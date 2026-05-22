Odds para o vencedor da Premier League: palpites atualizados em 22/05/2026

O Arsenal entra como o favorito após o tão esperado título da Premier League em 2025/26, mas não terá vida fácil contra os concorrentes. As coisas prometem ficar muito interessantes.

Time Odds Probabilidade implícita (%) Arsenal 2.50 40,0 Manchester City 3.50 28,6 Liverpool 6.00 16,7 Manchester United 8.00 12,5 Chelsea 11.00 9,1

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Odds atualizadas da Premier League e variações de mercado

O Arsenal bateu na trave por anos, mas finalmente soltou o grito de campeão. Eles devem vir fortes de novo em 2026/27.

Esperamos uma janela de transferências fascinante para o Manchester City, com o futuro de Pep Guardiola ainda indefinido.

As coisas não saíram como o esperado para o Liverpool em 2025/26, e uma verdadeira reformulação está por vir antes da nova temporada.

Michael Carrick fez um trabalho fantástico no Manchester United e, após terminar em terceiro lugar, o objetivo natural será brigar por voos mais altos.

Xabi Alonso terá um desafio gigantesco para arrumar a casa no Stamford Bridge, mas o elenco certamente conta com muita qualidade.

Análise de cada time: os principais candidatos ao título da Premier League

1. Arsenal

O primeiro passo do Arsenal era voltar a vencer a Premier League, e agora o objetivo é defender a taça. Mikel Arteta e seus comandados calaram os críticos nesta temporada, espantando a fama de "pipoqueiros" que carregavam nos últimos anos. Com novos reforços na próxima janela de transferências, o time tem tudo para evoluir ainda mais.

Odds atuais: 2.50

2.50 Principal argumento A FAVOR: os comandados de Arteta são os atuais campeões e devem conseguir manter a base do elenco.

os comandados de Arteta são os atuais campeões e devem conseguir manter a base do elenco. Principal argumento CONTRA: a equipe enfrentará a enorme pressão de defender o título logo a partir da rodada de abertura.

a equipe enfrentará a enorme pressão de defender o título logo a partir da rodada de abertura. Nossa opinião: o Arsenal é uma escolha lógica. Com a união do elenco e a probabilidade de reforçar um time que já é forte, eles devem entrar firme na briga mais uma vez.

2. Manchester City

Grandes mudanças estão chegando ao Manchester City, e será fascinante ver o que acontecerá nos próximos meses. Pep Guardiola é um vencedor nato e um gênio, por isso há preocupações compreensíveis sobre os próximos passos no Etihad. Eles têm muita qualidade à disposição, mas vários jogadores de peso devem se despedir antes de julho.

Odds atuais: 3.50

3.50 Principal argumento A FAVOR: eles têm cofres cheios e muitos jogadores talentosos. Esperamos que eles se reforcem bem nesta janela de verão também.

eles têm cofres cheios e muitos jogadores talentosos. Esperamos que eles se reforcem bem nesta janela de verão também. Principal argumento CONTRA: se Guardiola realmente sair como esperado, o clube passará por um período de transição gigantesco.

se Guardiola realmente sair como esperado, o clube passará por um período de transição gigantesco. Nossa opinião: com a saída de um treinador tão vitorioso e genial, prevemos uma possível queda no rendimento da equipe na Premier League.

3. Liverpool

A temporada 2025/26 foi para esquecer em vários aspectos para o Liverpool. A defesa do título deles não saiu como esperado, e muitas de suas contratações caras ficaram abaixo das expectativas. Com vários jogadores históricos prestes a sair, o cenário em Merseyside está pronto para uma reconstrução total.

Odds atuais: 6.00

6.00 Principal argumento A FAVOR: os Reds devem vir renovados na nova temporada, com o retorno de peças importantes que estavam lesionadas para 2026/27.

os Reds devem vir renovados na nova temporada, com o retorno de peças importantes que estavam lesionadas para 2026/27. Principal argumento CONTRA: a pressão estará sobre Arne Slot desde o primeiro dia, e alguns ídolos estão de saída de Anfield nesta janela de verão.

a pressão estará sobre Arne Slot desde o primeiro dia, e alguns ídolos estão de saída de Anfield nesta janela de verão. Nossa opinião: o desempenho do Liverpool pode depender muito do que acontecer na janela de transferências. Com saídas importantes, eles correm o risco de perder terreno.

4. Manchester United

Michael Carrick comandou uma excelente segunda metade de temporada com o Manchester United, transformando o time em uma força competitiva novamente. Os Red Devils vão atacar o mercado de transferências novamente nesta janela de verão e já possuem uma base sólida de jogadores para estruturar a equipe. O gigante de Manchester certamente acredita em suas chances de brigar no topo na campanha de 2026/27.

Odds Atuais: 8.00

8.00 Principal argumento A FAVOR: os Red Devils chegam embalados após uma reta final forte na campanha de 2025/26 sob o comando de Carrick.

os Red Devils chegam embalados após uma reta final forte na campanha de 2025/26 sob o comando de Carrick. Principal argumento CONTRA: ainda há muito trabalho a ser feito para colocar o time no nível necessário para disputar o título de igual para igual.

ainda há muito trabalho a ser feito para colocar o time no nível necessário para disputar o título de igual para igual. Nossa opinião: não temos certeza se eles já estão prontos para ganhar a Premier League, mas, sob o comando deste treinador, eles podem entrar na conversa.

5. Chelsea

Esta temporada foi uma enorme decepção para o Chelsea. O desempenho despencou rapidamente após a conquista do Mundial de Clubes, e a vaga em competições europeias segue indefinida antes da última rodada. Xabi Alonso precisará de bastante tempo e trabalho para tornar os Blues competitivos em 2026/27.

Odds atuais: 11.00

11.00 Principal argumento A FAVOR: Alonso chega ao Stamford Bridge com status elevado e tem excelentes jogadores à disposição.

Alonso chega ao Stamford Bridge com status elevado e tem excelentes jogadores à disposição. Principal argumento CONTRA: os londrinos demonstraram muita fragilidade ao longo da última temporada e há muitos problemas a corrigir antes do novo ciclo.

os londrinos demonstraram muita fragilidade ao longo da última temporada e há muitos problemas a corrigir antes do novo ciclo. Nossa opinião: esperamos que o novo treinador traga melhorias e, com o apoio da diretoria no mercado, quem sabe até onde eles podem chegar.

Nosso palpite para a Premier League 2026–27

O Arsenal é o favorito na busca pela manutenção do título, e não é difícil entender os motivos. Eles tiveram um desempenho exemplar na temporada 2025/26 e vão terminar com a melhor defesa e o menor xGA (0,94 por jogo). É bem provável que fiquem ainda mais fortes após a janela.

Por outro lado, os Gunners dependeram muito de jogadas de bola parada para marcar gols, e as mudanças recentes nas regras sobre faltas em escanteios podem limitar a abordagem tática de Mikel Arteta. Dito isso, eles devem trazer mais criatividade ao ataque nos próximos meses, encontrando novas formas de balançar as redes. Por enquanto, os atuais campeões merecem totalmente o status de favoritos.

Logo atrás vem o Manchester City, que se prepara para perder a genialidade tática de Pep Guardiola ao final da temporada. Enzo Maresca — o provável substituto — tem experiência no clube, mas um período de transição pode aguardar os Cityzens. Ainda assim, o novo comandante herdará um elenco incrivelmente talentoso, o que significa que devem continuar muito competitivos.

O City terminará como o melhor ataque do campeonato quando a atual temporada se encerrar neste domingo, e a maior parte dos seus talentos ofensivos vai permanecer. Nenhum time que conta com Erling Haaland no comando de ataque pode ser descartado, e o elenco esbanja qualidade. No entanto, será fascinante ver como eles vão se adaptar ao novo treinador.

Uma campanha de defesa de título francamente decepcionante do Liverpool levantou sérias dúvidas sobre Arne Slot, mas sua permanência parece garantida por enquanto. Muitos torcedores sentem que o holandês não é o nome ideal para liderar o projeto, mas a diretoria parece dar respaldo a ele — o fato de terem deixado Xabi Alonso ir para o Chelsea provavelmente evidencia isso.

Não há dúvidas de que os Reds têm um elenco talentoso e espera-se que busquem reforços no mercado. Com grandes jogadores retornando de lesão e os contratados do ano passado mais adaptados, eles podem voltar a brigar no topo. Será interessante ver como eles vão gerenciar a transição do elenco com a saída de Mohamed Salah e de outras peças fundamentais.

Chegando à última rodada da temporada 2025/26, o Manchester United somou 36 pontos desde a chegada de Michael Carrick. Nenhuma equipe do campeonato conquistou mais pontos no mesmo período, e terminar em terceiro lugar representa uma evolução real para eles. Carrick provavelmente será efetivado no cargo agora, e ninguém pode dizer que ele não merece.

Os Red Devils devem reforçar o meio-campo na próxima janela, mas o retorno às competições europeias vai exigir mais profundidade do elenco. Eles precisarão investir pesado para brigar pelo título, embora já tenham uma base sólida para evoluir. O United pode se tornar um time fascinante de assistir, dependendo totalmente de suas movimentações no mercado de transferências.

Por fim, temos o Chelsea, cuja temporada desandou após a demissão de Maresca. Eles contam com um grupo de jogadores talentosos, mas há muito trabalho a fazer depois de meses desanimadores. Alonso pode levar algum tempo para se adaptar, e sua chegada torna os Blues candidatos improváveis ao título neste momento.

Os Blues sem dúvida vão gastar muito na próxima janela e certamente melhorarão a rotação do elenco. No entanto, não estamos convencidos de que estejam prontos para desafiar equipes consolidadas como Arsenal e Manchester City, que já possuem bases incrivelmente fortes. Eles devem evoluir sob o comando do técnico espanhol, mas essa progressão provavelmente exigirá um pouco de paciência.

Como ler as odds para o vencedor da Premier League?

Se você é iniciante nas apostas esportivas, analisar as odds para o vencedor da Premier League pode parecer um quebra-cabeça complexo. Esta seção detalha tudo o que você precisa saber sobre o mercado de longo prazo (outright) da Premier League, como funcionam os formatos de odds e o momento certo para fazer as suas apostas.

1. O que são apostas de longo prazo (outright / futures)?

Quando você analisa as odds de campeão da Premier League, está olhando para um mercado de longo prazo.

Definição: As apostas de longo prazo envolvem apostar no campeão geral da liga após a disputa das 38 rodadas, e não no resultado de uma partida isolada.

As apostas de longo prazo envolvem apostar no campeão geral da liga após a disputa das 38 rodadas, e não no resultado de uma partida isolada. Momento: Você pode fazer uma aposta de longo prazo antes do início da temporada em agosto, ou em qualquer momento ao longo da competição (inclusive agora, na reta final em abril ou maio).

Você pode fazer uma aposta de longo prazo antes do início da temporada em agosto, ou em qualquer momento ao longo da competição (inclusive agora, na reta final em abril ou maio). Duração: Diferentemente das apostas em jogos — onde seu palpite é liquidado em 90 minutos —, uma aposta de longo prazo permanece ativa enquanto o time escolhido tiver chances matemáticas de título. Se eles erguerem a taça em maio, sua aposta é vencedora.

2. Como ler os três formatos de odds?

Dependendo da sua casa de apostas, as odds são exibidas de três maneiras principais. Todas representam o mesmo retorno potencial. Vamos usar o Arsenal (atual favorito) como exemplo.

Decimal (1.15) — Popular Internacionalmente: Representa o retorno total para cada unidade apostada, incluindo o valor do palpite inicial.

Exemplo: Se você apostar R$ 10 no Arsenal com uma odd de 1.15, seu retorno total será de R$ 11,50 (R$ 1,50 de lucro + R$ 10 de valor apostado).

Fracionário (1/7) — Popular no Reino Unido: Mostra o seu lucro potencial em relação ao valor apostado (Lucro / Valor Apostado).

Exemplo: Em 1/7, para cada R$ 7 apostados, você recebe R$ 1 de lucro. Uma aposta de R$ 7 retorna R$ 8 no total.

Americano / Moneyline (-650) — Popular nos EUA: O sinal de menos (-) indica quanto você precisa apostar para obter R$ 100 de lucro.

Exemplo: -650 significa que você deve apostar R$ 650 para ganhar R$ 100 de lucro. (Por outro lado, o sinal de mais, como +550 para o Man City, significa que uma aposta de R$ 100 rende R$ 550 de lucro).

3. Por que as odds mudam?

O mercado da Premier League é altamente volátil e reage aos acontecimentos de cada rodada:

Resultados dos jogos: Se o Arsenal vencer e o Man City tropeçar, as odds do Arsenal vão "derreter" (retorno menor), enquanto as do City vão subir (retorno maior).

Se o Arsenal vencer e o Man City tropeçar, as odds do Arsenal vão "derreter" (retorno menor), enquanto as do City vão subir (retorno maior). O calendário da reta final ("Run-In"): As odds variam com base na dificuldade dos confrontos. Se um candidato tem uma sequência teoricamente fácil pela frente, suas odds serão menores do que as de um time que enfrentará três rivais do "Big Six" seguidos.

As odds variam com base na dificuldade dos confrontos. Se um candidato tem uma sequência teoricamente fácil pela frente, suas odds serão menores do que as de um time que enfrentará três rivais do "Big Six" seguidos. Lesões e suspensões: Se um jogador crucial como Erling Haaland ou Martin Ødegaard ficar de fora, as odds daquela equipe vão subir imediatamente.

Se um jogador crucial como Erling Haaland ou Martin Ødegaard ficar de fora, as odds daquela equipe vão subir imediatamente. Janelas de transferências: Contratações de peso em janeiro (como um novo centroavante estrela) podem fazer as odds de título de um time despencarem no meio da temporada.

5. Apostar cedo x apostar tarde: quando você deve fazer sua aposta?

Apostar cedo (agosto/setembro): Oferece os maiores retornos potenciais. Em agosto de 2025, você poderia encontrar o Liverpool em +180; em abril, essas odds parecem bem diferentes. Você encontra "valor" antes que a história da temporada seja escrita, mas enfrenta o maior risco de lesões ou má fase da equipe.

Oferece os maiores retornos potenciais. Em agosto de 2025, você poderia encontrar o Liverpool em +180; em abril, essas odds parecem bem diferentes. Você encontra "valor" antes que a história da temporada seja escrita, mas enfrenta o maior risco de lesões ou má fase da equipe. Apostar tarde (abril/maio): Você tem mais certezas. Já conhece o departamento médico, a diferença de pontos e o momento de cada elenco. No entanto, os retornos são significativamente menores, pois o mercado já identificou quem são os reais candidatos.

Disclaimer: as apostas envolvem risco financeiro. Jogue com responsabilidade e aposte apenas o que puder perder. Se você ou alguém que você conhece tiver problemas com o jogo, procure ajuda por meio de organizações locais ou nacionais de jogo responsável.