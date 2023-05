1xBet Brasil: Análise e como obter bônus de até R$1.560

Leia a análise completa sobre a 1xBet Brasil. Confira bônus para apostas esportivas, prós e contras do site.

A 1xBet Brasil é uma das principais casas de apostas online do mundo, destacando-se pela sua variedade de mercados, código promocional 1xbet, ofertas e odds competitivas. Se você deseja saber tudo sobre a casa, continue nesta avaliação.

Neste guia, abordaremos o que a casa traz para os clientes brasileiros em termos de bônus, funcionalidades especiais de apostas, segurança, confiabilidade e muito mais.

Bônus de boas vindas da 1xBet Brasil

Quando se trata de apostas online, sejam esportivas ou jogos de cassino, um código promocional ou bônus de boas vindas sempre tem um papel importante. Nesse sentido, a 1xBet é uma das casas que se destacam não só pela variedade de ofertas, mas também pelos valores nominais dos bônus.

Para ajudá-lo a entender melhor como funcionam os 1xBet bônus de cadastro, preparamos uma seleção com informações detalhadas de cada oferta.

Bônus de boas-vindas nos esportes: Até R$ 1.560 no primeiro depósito

As apostas em esportes são um dos principais pontos fortes da 1xBet. A casa não apenas conta com uma grande variedade de modalidades de apostas, senão também com uma oferta que chama atenção de novos clientes devido ao seu valor nominal.

O bônus da casa de apostas é de 100% em cima do primeiro depósito. Em outras palavras, a 1xBet dobra o depósito inicial dos novos clientes para um total de até R$ 1.560 em bônus para apostas nos melhores eventos esportivos.

No entanto, é sempre importante ressaltar que cada código promocional ou oferta de boas vindas exige uma contrapartida dos apostadores. Ou seja, é necessário cumprir com algumas condições para ter acesso a todos os benefícios da promoção. Por exemplo:

Você deve usar o código promocional 1xbet;

O apostador deve fazer um depósito inicial mínimo de R$ 4;

O bônus é automaticamente creditado na conta de um cliente após ter sido feito um depósito (o valor do bónus não pode exceder R$1.560;

Cada novo usuário do site tem direito a apenas um bônus;

Cada aposta de acumulador precisa reunir 3 ou mais eventos. Além disso, três ou mais dos eventos incluídos nesses palpites precisam de odds a partir de 1.40;

Por fim, o bônus tem de ser utilizado no prazo de 30 dias após o registo. Depois disso, o bônus e todos os ganhos decorrentes serão anulados.

Vantagens e desvantagens da 1xBet Brasil

Todo site de apostas ou cassino online possui prós e contras. Afinal, nem tudo são flores. Fizemos uma avaliação completa não apenas dos 1xBet bônus de cadastro, mas de todas as principais funcionalidades do operador.

Vantagens

De maneira objetiva, há certos pontos da casa de apostas que se destacam quando comparada com plataformas. Entre as principais vantagens do operador nas apostas, podemos ressaltar:

Código promocional 1xbet;

Variedade de modalidades esportivas;

Cadastro com um clique;

Alta gama de mercados em eventos ao vivo;

Odds competitivas;

Apps para Android e iOS;

Diversidade de promoções.

Desvantagens

Por outro lado, a casa de apostas também possui alguns contras que você deve tomar em consideração ao criar sua conta para começar apostar. Só para exemplificar, alguns deles incluem:

Interface complexa e confusa para iniciantes;

Detalhes nos termos e condições das promoções;

Eventuais erros de tradução e localização das páginas.

Conheça a 1xbet

A 1xBet Brasil é confiável?

A casa de apostas opera a sua plataforma de apostas esportivas e cassino online com uma licença de operação legal e está presente em dezenas de países. Ao longo dos anos, a casa teve algumas controvérsias, mas segue como uma das mais usadas pelos apostadores a nível internacional.

A 1xBet é confiável e oferece apps oficiais, atendimento ao cliente 24/7, bem como conta com uma licença de operação legal.

A 1xBet Brasil é segura?

A segurança é um aspecto que não pode ser deixado de lado, sobretudo, quando se trata de apostas. Afinal, você deve confiar nas empresas ao fornecer seus dados pessoais e enviar fundos para as plataformas.

Nesse sentido, a 1xBet assegura a criptografia e segurança do seu site para navegador, assim como dos aplicativos para dispositivos móveis Android e iOS. A casa usa a tecnologia SSL para preservar os dados dos clientes.

Licença de apostas e jogos

Para operar legalmente em muitos países, ainda que online, as casas de apostas precisam de uma licença. No Brasil, a licença de operação ainda não é necessária para os operadores, de todos os modos, é recomendável dar preferência a sites com boas licenças.

Esse documento funciona como uma permissão de operação da autoridade de jogos local que verifica a integridade da casa e certifica de que eles promovem o jogo limpo e cumprem com todas as normas para proteger os jogadores.

A 1xBet atualmente conta com uma licença de operação emitida pela Curaçao e-Gaming, entidade que regula as plataformas de apostas e cassino online. A licença No. 1668/JAZ foi concedida à 1xCorp N.V., empresa detentora da casa de apostas.

A 1xBet Brasil no Reclame Aqui

No Brasil, o Reclame Aqui é uma das principais referências dos consumidores quando se trata de adquirir serviços e produtos de uma empresa. Na indústria das apostas esportivas, apenas algumas plataformas possui presença no site de reclamações.

A 1xBet é uma das casas de apostas que está no Reclame Aqui e responde a grande maioria das reclamações feitas pelos apostadores. A nota média dada aos clientes que fizeram reclamações na plataforma ao site de apostas é de 4,4 estrelas.

Apesar de ser uma nota abaixo da média quando comparada a de outras empresas de outros nichos, na indústria das apostas, as avaliações tendem a ser mais baixas. Por isso, ao se comparar com as reclamações de outros sites de apostas, a nota está na média.

A 1xBet Brasil app para Android e iPhone

As apostas online mobile não são um empecilho para ter uma boa experiência na 1xBet. A casa de apostas oferece ao apostador a possibilidade de apostar em esportes pelo celular através de apps nativos, bem como do site mobile.

Para os dispositivos Android, o app pode ser baixado diretamente através do site oficial da 1xBet no formato APK. Em seguida, o próprio cliente deve proceder com a instalação do app conforme as instruções do site oficial.

Por outro lado, para quem conta com iPhones, o app está disponível na App Store para download. No entanto, a Apple limita a publicação de apps de jogos de cassino e apostas esportivas em alguns países como o Brasil. Assim, baixar o app direto da loja oficial não é viável para quem reside no Brasil.

Como alternativa, a casa oferece um site mobile otimizado para rodar nos navegadores de celular, independentemente do sistema operacional. A versão mobile funciona de maneira bastante similar ao app e conta com funcionalidades como notificações, transmissão ao vivo e muito mais.

Futebol na 1xBet Brasil

O futebol é o esporte mais visado pelo apostador brasileiro na hora de fazer as suas bets. Na 1xBet, a cobertura de eventos futebolísticos é uma das mais amplas do mercado, sobretudo nos mercados ao vivo.

A operadora conta com eventos dos principais torneios a nível nacional e internacional como:

Brasileirão

Campeonato Brasileiro Série B

Copa do Brasil

Copa Libertadores

Champions League

Europa League

Bundesliga

La Liga

E muitos outros.

Entretanto, o grande destaque fica nos eventos que geralmente tem menor cobertura por parte das principais casas de apostas. Por exemplo, campeonatos nacionais e regionais de países da África, Ásia e Oceania que tendem a ser deixados de lado.

Na 1xBet, muitos desses torneios possuem odds disponíveis e uma boa variedade de mercados, inclusive para as apostas ao vivo.

Odds e taxas de pagamento da 1xBet Brasil

Outro ponto favorável a 1xBet no Brasil é a sua diversidade de métodos de pagamento que abrange as principais opções utilizadas por quase todos os apostadores. Isso inclui desde os métodos brasileiros mais populares a métodos de pagamento internacionais. Por exemplo:

PIX;

Transferências bancárias;

Boleto bancário;

Cartões de crédito/débito

Carteiras digitais (Skrill, Astropay, Jeton, Vcreditos, MoneyGo etc.)

Criptomoedas (BTC, ETH, USDT etc.)

O tempo de depósito demora conforme a opção escolhida. Por sua natureza, opções como boleto bancário ou transferência TED podem demorar alguns dias úteis, já o PIX, cartões e carteiras digitais tendem a ser instantâneas.

Para mais detalhes, vale a pena visitar o site oficial da 1xBet.

Como sacar dinheiro na 1xBet Brasil?

O saque da 1xBet é bastante intuitivo e está disponível em uma variedade de métodos de pagamento.

A casa não cobra taxas para processar saques, mas sua instituição financeira ou intermediários usados por ela podem ter taxas. Além disso, as transferências das maiorias das criptomoedas possuem alguma taxa para a sua transação ser realizada.

Para sacar, uma vez já tendo feito login na conta, basta ir na sua carteira e selecionar a opção. Então, escolher um método de pagamento, preencher os dados solicitados, digitar o valor desejado e confirmar o saque.

Serviço de atendimento ao cliente

O atendimento da 1xBet está disponível através de diferentes canais. Se você tiver quaisquer dúvidas sobre o código promocional, 1xBet bônus de cadastro, como fazer login ou qualquer outro assunto, vale a pena contactá-los via:

E-mail: info-br@1xbet-team.com

Chat ao vivo

Telefone: 08004500101

Perguntas frequentes sobre a 1xBet Brasil

Veja mais detalhes sobre como funciona a 1xBet para apostas esportivas.

Quanto tempo demora a 1xBet Brasil a pagar?

O tempo de saque varia conforme os métodos de pagamento, mas geralmente é de 1-5 dias úteis.

Como funciona a 1xBet Brasil?

A casa de apostas funciona como uma plataforma de apostas esportivas e cassino online.

Como a 1xBet Brasil paga?

A casa paga aos apostadores de acordo com os ganhos obtidos em suas apostas esportivas ou jogos de cassino online.

Qual o mínimo para sacar na 1xBet Brasil?

O saque mínimo da 1xBet é acessível, sendo de apenas R$10.

Como fazer aposta na 1xBet Brasil?

Basta criar uma conta na 1xBet, depositar, fazer login e começar a apostar.

Qual o prêmio máximo da 1xBet?

O valor recebido varia de acordo com o valor apostado.

Conclusão sobre a 1xBet Brasil

Em suma, a 1xBet é uma casa de apostas que se destaca no mercado brasileiro tanto nos esportes como no cassino online. Com amplas opções de bônus, variedade de mercados e um catalogo de jogos completo, o operador pode ser uma boa opção que vale a pena para o apostador brasileiro.

O que gostamos O que não gostamos Código promocional 1xBet Interface difícil de navegação Muitos mercados de apostas ao vivo Requisitos de apostas altos Aceita PIX e criptomoedas

