalo faz parte da rotina de muitos brasileiros que buscam as apostas esportivas. Neste artigo, falaremos sobre como abrir conta na Rivalo Brasil, como fazer apostas online e ganhar bônus para apostas combinadas de até 25%.

Mas saiba que é importante analisar outras casas de apostas para verificar qual delas se adapta melhor ao seu estilo de aposta.

VISITE RIVALO

Como fazer apostas na Rivalo?

Apostar com a Rivalo já é muito interessante e quando temos vantagens fica melhor ainda! Então, vale a pena conhecer as promoções disponíveis. No momento, a operadora não oferece uma oferta de boas-vindas, mas você pode aumentar os seus ganhos em até 25% com apostas combinadas.

Rivalo oferta de bônus Detalhes da promoção Rivalo código promocional Combi Boost Rivalo Odds turbinadas em até 25% para apostas múltiplas Aposte com Rivalo

As promoções acima representam uma seleção de ofertas feita por nossa equipe editorial. A fim de conferir mais informações sobre elas, incluindo os Termos e Condições (T&C), visite a seção de Promoções da Rivalo Brasil.

Passo a passo: como fazer uma conta na Rivalo

Para dar seus palpites ou ativar as promoções, o primeiro passo é abrir a sua conta. Esse processo não poderia ser mais simples na Rivalo Brasil. Portanto, siga o passo a passo abaixo para fazer seu registro:

Primeiramente, acesse o site da Rivalo Brasil Em seguida, clique em “Cadastre-se” e informe seu e-mail e defina uma senha segura. Além disso, defina o país e a moeda de preferência; Então, clique em “Cadastre-se” e leia os Termos de Uso da casa de apostas e confirme ter 18 anos ou mais; Depois disso, você terá que informar seu primeiro nome, sobrenome, CPF e número de telefone e clique em “Enviar”; Até o momento, não há um campo disponível para inserir um código de bónus para ativar oferta de boas-vindas; Por fim, com o registro feito, faça o seu primeiro depósito e comece a fazer as suas apostas com a Rivalo.

Rivalo Combi Boost: odds turbinadas nas apostas combinadas

Quer aproveitar a chance de fazer apostas múltiplas na Rivalo com odds turbinadas, sem precisar de um código bônus? Então, não deixe de conhecer o Rivalo Combi Boost.

Esta é uma promoção que não exige código bônus para ativá-la. Portanto, não há dificuldade na hora de ativar a oferta para começar a fazer apostas esportivas com mais recursos.

Aliás, o Rivalo Combi Boost é ativado quando os apostadores fazem seleções ao fazer apostas combinadas. Dessa maneira, as odds aumentadas serão adicionadas ao Bilhete de Apostas, sem necessidade de um código promocional e podem chegar a até 25%.

Os ganhos potenciais serão creditados de forma automática, assim que o resultado for liquidado. Então, diferentemente dos bônus de boas-vindas de depósito ou mesmo de créditos de aposta, não há requisitos de apostas a cumprir. Além disso, não é necessário informar nenhum tipo de código de bónus para a ativação da promoção.

Com o objetivo de ter mais informações da promoção que não exige código bônus, acesse a seção de “Promoções” na plataforma de apostas. Se você quer apostar numa casa com uma oferta de boas-vindas, consulte nosso artigo sobre o código bônus bet365.

Termos e Condições (T&C) Rivalo

A fim de aproveitar da melhor maneira todos os produtos e serviços da plataforma, é essencial conhecer os Termos e Condições (T&C). Afinal, elas ditam todas as regras de uso da casa de apostas, que podem ser atualizadas de tempos em tempos.

Portanto, não só os apostadores iniciantes devem ficar por dentro dos T&C, como os clientes registrados há algum tempo na plataforma. Então, confira abaixo as principais regras da casa de apostas:

A fim de se registrar, é preciso ter 18 anos de idade ou mais;

A conta de jogador deverá ser usada para fins pessoais;

O apostador deverá ser o titular da conta de jogador e dos meios de pagamento;

É proibido vender ou transferir a conta para outro jogador.

Com o intuito de conhecer na íntegra todos os Termos e Condições (T&C) da plataforma de apostas esportivas, visite o site. Assim, você poderá conhecer todas as regras da operadora.

Como fazer apostas combinadas na Rivalo?

As apostas combinadas funcionam da mesma maneira das apostas simples, entretanto o jogador seleciona dois ou mais mercados nessa modalidade. É importante lembrar que para ganhar, todos os mercados selecionados devem ser bem sucedidos e apostar em mercados concorrentes também não configura vitória.

Mercados disponíveis Rivalo

A Rivalo apostas não deixa a desejar quando se trata de mercados, ou seja, tipos de apostas que a plataforma oferece. Assim, os apostadores podem prever diversos cenários de um evento esportivo.

Por exemplo, em futebol, é possível fazer Rivalo apostas em:

1x2 (Resultado do jogo);

Total de gols (acima/abaixo ou over/under gols);

Ambos marcam;

Chance dupla;

Time que vai marcar;

Empate não tem aposta;

Handicap europeu;

Placar exato;

Número exato de gols;

Mas é bom ter em mente que nem sempre os mercados de apostas serão os mesmos em todos os esportes. Inclusive, eles podem se alterar até mesmo em eventos da mesma modalidade, em apostas pré-jogo e ao vivo, por exemplo.

Assim, ficar de olho nos mercados de apostas constantemente é tão interessante quanto na seção de promoções da Rivalo.

A Rivalo tem licença para operar no Brasil?

Certamente, é possível afirmar que é seguro fazer apostas na Rivalo. Afinal, o site tem licença de operação emitida pelo Governo de Curaçao e navegação protegida por criptografia.

Ou seja, a casa de apostas segue normas e protocolos exigidos por órgãos reguladores que garantem a segurança dos apostadores. Além disso, a plataforma tem proteção por sistema de SSL/TLS, como pode ser visto pelo cadeado na URL do navegador.

Então, além de abrir conta de jogador, fazer depósitos, saques e ativar ofertas é seguro apostar na Rivalo.

Qual é o app da Rivalo?

Cada vez mais casas de apostas estão investindo no desenvolvimento de aplicativos para que os apostadores tenham mais recursos para fazer prognósticos.

A boa notícia é que a versão móvel do site para acesso pelo navegador de celulares e tablets dá conta do recado. Então, é perfeitamente possível abrir conta, fazer transações financeiras, apostas Rivalo e ativar ofertas de código bônus com o celular.

De qualquer forma, vale a pena conferir de tempos em tempos se a operadora desenvolve um aplicativo de apostas. Dessa maneira, se houver alguma atualização, certamente a empresa notificará os apostadores.

Rivalo apostas ao vivo e streaming

Além das promoções, o live streaming é um grande desejo dos apostadores. Afinal, ele possibilita o acompanhamento dos eventos em tempo real

Dessa maneira, os apostadores ganham um bom aliado na hora de fazer análises ao fazer apostas ao vivo. Pois, acompanhar os desdobramentos ao vivo na transmissão de uma partida poderá ser uma grande ajuda antes de dar os palpites.

No entanto, por enquanto, o recurso de live streaming não está disponível no site Rivalo. Portanto, os apostadores não poderão acompanhar os eventos via transmissão ao vivo.

Mas é bom saber que a seção de apostas ao vivo disponibiliza em tempo real os dados estatísticos da partida. Além disso, é possível conferir informações sobre o histórico de confronto. Então, ainda que não tenha o serviço de live streaming, os apostadores não ficarão desamparados.

Rivalo opções de pagamento

Fazer depósitos e saques na conta de jogador faz parte da rotina de um apostador. Portanto, é essencial conhecer os métodos de pagamento disponíveis para fazer as transações em sua conta.

Em nossa avaliação, encontramos as seguintes opções de pagamento:

Boleto bancário

Transferência bancária

Pix

Carteiras eletrônicas e sistemas de pagamento (Skrill, Neteller, etc)

Certamente, é importante conhecer os valores mínimos e máximos de cada método de pagamento. Afinal, tanto eles, quanto o tempo de processamento podem variar de opção para opção.

Aliás, também é essencial, no caso de promoções de código bônus, créditos de aposta e depósito, ver se há limitações dos métodos na hora de depositar.

Além disso, é bom ter em mente que algumas opções de pagamento exigem que o saque seja feito pelo mesmo método do depósito. Também é necessário ser o titular da conta de jogador e do método de pagamento.

Quanto tempo leva para entrar o dinheiro na Rivalo?

O tempo de processamento pode variar de acordo com o método de pagamento escolhido. Mas muitos deles são compensados instantaneamente, enquanto outros podem levar até três dias úteis.

Pix, carteiras eletrônicas e sistemas de pagamento costumam ser os métodos de pagamento mais rápidos. Já os depósitos feitos via boleto bancário costumam levar mais tempo. Aliás, a plataforma deixa claro não ter nenhum tipo de liberação antecipada para boleto bancário.

Então, seja para depositar para ativar promoções de código bônus ou para apostar, é preciso escolher o método de pagamento ideal para você.

Pix Rivalo

O Pix já é um dos métodos de pagamento mais populares do dia-a-dia dos brasileiros. Então, não há mistério ao fazer depósitos usando o meio de transferência instantâneo. Assim, é possível fazer apostas de forma rápida e fácil, pois o dinheiro cairá rapidamente na conta.

Depois de seguir os dois primeiros acima, basta escolher o Pix como opção de pagamento escolhida;

Em seguida, leia os Termos e Condições (T&C). Além disso, faça a leitura do QR Code ou copie o código e cole no seu aplicativo de banco;

Por fim, aguarde a transferência da sua conta bancária para a sua conta de jogador.

É bom ter em mente que alguns bancos não permitem a realização das transações para casas de apostas. Neste caso, escolher outro banco ou método de pagamento possivelmente será necessário.

Atendimento ao Cliente Rivalo

Restaram dúvidas sobre como fazer apostas ou precisa de outras informações? Então, não deixe de entrar em contato com o suporte da operadora.

Aliás, é bom saber que a casa oferece uma seção completa de Perguntas Frequentes (FAQ). Assim, os apostadores podem conferir as respostas das dúvidas mais comuns entre os apostadores.

Caso as respostas não te ajudem, você poderá procurar os canais de atendimento do site para pedir ajuda:

Formulário de solicitação (para envio de documentos e outras demandas);

Chat ao vivo (com funcionamento das 9h às 22h – horário de Brasília).

Como falar com o suporte da Rivalo?

Para ter acesso ao suporte da Rivalo, você poderá ir ao rodapé do site e clicar em “Fale conosco”. Então, o chat ao vivo será aberto automaticamente, com atendimento inicial feito pelo robô.

Caso esteja fora do horário de atendimento, serão oferecidas as alternativas de contato via e-mail ou formulário de solicitação. Por fim, escolha a que mais te agradar e peça a ajuda que precisar ou tire a dúvida que você tiver. Pode ser sobre codigo bonus, promoções, créditos de aposta ou qualquer outro assunto.

Nossa opinião sobre a Rivalo

Na nossa opinião, a Rivalo é uma boa opção de casa de apostas esportivas para apostadores brasileiros. Afinal, temos aqui uma operadora já consolidada no mercado e que oferece boas opções em seu site.

Nos últimos tempos, a Rivalo modernizou a sua plataforma, tornando a experiência de apostas ainda melhor. Além disso, a casa tem promoções, sem a necessidade de um código bônus para ativá-las. Ou seja, basta fazer um cadastro, um depósito e seguir as regras.

Na Rivalo, o cliente conta com um ótimo catálogo de apostas, tanto em termos de esportes quanto de competições. Igualmente, o leque de mercados de apostas, ou seja, os tipos de apostas, é bem interessante.

Por isso, se você está em busca de um site de apostas online, recomendamos que conheça a Rivalo. Então, se gostar do site, poderá fazer o seu cadastro.

Abaixo, veja uma tabela com alguns pontos fortes e fracos que identificamos na Rivalo.

O que gostamos O que não gostamos A casa de apostas oferece muitas opções para colocar palpites esportivos; Não há um Rivalo app disponíveis para celulares; O site se modernizou nos últimos anos, tornando a navegação mais agradável; Chat não funciona 24 horas por dia. A empresa oferece os melhores métodos de pagamento aos seus usuários.





É importante esclarecer que a tabela acima representa apenas a opinião da nossa equipe editorial. Dessa maneira, os pontos são subjetivos. Portanto, visite o site da Rivalo para tirar suas próprias conclusões.

Perguntas Frequentes Rivalo

Ainda tem dúvidas sobre a Rivalo e suas promoções? Preparamos uma seção com perguntas mais frequentes dos novos usuários.

Como fazer aposta na Rivalo?

Fazer apostas na Rivalo é bem simples. Basta fazer o login em sua conta e verificar o saldo. Então, selecione o evento e confira os mercados disponíveis para os seus palpites. Defina os valores da sua aposta e pronto! É só aguardar os resultados.

Qual é o código bônus Rivalo?

Neste momento, não há um código bônus Rivalo específico. A casa oferece a promoção Combi Boost Rivalo e não exige código bônus para ativá-la. Para participar basta fazer o cadastro e apostas combinadas. A casa aumenta os seus ganhos em até 25%

A Rivalo é confiável?

Sim, podemos afirmar que a Rivalo é uma operadora 100% confiável. O site tem licença de operação emitida pelo Governo de Curaçao e navegação protegida por criptografia.

Ou seja, a casa de apostas segue normas e protocolos exigidos por órgãos reguladores que garantem a segurança dos apostadores. Além disso, a plataforma tem proteção por sistema de SSL/TLS, como pode ser visto pelo cadeado na URL do navegador.