Betsson para iniciantes: Dicas para começar a apostar

Veja, neste guia, todas as principais informações da Betsson para iniciantes. Saiba como usar a casa de apostas e conheça os meios de pagamento.

No nosso artigo, você também saberá mais sobre o Betsson bônus, assim como as vantagens e desvantagens do site de apostas.

Betsson para iniciantes

A Betsson já é uma uma das casas tradicionais do mercado de apostas online. O site tem facilidade de navegação e com poucos cliques você já chega em todas as funções disponíveis.

Uma informação importante também da Betsson para iniciantes é que o site conta com um bônus de boas vindas para os novos usuários.

A oferta é comum nas casas de apostas esportivas e dá uma quantia extra para começar a experiência neste mercado. No caso da Betsson Brasil, os novos apostadores podem ganhar uma aposta sem risco de até R$250.

Saiba todos os detalhes no nosso artigo sobre o Betsson Bônus.

Como se cadastrar na Betsson?

O primeiro passo da experiência na Betsson para iniciantes é se cadastrar no site. Você vai fazer um processo comum para compras e assinaturas de serviços digitais.

No entanto, caso não esteja familiarizado com isso, basta acompanhar o passo a passo abaixo de como se registrar na Betsson Brasil:

Primeiramente, acesse a Betsson. Em seguida, clique no botão verde criar conta. Preencha seus dados pessoais e de contato. No próximo passo, selecione se vai querer receber o bônus ou não. Depois disso já poderá usar a casa de apostas.

É importante destacar que depois do cadastro é necessário realizar um depósito e uma aposta para poder receber a oferta de boas vindas da Betsson para Brasil. No momento, a oferta de boas-vindas não está atrelada ao uso de um código promocional Betsson.

Por que escolher a Betsson?

Antes de tudo é preciso informar que a Betsson Brasil funciona legalmente. Os sites de apostas podem ser usados no país, desde que estejam sediados no exterior.

Além disso, a plataforma tem a licença MGA/CRP/108/2004, emitida em 1º de agosto de 2018, pela Malta Gaming Authority. Isso significa que a casa de apostas funciona regularmente e é reconhecida por realmente efetuar o pagamento estipulado para os apostadores.

O site de apostas esportivas conta ainda com um catálogo amplo para palpites. São dezenas de esportes, com os mais variados mercados.

A Betsson apostas também passa credibilidade pelo fato de estar ligado a diversos clubes e campeonatos. Entre as parcerias, estão os acordos com Boca Juniors, Racing, Campeonato Peruano e a Liga Chilena.

Na sequência, você vai ver as principais vantagens e desvantagens do site, que ajudará a avaliar a Betsson para iniciantes.

Vantagens da Betsson

Uma forma de entender melhor a Betsson para iniciantes é ver quais as principais vantagens da casa em relação ao que é visto nos principais sites de apostas.

O primeiro ponto é a oferta de um serviço de streaming. Desta forma, é possível assistir a alguns eventos enquanto faz as apostas online.

A Betsson Brasil também se destaca pela variedade de formas de pagamento. A plataforma conta com métodos que atendem a muitos usuários. Isso porque o site traz as opções de pix, boleto e diversas carteiras digitais.

Outra vantagem é que a Betsson é uma das casas de apostas que conta com uma página dedicada às promoções. Desta forma, além do bônus de boas vindas, você pode ter acesso a outras ofertas.

Entre elas, está as cotas aumentadas, que faz com que as odds alterem em alguns eventos específicos.

Desvantagens da Betsson

Como todos os sites de apostas, a Betsson Brasil também tem desvantagens e pontos que precisam ser aperfeiçoados.

Um dos quesitos é o do atendimento. O site até responde de forma relativamente rápida, mas o serviço de atendimento não funciona 24 horas. O usuário só consegue falar com o suporte entre 10h e 24h.

Além disso, o aplicativo da Betsson apostas não está disponível para iOS. Por enquanto o serviço funciona apenas para Android. Lembre-se queesses são pontos subjetivos. Portanto, cabe a você avaliar se essas vantagens e desvantagens são realmente decisivas na hora de escolher um site para apostar.

Betsson para iniciantes: como fazer uma aposta na Betsson?

Mais uma parte importante do guia da Betsson para iniciantes é apontar como são feitas as apostas. Afinal, é para isso que se cadastra nos sites de apostas.

O processo é muito simples e certamente você conseguirá identificar como funciona em poucos minutos.

Só que para acelerar ainda mais este processo, confira o passo a passo para fazer apostas online:

O primeiro passo é fazer um cadastro na Betsson Brasil e ter saldo na conta. Depois, selecione um esporte e o evento em que você vai apostar. Confira os mercados e clique nas odds do seu palpite. Por fim, basta colocar o valor da aposta e aguardar o resultado.

Com este guia, você encontra qualquer tipo de evento e mercado. Porém, a Betsson Brasil traz alguns jogos já na página principal. O que elimina muitas etapas deste processo.

Depois de ter feito uma aposta com o boas vindas, você já vai poder fazer o saque com a quantia da promoção.

Apostas ao vivo na Betsson

Ainda no quesito de apostas está a parte do ao vivo. A Betsson conta com uma página específica para os eventos do momento. Nestes casos, você pode acompanhar os jogos e ver as variações das odds de acordo com o que acontece na partida.

As apostas ao vivo contam com um destaque para o futebol, que possui mais jogos e também um serviço de estatísticas em tempo real. Só que também é possível explorar o basquete, vôlei e muitos outros.

Você também pode usar a oferta de boas vindas da Betsson apostas nesta página ao vivo.

Um detalhe importante sobre apostas ao vivo na Betsson para iniciantes é que nesta página você tem acesso a novos recursos, como o cash out.

Esta função permite que você encerre uma aposta que está em andamento. Neste caso, você recebe um valor parcial do que estava estipulado nas odds. Isso permite novas estratégias para apostar.

Para utilizar o cash out nas apostas ao vivo, basta seguir este passo a passo:

Procure por um evento para apostar. Defina o valor da aposta deste evento. Clique na página de apostas ao vivo. Verifique qual o jogo quer encerrar o palpite. Clique na opção de cancelar e receba o valor definido na hora.

No momento que você selecionar o cash out da aposta ao vivo, o seu palpite é encerrado instantâneamente. Desta forma, não importa mais o que vai acontecer ao longo da partida.

Betsson app

As casas de apostas focam cada vez mais na experiência através de dispositivos móveis. Por isso, cada vez mais sites contam com um app que permite fazer apostas online e acessar os demais recursos.

A Betsson Brasil é mais uma desta lista e disponibiliza um aplicativo completo. Desta forma, é possível fazer saques, depósitos, apostar e acessar outras funções pelo app.

No momento, a casa de apostas só conta com aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional Android. Só que o download é feito diretamente pelo site da Betsson. O app não está disponível na Play Store.

O processo é simples, mas trazemos uma ajuda. Veja agora o passo a passo para baixar o Betson app:

Primeiramente você acessa o link da Betsson app. Em seguida clicar na opção “download app”. É necessário que você autorize a instalação de aplicativos de fora da loja oficial. Na sequência irá instalar o Betsson app. Por fim, basta acessar a sua conta e usar a plataforma.

Uma informação importante da Betsson para iniciantes é que mesmo que você não queira baixar o aplicativo, ainda assim é possível apostar através de um dispositivo móvel.

Isso porque a casa de apostas conta com um layout responsivo. Portanto, todas as funções, imagens e botões são ajustados para que se encaixem perfeitamente em telas menores.

Para usar a Betsson Brasil desta forma, basta que você acesse o site através de um navegador padrão. Em seguida, irá digitar o endereço da casa de apostas.

Este é inclusive o único método disponível para usar em dispositivos móveis iOS. Afinal, a Betsson apostas não tem um app destinado a esse tipo de aparelho.

Betsson para iniciantes - Nossa opinião

A avaliação é de que a Betsson para iniciantes funciona bem. O site traz as principais funcionalidades do setor, em comparação com as demais casas de apostas.

Só que o mais importante disso é que a casa é de navegação intuitiva. Você encontrará em poucos cliques todas as funções que deseja. Mesmo que ainda não esteja familiarizado com os sites de apostas.

O apostador tem acesso também a uma quantidade considerável de mercados e eventos para apostar. Algo que atende a muitos iniciantes, pois terão sempre opções variadas para testar.

Quanto ao bônus de boas vindas sem código promocional Betsson, a oferta é positiva: uma aposta sem risco de até R$250.

Outro ponto positivo nesta avaliação é a oferta de métodos de pagamento. Você consegue fazer depósitos com Pix, boleto e muitas outras formas de transação digital.

Perguntas frequentes Betsson

Confira as principais perguntas sobre a Betsson para iniciantes e as respostas diretas sobre cada tema.

Como começar na Betsson?

O primeiro passo para usar a Betsson para iniciantes é se cadastrar. Depois de criar uma conta com seus dados, você irá fazer um depósito para ter saldo. O próximo passo é pesquisar uma aposta e fazer o seu palpite.

Qual a melhor forma de apostar na Betsson?

Não existe uma forma melhor de apostar na Betsson Brasil. Isso vai variar de acordo com as suas preferências e também o conhecimento sobre os mercados e as competições esportivas que você prefere.

Como saber apostar na Betsson?

Fazer uma aposta na Betsson para iniciantes é simples. Basta que você acesse a sua conta na Betsson com o login e em seguida vai pesquisar pelo catálogo de esportes. Com isso, você vai procurar pelo palpite que deseja fazer e clicar nas odds. A última é definir o valor das apostas.

Como fazer um depósito na Betsson?

Para realizar depósitos basta clicar no botão disponível já na página principal. Depois disso, você vai escolher o método, define o valor e confirma a transação através da forma selecionada. É importante observar é que se usar um código promocional Betsson pode ter valores mínimos diferentes para se registrar.

Como funciona Betsson 2023?

A Betsson Brasil funciona como as demais casas de apostas. Você faz um cadastro, depois um depósito e com este saldo pode usar para os palpites nos diversos eventos. O valor recebido com as apostas esportivas é o que está estipulado nas odds, multiplicado pelo valor apostado.

