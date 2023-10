Betfair app: Como baixar e apostar

Saiba como usar o Betfair app em aparelhos com Android e como usar a versão mobile no iPhone (iOS).

No Betfair app, os usuários da operadora podem realizar palpites pelo celular, criar conta e muito mais. Dessa forma, realizamos uma análise sobre a Betfair mobile app, suas funcionalidades, serviços disponíveis e código promocional Betfair, entre outros recursos.

Como baixar o Betfair app em aparelhos Android

Confira abaixo o passo a passo para baixar o Betfair app para smartphones Android.

Acesse a Betfair e vá ao botão “Baixar app”; Após finalizar de baixar o apk, abra-o e instale-o; Permita, em seu celular, a instalação de arquivos de fontes desconhecidas.

Com esse guia, você já poderá ter, em seu celular Android, o Betfair mobile app e usar todas suas funções disponíveis. E, ainda nesse artigo, apresentaremos a você o que há no aplicativo da operadora.

Como baixar o Betfair app no iPhone

E para sistemas iOS? Atualmente, o Betfair app não está disponível para esse sistema, somente para celulares Android. No entanto, o site móvel da Betfair foi desenvolvido e é compatível com iPhones.

Assim, você pode acessar o site mobile adaptado para a tela do seu celular. Recomendamos adicionar um atalho à tela inicial do seu celular iOS, permitindo maior praticidade de uso. Para isso, acesse as configurações do seu navegador e vá ao botão “Adicionar atalho”.

Requisitos de sistema e compatibilidade

Um dos pontos centrais de nossa análise foi a compatibilidade do aplicativo. Afinal, para utilizar o app, é necessário atender aos requisitos de sistema. Por isso, veja, abaixo, de que você precisa para baixar e usar o Betfair mobile app.

Smartphone com sistema operacional Android;

Acesso a uma rede de internet;

Realizar o cadastro na Betfair.

Com base nas análises e testes realizados com Betfair mobile app, notamos que o aplicativo possui requisitos de sistema básicos. Isso significa que os smartphones Android produzidos atualmente não apresentarão problemas como lentidão e travamentos.

Mais do que isso, essa versão é compatível com as telas dos celulares. Dessa forma, os principais menus de apostas, promoções, bônus e outros estão bem organizados, permitindo uma experiência intuitiva.

Para usar o app, você precisa criar uma conta na Betfair. Saiba mais na página Betfair cadastro.

Bônus disponível e como consegui-lo

Entendemos que as promoções e bônus de boas-vindas são bastante requisitados pelos apostadores. Nesse sentido, verificamos quais ofertas estão disponíveis no Betfair mobile app e seus respectivos termos.

Para se tornar elegível para os bônus de boas-vindas, pode ser necessário informar um código promocional durante o registro. Por isso, confira nossa página sobre código promocional Betfair.

Veja a seguir detalhes sobre o bônus de boas-vindas para esportes e para o cassino. Você também pode ver mais detalhes na página sobre Betfair bônus.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

Para esportes, a operadora está oferecendo 100% do primeiro depósito no Pix até R$200. Essa promoção está submetida aos termos e condições da Betfair. Conheça a lista abaixo onde estão elencados alguns dos T&C.

Disponível apenas para novos clientes;

Requisito de aposta de 8x o valor do bônus;

Apostas simples ou múltiplas com odds mínimas de 2,0.

Esses são apenas alguns dos regulamentos para esse bônus. Recomendamos visitar o site da Betfair e conhecer todos os termos.

Bônus de boas vindas para jogos de cassino

Bônus de 300% o valor do primeiro depósito até R$1.200 e 35 giros para usar nas atrações do cassino. Abaixo, elencamos alguns dos termos para a promoção.

Depósito mínimo de R$40;

Somente para novos usuários na Betfair;

Requisito de saque de 35x o valor depositado e o valor recebido em bônus.

Se quiser conhecer outros dos termos da casa, você pode visitar o site. Os T&C citados acima não representam a totalidade do regulamento para a promoção.

Ações, serviços e opções disponíveis

Já sabemos que o Betfair mobile app está disponível para smartphones Android, mas, quais são as suas funções? No aplicativo, é possível criar uma conta, realizar apostas esportivas, jogar no cassino, contatar o atendimento ao cliente e mais.

Apostas esportivas

No Betfair app, os usuários podem encontrar todo o catálogo das apostas esportivas. Nele, a casa disponibiliza 29 modalidades de esportes. Por exemplo, futebol, ciclismo, beisebol, tênis, basquete, vôlei de praia, tênis de mesa, eletrônicos, MMA, surfe e vários outros.

Os exemplos acima compõem apenas parte do catálogo disponível no Betfair mobile app. Assim, eles estão organizados na tela inicial, mais especificamente no canto superior do aplicativo, podendo ser filtrados por interesse.

Dentro das apostas esportivas da operadora, realizamos uma apresentação detalhada do futebol como o tipo mais escolhido nas casas. Na Betfair, ao selecionar “futebol”, os usuários podem visualizar os mercados e competições disponíveis na plataforma.

Para visualizar os jogos cobertos, em seguida vá ao botão “competições”. Entre eles, destacamos a presença de jogos do Campeonato Brasileiro série A, B, C e D. E também Copa do Mundo da FIFA feminina, Eurocopa, Libertadores e Champions League, como as opções mais tradicionais.

Para quem gosta de conhecer outros jogos e competições, o Betfair app dispõe de eventos em todos os continentes. Você pode filtrar por país, por exemplo, selecionar a Argentina e ver as competições que estão cobertas pela casa.

Nos mercados de apostas, você pode escolher os especiais oferecidos da casa. Por exemplo, o clube com o qual um jogador irá assinar o contrato. Além de opções de apostas tradicionais, dados estatísticos da partida e vários outros. Recomendamos visitar a plataforma e conhecê-los.

Em resumo, no Betfair mobile app os usuários podem realizar apostas esportivas em vários eventos. Basta, após logar em sua conta, escolher o jogo, selecionar as odds e informar o valor do palpite. Confira mais detalhes no artigo Betfair apostas.

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo, ou seja, em eventos que estão acontecendo em tempo real, estão disponíveis no Betfair app. Os jogadores podem encontrá-las usando o botão “Futebol” e, em seguida, “Ao vivo”. Nessa aba, é possível encontrar todos os jogos que estão acontecendo no momento da busca.

Mais do que isso, é nesse espaço em que é possível escolher os mercados disponíveis para sua aposta. Essa opção de aposta é muito utilizada por quem gosta de acompanhar jogos ao vivo e realizar seus palpites.

Nesse sentido, para as apostas ao vivo, é necessário assistir ao jogo ao vivo. Pois a cotação oferecida para cada mercado se altera com os acontecimentos da partida. E vale lembrar também que a casa possui a Betfair TV.

Nesse serviço, os jogadores assistem a algumas transmissões feitas pela plataforma. No entanto, não são em todos os eventos em que a transmissão está disponível. Para isso, é necessário cumprir alguns termos da casa, como ter uma aposta ativa e/ou saldo em conta.

Apostas múltiplas

Você já conhece as apostas múltiplas? Essa opção de aposta está disponível no Betfair app, na aba “Múltiplas”. Nessa modalidade, os apostadores podem fazer vários palpites em um único bilhete de aposta.

Isso significa que é possível fazer apostas esportivas em vários eventos distintos e mercados diferentes. Ou seja: será uma aposta combinada, também conhecida como múltiplas, pois as odds se multiplicam a cada evento selecionado ao bilhete. Confira mais detalhes na nossa página sobre Betfair para iniciantes.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente está disponível em todas as plataformas da casa. No site, no Betfair Android e na versão mobile da casa para iOS. Assim, os usuários da Betfair podem solucionar seus problemas e tirar suas dúvidas sobre a casa.

Aliás, a casa de apostas também fornece uma página com guias e artigos ensinando como usar a plataforma. Entre os recursos, há abas com perguntas frequentes respondidas pelos profissionais da casa. E, se você não conseguir solucionar seu problema, a Betfair disponibiliza o contato via suporte.

O atendimento na operadora pode ser realizado durante todos os 7 dias da semana, das 9h às 22h.

Opiniões sobre o Betfair app

Com base nos pontos analisados, recomendamos o Betfair app. O aplicativo possui requisitos de sistema e compatibilidade adequados para a maioria dos smartphones Android. Além disso, o processo para baixá-lo é simples.

Conheça alguns dos pontos positivos e negativos do aplicativo na tabela abaixo.

Prós Contras Opções de apostas esportivas variadas Atendimento ao cliente não está disponível 24 horas Interface bem adequada para a tela do celular Não é possível fazer transferências com criptomoedas Aplicativo seguro Em alguns momentos, apresenta ligeiramente lentidão

Em resumo, o Betfair app está disponível para celulares Android. Nele, os apostadores com celulares podem apostar, criar conta e muito mais. Essas ações e funcionalidades estão disponíveis de maneira segura.

Além disso, graças ao design intuitivo do aplicativo, os novos usuários podem ter uma experiência mais cômoda. Mais do que isso, eles podem obter um bônus de boas-vindas ao se registrar usando o aplicativo.

No entanto, notamos que a plataforma ainda não oferece o serviço de atendimento ao cliente durante todas as horas do dia. A casa também ainda não aceita transferências usando criptomoedas no aplicativo e no site. Para saber mais sobre a operadora, veja por que a Betfair é confiável. Veja também nossa análise completa no artigo sobre Betfair Brasil.

