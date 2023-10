Melhores sites de apostas para eSports: Veja ranking

Confira uma análise completa dos melhores sites de apostas para eSports.

Veja a lista com as melhores casas de apostas para e-Sports, os bônus de boas-vindas disponíveis e quais critérios precisam ser levados em consideração na hora de escolher uma.

Pinnacle : Menu de destaque para cobertura de eSports;

bet365 : Site tradicional e com ótimos recursos;

Betano : Grande variedade de eventos e mercados;

1xBet : Bônus de boas-vindas disponível;

Betway : Site de fácil navegação;

Lance Betting : Facilidade de pesquisa de eventos e mercados;

Parimatch : Aplicativo de apostas para android;

Stake : Apostas eSports com criptomoedas;

Novibet : Atendimento 24 horas via chat;

Betsson : Grande destaque para eSports.

Melhores sites de apostas para eSports

Para que você avalie qual casa se cadastrar, apresentamos os melhores sites de apostas para eSports. Confira as marcas que mais se destacam nesta modalidade e as ofertas que você pode ter acesso ao se cadastrar. Para mais informações, leia também nossos artigos sobre código promocional Betano e código bônus bet365.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas para e-Sports

Para chegarmos a esta seleção de melhores sites de apostas para eSports consideramos alguns critérios importantes. São detalhes que valem para quase qualquer foco de apostas.

Entre os requisitos avaliados estão as licenças, odds, mercados e muito mais. Abaixo você vai conferir o que você precisa observar em cada um desses critérios.

No entanto, vale destacar que esta é uma avaliação subjetiva. Portanto, você pode usar como referência, mas é você que deve fazer também uma avaliação das casas de apostas e de quais ofertas usar.

Licença e segurança

Para você chegar aos melhores sites de apostas para eSports precisa considerar as licenças de funcionamento. Este é um requisito fundamental para avaliar a segurança e confiabilidade da plataforma.

Isso porque as licenças indicam se as casas de apostas operam de forma correta. Portanto, se realizam os pagamentos e se trazem um sistema justo.

É importante conferir também se a plataforma conta com um sistema de criptografia. Afinal, seus dados precisam estar protegidos contra vazamentos.

Na lista apresentada neste artigo, os sites contam com esses dois quesitos. Além das licenças serem de orgãos tradicionais na regulamentação, como de Curaçao e Gibraltar.

Odds e mercados

Outro ponto que precisa observar é o catálogo para apostas eSports. Isso porque trata-se de uma modalidade que tenha caído no gosto popular, mas que ainda está conquistado espaços nas casas de apostas.

Por isso, alguns sites trazem uma lista ampla de competições e mercados para apostar em Esportes eletrônicos, mas outras trazem números menores.

Desta forma, avaliamos as marcas que já apresentam uma variedade considerável de eventos para que as pessoas possam fazer as apostas.

Ofertas

Uma porta de entrada para escolher um site de apostas é o bônus de boas-vindas. É uma forma de você ter uma quantia extra para experimentar o site e até mesmo testar alguns mercados.

Só que mais importante do que avaliar a quantia da oferta, é saber se os termos e condições do bônus de boas-vindas são fáceis de completar pelos fãs de e-Sports.

Por isso, nesta lista dos melhores sites de apostas para eSports consideramos casas que se destacam nas ofertas. Seja pelo valor total, como também pelo rollover facilitado.

Streaming

Um critério adicional é o serviço de streaming para esportes eletrônicos. Algumas plataformas já apresentam o recurso de transmissão dos principais eventos.

Desta forma, o usuário faz apostas eSports enquanto acompanha o que se passa no jogo. Portanto, traz uma possibilidade maior de saber o que pode acontecer até o final.

Por isso, sites que apresentam este serviço também foram levados em consideração. Assim como também plataformas que ao menos ofereçam estatísticas sobre o confronto.

Os 5 melhores sites de apostas para eSports

Com base em todos os critérios apresentados acima, apontamos essas cinco casas de apostas como as melhores opções para palpites em esportes eletrônicos.

Veja os principais pontos de destaques dessas plataformas e as ofertas que os usuários recebem ao usarem o site de apostas.

Pinnacle

A Pinnacle não conta com uma oferta de boas vindas. Só que a ausência de uma promoção é compensada com uma atenção especial ao mercado de eSports.

Isso porque o site traz uma página totalmente temática e focada nos eventos de eSports. O que facilita a visualização e a procura das competições por cada tipo de jogo.

Desta forma, para quem busca apostas eSports, o uso da Pinnacle é uma experiência mais fácil. Saiba mais na nossa página sobre Pinnacle Apostas.

bet365

Tem muito o que explorar na bet365 a partir das promoções e bônus disponíveis no site. A plataforma traz uma ampla cobertura esportiva, como opções de apostas para esportes eletrônicos. Saiba mais também sobre os bet365 bônus disponíveis.

Você pode consultar no site da bet365 também sobre a disponibilidade de bônus e serviços de streaming para competições de eSports. O serviço de streaming ao vivo está sujeito a diferenças devido à localização geográfica. Além disso, os jogadores devem ter saldo na conta ou feito uma apostas dentro das últimas 24 horas.

Betano

A Betano se destaca por oferecer uma grande variedade de eventos e mercados. Ao acessar o site e navegar pelos menus, você vai encontrar diversas possibilidades.

Isso é válido para diversas modalidades, o que inclui os eSports. As opções vão desde apostas futuras a até os mercados dos dias de jogos.

Além disso, você conta com um bônus de boas vindas de até R$ 500 para usar em eSports. Você pode saber mais sobre a casa de apostas nas nossas dicas da Betano para iniciantes.

1xBet

O 1xBet é outro site que se destaca pelo catálogo de apostas eSports. Só que mais do que apresentar uma lista grande de opções, a casa também costuma divulgar as odds de forma antecipada. Portanto, você tem maior tempo para avaliar.

A casa de apostas tem também como ponto de destaque a oferta de boas vindas. Os novos usuários podem receber até R$ 1.560 para usar. Saiba mais sobre a 1xBet Brasil na nossa análise completa sobre o site de apostas.

Betway

Na Betway você também vê em destaque no menu superior a opção de “eSports”. Desta forma, é redirecionado diretamente para uma página com todo o catálogo da plataforma.

O site traz as principais competições da modalidade. Além disso, oferece um bônus de boas vindas para quem faz depósito com Pix. O valor é de até R$ 50. Confira os detalhes sobre a casa na nossa página sobre a Betway Brasil.

Odds para e-sports

Uma parte fundamental das apostas em esportes eletrônicos é observar as odds disponíveis. Afinal, as cotações indicam o quanto você pode ganhar com as apostas.

Por isso, é importante analisar dos sites disponíveis qual traz as odds mais convidativas para determinada aposta.

Desta forma, você precisa fazer uma comparação entre as casas. Principalmente porque as odds alteram ao longo dos dias. Assim como para cada evento, um site pode trazer cotações mais convidativas.

Portanto, não há uma resposta exata de qual o melhor site para escolher em termos de odds.

De toda forma, leia como calcular odds em apostas esportivas.

Melhores ofertas para eSports

As casas de apostas apresentam uma grande variedade de bônus para serem usados em apostas eSports.

Um dos principais é o de boas vindas. Esta modalidade funciona especialmente de duas formas. Na primeira, você recebe uma quantia extra em cima do seu primeiro depósito.

Já a segunda é com base em uma aposta perdida. Você faz um palpite e caso dê errado, você recebe o valor para usar de outra forma.

Tem também promoções para usuários já cadastrados. Em uma dessas ofertas, os sites concedem o direito de uma aposta extra, sem usar o valor do seu saldo.

Só que todos os bônus contam com termos e condições. Isso significa que você precisa concluir algumas exigências para receber a oferta e também para depois ter o saque liberado.

Por isso, os melhores sites de apostas para eSports são aqueles que não só trazem bônus mais convidativos, como também fáceis de concluir a promoção.

Desta forma, os usuários precisam avaliar quais das ofertas melhor te atende com base na quantia e nessas condições. Para conhecer mais sobre as opções, leia nossas dicas de melhores casas de apostas.

Além disso, recomendamos sites de apostas confiáveis em um artigo dedicado a explicar quais são as marcas com boa reputação. Por fim, veja também quais são os melhores apps de apostas.

Quais são os jogos disponíveis para apostar em eSports?

A lista de jogos varia de acordo com cada casa de apostas. Portanto, alguns sites podem trazer uma quantidade maior, enquanto outros pode focar apenas nos mais populares.

Outro ponto importante é observar os períodos de competições para cada um dos jogos antes de procurar pelas apostas.

Entre os principais jogos disponíveis para apostar em e-Sports estão:

CS:GO;

Dota 2;

League of Legends;

Valorant;

Halo;

Honor of Kings;

Overwatch;

Rainbow Six;

StarCraft;

Warcraft.

Quais mercados de apostas estão disponíveis para esportes eletrônicos?

Os mercados para apostas eSports são muito similares aos que são vistos em outras modalidades esportivas. Até pelo fato dos esportes eletrônicos contarem com grande variedade.

Como é possível apostar em jogos de futebol, basquete, luta, estratégia e muito mais, a lista de mercados muda de acordo com a competição.

Só que entre as possibilidades de e-Sports há:

Resultado;

Handicap;

Acima/abaixo;

Apostas futuras;

E mais.

Perguntas frequentes sobre sites de apostas em eSports

Confira as principais dúvidas sobre apostas eSports e jogos virtuais.

Como posso me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar em eSports?

Fazer o registro em um site de apostas é simples e rápido. É preciso apenas observar se você atende aos requisitos, como ser maior de 18 anos.

Para se cadastrar precisará escolher e acessar uma das casas de apostas. Depois vai informar os seus dados e criar um login e senha.

Algumas plataformas apresentam bônus de boas-vindas. Por isso, é importante conferir os requisitos para participar desta oferta e se tem algum código promocional para usar no momento do registro.

Como encontro os melhores sites para esportes eletrônicos?

Neste artigo você já confere uma lista com os melhores sites de apostas para eSports. Só que caso você queira fazer a sua própria busca, é importante observar alguns critérios.

Entre os requisitos indispensáveis estão as licenças, os mercados de apostas disponíveis e os bônus de boas-vindas disponíveis.

O que são jogos virtuais nas casas de apostas?

Jogos virtuais são eventos produzidos por algoritmos nas casas de apostas. Portanto, não são iguais a esportes eletrônicos.

Nas apostas eSports, você faz um palpite em uma competição de CS:GO, LoL ou qualquer outro evento com competidores reais. Já nos jogos virtuais todo o resultado é produzido por robôs.

Como fazer uma aposta em eSports?

A aposta em eSports também é muito simples. É um processo similar ao de outros eventos esportivos. Porém, caso você não esteja familiarizado com as casas de apostas, preparamos um passo a passo para essa aposta.

Primeiro, clique em eSports em um dos menus do site. Depois, escolha o jogo para aposta. Em seguida você vai selecionar uma das competições. O próximo passo é clicar nas odds de um dos mercados disponíveis. Por fim, a última etapa é preencher com o valor da aposta.