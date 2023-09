Betway Brasil: Guia para apostar e resgatar bônus de até R$50

Descubra como criar sua conta na Betway Brasil, o bônus da casa de apostas, seus prós e contras.

Saber como fazer apostas na Betway Brasil é uma tarefa indispensável para quem quer ter uma experiência tranquila nesta operadora. Isso porque a empresa traz uma série de vantagens para novos usuários interessados em apostas online.

Pensando nisso, trouxemos neste artigo tudo o que você precisa saber sobre esta casa de apostas. Conheça em detalhes os bônus de boas vindas para novos clientes, além dos prós, contras, serviços e recursos disponíveis.

Bônus de boas vindas

Para qualquer apostador iniciante, começar em uma casa de apostas que oferece bônus de cadastro é um grande diferencial. A boa notícia, neste sentido, é que na Betway Brasil, novos jogadores podem contar um bônus de cadastro para esportes. Abaixo, vamos apresentar todas as suas características.

Bônus de boas vindas para Esportes

Ao se cadastrar no site da operadora, os apostadores podem obter um bônus de boas vindas de R$100% para depósitos de R$50. A bonificação, por sua vez, pode ser utilizada em apostas esportivas — mesmo sem um código promocional — desde que cumpridas as seguintes regras:

Para se eleger à oferta, o depósito inicial deve ser de pelo menos R$10.

A bonificação, exclusiva para novos clientes, é de no máximo R$50.

O Pix é a única forma de pagamento elegível.

O Betway bônus é limitado a um usuário por vez.

Após ser creditado, os apostadores têm até sete dias para utilizá-lo.

Requisitos de saque podem ser aplicados.

Importa mencionar que estes são apenas alguns dos principais termos e condições da oferta. Assim, recomendamos que você visite o site da operadora, a fim de conhecer todas as regras na íntegra.

Vantagens e desvantagens da Betway Brasil

No Brasil, esta é uma importante e mundialmente reconhecida casa de apostas online. Embora tenha boa reputação, tal como ocorre com outras operadoras, a casa traz algumas vantagens e desvantagens.

Assim, antes de explicarmos como a empresa funciona, listamos abaixo neste guia os seus prós e contras. Assim você poderá decidir se vale a pena ou não fazer suas apostas.

Vantagens

Os seguintes aspectos são os que mais se destacaram em nossa avaliação:

Betway bônus disponível para novos clientes cadastrados no site, sem um código promocional.

Boa cobertura de modalidades esportivas, incluindo os principais eventos esportivos.

Diversos mercados para apostar, sobretudo em futebol.

Aplicativo móvel disponível para usuários Android.

Site amigável e responsivo para sistema iOS.

Depósitos e saques via Pix.

Desvantagens

Dentre os pontos que poderiam ser melhorados, na visão dos nossos editores, se destacam os seguintes:

O atendimento via chat poderia estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O canal de suporte da plataforma poderia ter seu acesso simplificado, já que é pouco prático.

Os métodos disponíveis para saque são limitados.

Vale destacar que as vantagens e desvantagens acima foram baseadas em nossa opinião. Assim, é recomendável que você conheça o site da operadora, a fim de reunir suas próprias impressões sobre os serviços que esta casa de apostas online oferece.

Ademais, embora encontramos algumas desvantagens, tais fatores não prejudicam a experiência do apostador.

Betway Brasil é confiável?

A confiabilidade de uma casa de apostas é um aspecto essencial para se certificar que determinado operador vale a pena ou não. Neste ponto, nossos testes demonstram que a Betway é confiável. Isso fica evidente pela licença que a casa possui.

Administrada pela Betway Limited, a marca está sediada em Malta. Isso significa que a empresa é regulamentada e licenciada pela Autoridade de Jogos de Malta. Assim, com a licença MGA/B2C/130/2006, a empresa cumpre com todos os requisitos de confiabilidade estabelecidos pelo órgão.

Ademais, a empresa conta com outros elementos que corroboram para sua segurança e fiabilidade. Um deles é o fato de patrocinar oficialmente clubes como West Ham (Inglaterra), Atlético de Madrid (Espanha) e Schalke 04 (Alemanha), dentre outros.

Betway no Reclame Aqui

Para saber se vale a pena ou não fazer suas bets em uma plataforma, conhecer o nível de satisfação dos apostadores é um caminho bem interessante. No Brasil, o Reclame Aqui é um portal online ideal para esse tipo de tarefa. Isso, pois a plataforma reúne as reclamações dos clientes de diversas empresas — incluindo a Betway Brasil.

Porém, nesta análise, percebemos que embora a casa tenha um perfil no site, as reclamações dos usuários não são respondidas com frequência. Por conta disso, o score da plataforma é baixo e consta, no momento, como “não recomendada”. Todavia, importa lembrar que esta é uma empresa estrangeira.

Assim, como de costume, sua presença ainda não é tão forte, o que faz com que muitas reclamações não sejam respondidas. Inclusive, nos últimos 12 meses, somente 38.9% delas foram atendidas no Reclame Aqui. Assim, para obter um atendimento eficiente, é importante considerar os canais de suporte que a empresa oferece.

Betway Brasil app para Dispositivos Android e iPhone

Hoje em dia, os aplicativos móveis são uma das formas mais práticas para fazer e controlar apostas online. Neste ponto, cabe mencionar que a Betway Brasil não fica atrás das outras operadoras. Isso porque a casa também oferece a possibilidade de o apostador fazer previsões pelo celular.

Entretanto, no momento o recurso está disponível apenas para dispositivos Android. Para baixá-lo é muito simples, basta acessar o site da operadora, tocar no banner “Baixar aplicativo para Android”, no fim da página inicial, e instalar o arquivo conforme orientações na tela.

Por outro lado, usuários do sistema iOS não contam com um Betway app exclusivo. Todavia, o site da empresa é responsivo, o que significa que adapta-se bem a diferentes telas. Portanto, basta acessar o site pelo navegador do seu dispositivo e aproveitar todos os recursos na versão mobile da plataforma.

Futebol na Betway Brasil

O futebol é, sem dúvidas, a modalidade esportiva mais popular do planeta. Sendo assim, o esporte, que conta com milhares de fãs, também é o que mais oportunidades de apostas oferece. Portanto, assim como em outras plataformas, os apostadores podem encontrar diversos mercados para suas previsões.

Aliás, o catálogo disponibilizado pela empresa é um dos seus pontos fortes, o que também inclui uma cobertura bastante ampla de eventos no Brasil e no mundo. Em termos de competições nacionais, os jogadores brasileiros podem fazer suas apostas no:

Brasileirão Série A, B, C e D.

Copa do Brasil.

Carioca B.

Paulista A2.

Goiano 2

Entre outros…

Além destes, os apostadores também podem aproveitar as principais ligas de futebol no mundo, como:

Premier League (Inglaterra)

La Liga (Espanha)

Série A (Itália)

Bundesliga (Alemanha)

Ligue 1 (França)

Pro League (Arábia Saudita)

MLS (Estados Unidos) e muito mais.

A casa também reúne algumas competições internacionais, das quais se destacam, entre outros, a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Champions League. Por outro lado, em termos de mercados para apostar, os clientes da Betway Brasil podem apostar em:

Resultado final

Total de gols

Ambos marcam

Chance dupla

Primeiro a marcar, entre outros.

Betway Casino

Para apostadores que preferem fazer suas apostas em jogos de cassino, a Betway também traz inúmeras opções. Em nossa análise sobre a plataforma, notamos que a casa oferece em seu catálogo, títulos dos principais desenvolvedores. Só para citar alguns, entre os melhores jogos, é possível selecionar:

Caça-níqueis

Bingo

Video Poker

Jackpots

Jogos de mesa

Roleta e mais…

Os crash games queridinhos do momento, como o Aviator (Jogo do Aviãozinho) e o Spaceman (Jogo do Astronauta), também podem ser encontrados. Aliás, há muitas opções que caíram no gosto dos jogadores.

Um dos pontos positivos da casa é que é possível selecionar seus jogos preferidos de maneira fácil e prática. Isso, pois a plataforma organiza o seu menu de cassino por categorias.

Também notamos que a plataforma permite que o usuário pesquise, tornando ainda mais fácil encontrar algo para fazer suas apostas, incluindo cassino ao vivo com dealers reais.

Odds e Taxas de Pagamento da Betway Brasil

De modo geral, as odds nada mais são do que cotações que representam a chance de determinado evento ocorrer dentro de uma aposta. Além disso, as odds também podem oferecer uma estimativa sobre o potencial retorno das apostas feitas.

Contudo, elas contém uma importante característica: são bastante voláteis. Assim, sobretudo em palpites no pré-jogo, as cotas podem variar, o que também ocorre nas apostas ao vivo. Para obter um parâmetro honesto, é crucial comparar os eventos esportivos e mercados com uma casa de apostas online distinta.

A boa notícia é que, em nossa análise, a Betway traz odds que estão em conformidade com a média praticada no mercado. Todavia, é recomendável conferir no próprio site da marca as odds disponíveis antes de registrar sua previsão.

Como sacar dinheiro na Betway Brasil?

Antes de entender como efetuar retiradas, é importante ressaltar que os usuários devem ter sua identidade verificada pela plataforma. Do contrário, algumas funções, como efetuar saques, podem ser limitadas pela Betway Brasil. Assim, tendo feito isso, basta seguir o passo a passo abaixo para efetuar um saque:

Primeiramente, faça login na Betway . Então, clique no botão em verde, escrito “Banco” e depois em “Retirada”. Em seguida, selecione o método de retirada de sua preferência. Depois, informe um valor. Na tela de confirmação de pagamento, insira suas informações bancárias e clique em “Levantar” para finalizar a operação.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Para solucionar eventuais problemas, a Betway Brasil oferece aos seus clientes, canais exclusivos de atendimento. Primeiro, a plataforma disponibiliza uma seção de ajuda, onde traz diversos artigos sobre diferentes assuntos.

Porém, caso não tenha suas reclamações sanadas, a empresa ainda oferece atendimento ao vivo, via chat em português. Neste caso, os apostadores podem falar com um atendente, das 09h às 21h (horário de Brasília). Alternativamente, a plataforma também oferece atendimento pelo e-mail pt-support@betway.com.

Conclusão sobre a Betway Brasil

Para concluir esta análise completa da Betway Brasil, começamos dizendo que, na opinião do nosso time de editores, esta é uma casa de apostas que vale a pena se cadastrar. Tanto para quem está iniciando, ou mesmo para quem aposta profissionalmente, a plataforma traz inúmeras vantagens.

Para começar, a casa conta com uma boa variedade de esportes e ótimos mercados, sobretudo no futebol. Além disso, os fãs de cassino não ficam desamparados, uma vez que o site também oferece jogos dos melhores desenvolvedores. Ainda vale citar os recursos que a casa traz para facilitar a experiência dos apostadores.

O bônus de cadastro para esportes é um deles. Embora a participação nele esteja condicionada ao cumprimento de algumas condições, o Betway bônus traz uma vantagem inicial para novos clientes. Outro deles é o Betway app para dispositivos móveis. Por meio dele, os jogadores podem fazer suas apostas com mais praticidade pelo celular.

Em contrapartida, a casa ainda traz, na opinião dos nossos editores, alguns aspectos que poderiam ser melhorados. Primeiramente, o atendimento na plataforma não está disponível em tempo integral. Assim, para obter ajuda ao vivo em português via chat, o apostador deve acionar o suporte entre 09h e 21h, no horário de Brasília.

Na tabela abaixo, trouxemos um resumo daquilo que são as principais vantagens e desvantagens desta operadora.

Prós Contras Betway bônus disponível para novos usuários sem um código promocional obrigatório Chat não disponível 24/7 Aplicativo móvel disponível para sistema Android Não conta com um app iOS para apostadores no Brasil Boa variedade de modalidades esportivas e mercados





Perguntas Frequentes

Ainda se perguntando sobre como a Betway Brasil funciona? Nos tópicos abaixo, esclarecemos alguns pontos sobre esta casa de apostas.

Como funciona a Betway Brasil?

A Betway é uma casa de apostas sediada em Malta, cuja operação se dá no Brasil por meio de uma página na internet. Assim, por meio do site da empresa, os apostadores podem se cadastrar, aproveitar o Betway bônus e selecionar uma longa lista de esportes.

Ademais, a operadora ainda oferece um cassino online completo. Porém, para aproveitar todos estes recursos, é preciso ter pelo menos 18 anos e se cadastrar na casa de apostas.

Quanto tempo a Betway demora a pagar?

Via de regra, assim que as apostas são resolvidas, o valor do palpite é destinado à carteira do jogador. Isso se a aposta for considerada “ganha”. Ou seja, os apostadores podem receber instantaneamente pela aposta feita.

Em contrapartida, no caso do pedido de saque, o tempo que a Betway Brasil demora a pagar varia conforme o método escolhido. Na média, os valores são liberados para a conta bancária do apostador entre 1 e 5 dias úteis.

Como fazer aposta na Betway Brasil?

Para registrar uma ou mais apostas, o primeiro passo é fazer login em sua conta — ou criar uma, caso não seja cadastrado. Em seguida, basta navegar pela seção de esportes do site e escolher sua modalidade favorita.

Então, o próximo passo é selecionar um evento e mercado que deseja fazer suas apostas. Por fim, é só colocar um valor no seu cupom de apostas e confirmar o palpite.

