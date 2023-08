Betfair apostas: Guia atualizado com dicas para os palpites

A Betfair apostas é uma plataforma bem conhecida no Brasil e repleta de atrações para os usuários.

Por isso, vale a pena conhecer a fundo seus recursos e a forma correta de apostar no site e aplicativo da Betfair.

Neste artigo, mostramos como funcionam as apostas esportivas na Betfair Brasil. Além disso, explicamos as regras do código promocional Betfair e outros detalhes para sua experiência na plataforma.

Crie sua conta com o código promocional Betfair

Saiba se a Betfair é legal no Brasil

Veja como criar seu Betfair cadastro

Como a Betfair Apostas funciona?

A Betfair é muito conhecida pela sua oferta de apostas esportivas. Afinal, conta com muitas modalidades diferentes, uma imensa cobertura de eventos e recursos interessantes — por exemplo, cash out de apostas, streaming ao vivo e cotações especiais.

No entanto, também é possível fazer na Betfair apostas em outras áreas interessantes. Atualmente, a marca oferece em seu site as seguintes seções:

Exchange: bolsa esportiva na qual os usuários fazem apostas uns contra os outros

bolsa esportiva na qual os usuários fazem apostas uns contra os outros Esportes : área de apostas tradicional, com mercados pré-jogo e ao vivo

: área de apostas tradicional, com mercados pré-jogo e ao vivo Cassino: área de cassino online com caça-níqueis, roleta, jogos de cartas, mesas ao vivo e outras modalidades

área de cassino online com caça-níqueis, roleta, jogos de cartas, mesas ao vivo e outras modalidades Pôquer: plataforma online com software para jogos ao vivo multijogador

plataforma online com software para jogos ao vivo multijogador Jogos Exchange: área de cassino na qual os jogadores apostam uns contra os outros

área de cassino na qual os jogadores apostam uns contra os outros Bingo: seção com diversas salas ao vivo, com diferentes formatos, limites de apostas e prêmios

seção com diversas salas ao vivo, com diferentes formatos, limites de apostas e prêmios Esportes Virtuais: área de apostas em eventos simulados de esportes como futebol, basquete e outras modalidades

Saiba como abrir sua conta na Betfair

Para ter acesso a todas essas opções, basta criar sua conta e realizar um primeiro depósito. Para que isso fique ainda mais claro, siga este passo a passo:

Em primeiro lugar, entre no site da Betfair e clique em Abrir Conta. Então, preencha todos os dados no formulário. Faça seu primeiro depósito e comece a apostar

Pronto! Depois disso, você poderá usar seu saldo na área em que tiver mais interesse. Ou seja, pode usar o dinheiro em esportes, jogos de cassino ou qualquer outra modalidade.

Eventuais ganhos na Betfair Apostas podem ser sacados a qualquer momento. Basta que você cumpra os requisitos básicos da plataforma — por exemplo, valor mínimo de saque e verificação de identidade.

Como apostar em futebol na Betfair?

As apostas em futebol são um grande destaque da Betfair. Afinal, estamos no Brasil — e nada é mais popular do que apostar nesse esporte em uma plataforma como esta.

Para registrar seus palpites em futebol na Betfair, basta fazer o seguinte:

Primeiramente, acesse o site da Betfair e faça login. Em seguida, clique no atalho para a seção de Esportes. Então, navegue entre os diferentes torneios e eventos até encontrar o que você procura. Avalie as odds disponíveis e marque uma ou mais seleções. Por fim, informe um valor no bilhete de apostas e confirme o seu palpite.

Depois disso, você só precisa esperar pelo resultado do evento. Caso você acerte o resultado, a Betfair Apostas processará o pagamento automaticamente. Então, o valor será creditado em sua conta e você sacá-lo ou utilizá-lo em novas apostas.

A Betfair também oferece o recurso de cashout para os usuários. Ele permite que você antecipe o encerramento da aposta, quando a opção estiver disponível no bilhete. Essa é uma funcionalidade interessante para quem deseja garantir o recebimento de algum valor antes do desfecho da aposta. Saiba mais sobre essa funcionalidade lendo nosso artigo sobre cash out em apostas.

Outro recurso interessante é o streaming ao vivo. Neste caso, você pode assistir aos eventos no próprio site ou aplicativo da marca enquanto aposta em tempo real. Portanto, é um recurso interessante para quem deseja ter um pouco mais de emoção.

Quais os mercados de apostas em futebol na Betfair?

A Betfair oferece uma variedade grande de apostas em futebol. Afinal, esse é o principal foco dos apostadores na plataforma. Por isso, quanto mais opções, melhor para todo mundo.

Atualmente, a maioria dos jogos terá, no mínimo, os mercados mais populares em futebol. Confira alguns exemplos a seguir.

Resultado final (1x2)

Uma aposta no resultado final de uma partida de futebol tenta prever qual time vencerá o jogo — ou se haverá empate. Os resultados possíveis são representados por 1 (vitória da equipe da casa), x (empate) e 2 (vitória da equipe visitante). Esse é o tipo de palpite mais comum não apenas em futebol, mas também em outros esportes.

Resultado correto

Nessa aposta, os jogadores tentam prever o placar exato de um jogo. É uma aposta desafiadora, pois exige precisão na estimativa dos gols marcados por cada equipe. Portanto, a recompensa costuma ser alta devido à dificuldade, e os ganhos dependem da correspondência exata entre o palpite e o placar real.

Total de gols (mais/menos)

Neste caso, os jogadores devem apostar se o número total de gols em um jogo será maior ou menor do que valores específicos. É uma aposta popular que não depende do resultado da partida, mas sim da quantidade de gols. Então, pode ser interessante para quem espera jogos de muitos/poucos gols.

Ambos os times marcam

Nesse tipo de aposta, os jogadores apostam se ambas as equipes marcarão gols durante o jogo ou não. Não importa o resultado final, contanto que ambas as equipes tenham balançado as redes. É uma opção que adiciona emoção a qualquer partida, independentemente do vencedor.

Chance dupla

A aposta de chance dupla oferece maior segurança ao permitir duas das três escolhas possíveis em uma partida: vitória de um time, empate ou vitória da outra equipe. A cotação, claro, é menor do que a de uma aposta simples no resultado final. No entanto, essa opção aumenta suas chances de sucesso ao cobrir múltiplos resultados.

Mercados ao vivo

Vale lembrar que você também pode fazer na Betfair apostas ao vivo. Nesse caso, é possível encontrar algumas opções de palpites adicionais. Por exemplo, há a opção de apostar em qual será a próxima equipe ou jogador a marcar um gol na partida.

O que é a super cotação Betfair?

A casa de apostas oferece uma super cotação em determinados eventos esportivos. Há duas maneiras de aproveitar essa oferta do site. Uma delas é escolher um dos eventos destacados no menu superCotações, na página inicial da Betfair.

A outra forma é a seguinte:

Procure pelo ícone da SuperCotação na Betfair. Selecione a SuperCotação no mercado de apostas em que você gostaria de fazer um palpite. As SuperCotações estão disponíveis apenas para as apostas simples. Adicione o valor da sua aposta e clique em Fazer aposta. Pronto, agora basta torcer pelo resultado!

Quais são os bônus de boas-vindas disponíveis?

A Betfair Apostas tem dois bônus de boas-vindas interessantes para os usuários. Ao se cadastrar e fazer seu primeiro depósito, você pode escolher entre as ofertas de apostas esportivas e cassino online.

A seguir, explicamos o que você pode obter em cada caso e quais são as principais regras das duas promoções.

Bônus de boas-vindas em esportes

Com o bônus de apostas esportivas, você ganha 100% até R$200 após o primeiro depósito. Para participar, você deve fazer o seguinte:

Entre no site da Betfair e inicie seu registro. No preenchimento do formulário, informe o código promocional Betfair. Então, conclua o registro e realize um depósito inicial a partir de R$20.

Confira mais algumas regras importantes relativas a esse bônus:

Pagamentos de qualquer tipo realizados via AstroPay não são elegíveis para a promoção.

Para liberar o saque do crédito promocional, você deve cumprir um rollover de 8x.

São válidos para efeitos de rollover as apostas com odds a partir de 2.00.

Para mais informações, confira os Termos e Condições (T&Cs) completos da oferta da Betfair.

Bônus de boas-vindas em cassino

Caso opte pelo bônus de cassino, você receberá um pacote de benefícios: 300% até R$1.200 + 35 rodadas grátis. Neste caso, o passo a passo para receber o bônus é o seguinte:

Acesse o site e inicie seu cadastro na Betfair cassino. No preenchimento do formulário, confira se o código promocional da oferta foi aplicado automaticamente no campo designado. Então, finalize o registro e faça um primeiro depósito a partir de R$40. Em seguida, entre na página da promoção e selecione o valor que deseja converter para sua conta de bônus. Com isso, o valor selecionado + depósito equivalente serão transferidos para sua carteira de bônus

Para conhecer mais detalhes, confira os Termos e Condições (T&Cs) completos da promoção no site da Betfair.

Como usar o código promocional Betfair Apostas?

Assim como outtras operadoras de apostas online, a Betfair possui interessantes ofertas de boas-vindas. Você pode saber tudo no nosso artigo sobre o código promocional Betfair.

Como fazer um depósito em sua conta?

É muito fácil fazer um depósito em sua conta na Betfair Apostas. Você só precisa seguir este passo a passo:

Entre no site da Betfair e faça login com seus dados. Clique em Depósito, na área superior da página inicial. Em seguida, escolha um método de pagamento. Então, informe os dados solicitados e o valor que deseja depositar. Por fim, clique novamente em Depósito para concluir a transação.

Como realizar um saque?

Para realizar um saque, o processo é semelhante. Você deve fazer o seguinte nesse caso:

Acesse o site da Betfair e faça login com suas credenciais. Clique sobre o seu saldo na área superior da página. Em seguida, clique em Saques ao lado de Carteira Principal. Então, selecione um método de pagamento e informe os dados solicitados. Por fim, indique o valor que deseja sacar e confirme a solicitação.

Qual o valor mínimo de apostas na Betfair?

O valor mínimo de apostas na Betfair pode variar conforme a modalidade, evento e mercado em questão. Ou seja, não há uma regra universal para o quanto você terá que apostar em cada caso.

No entanto, tenha em mente que o valor mínimo de depósitos na plataforma é R$15. Portanto, você não poderá iniciar sua experiência na Betfair com um valor inferior a esse.

Qual o aplicativo da Betfair?

A Betfair oferece aplicativos mobile específicos de Esportes e Exchange. Portanto, você pode ter apps separados para cada um desses produtos — ou escolher apenas um deles para instalar em seu aparelho. Por enquanto, não há esse recurso para jogos de cassino.

Os apps da Betfair são específicos para dispositivos com Android. Se você utiliza um celular ou tablet diferente, deve acessar o site mobile da marca. Ele oferece os mesmos recursos da plataforma web padrão.

Como fazer contato com o suporte ao cliente da Betfair?

Ficou com alguma dúvida ou precisa resolver problemas com a Betfair Apostas? Então, você pode entrar em contato com o serviço de suporte da marca. Atualmente, o atendimento está disponível unicamente via chat ao vivo. O chat da Betfair funciona das 9h às 21h diariamente.

Caso você precise de apoio fora desse horário, poderá procurar uma resposta para sua dúvida na central de ajuda do site. Nessa seção, estão disponíveis explicações para alguns tópicos comuns sobre a marca, como apostas, pagamentos e bônus.

FAQ — Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre como funciona a Betfair para apostas.

É seguro apostar na Betfair?

Sim, a Betfair é um destino seguro para suas apostas esportivas. Afinal, essa é uma plataforma com licença de operação da Autoridade de Jogos de Malta (MGA), uma das mais respeitáveis do mercado. A empresa também tem licenças da Comissão de Jogos do Reino Unido e de entidades da Espanha, Suécia e diversos outros países. Além disso, a marca patrocina clubes importantes de futebol, como Palmeiras e Cruzeiro.

Quais as vantagens da Betfair?

A Betfair se destaca por proporcionar uma experiência confiável e segura para os usuários. Ela também oferece uma variedade grande de apostas em diversas modalidades e eventos diariamente. Em sua plataforma, estão disponíveis recursos como o streaming ao vivo e o cash out de apostas. E você pode baixar e instalar o app de apostas da Betfair para dispositivos móveis com sistema Android.

Qual o valor mínimo para depósito na Betfair?

O valor mínimo de depósito varia conforme o método selecionado na Betfair. No Pix, por exemplo, o valor mínimo é de R$15. No Pay4Fun, os depósitos começam em R$20. Veja também nossa lista sobre casas de apostas que aceitam Pay4fun.

Como tirar o dinheiro da Betfair?

Para realizar um saque na Betfair, você deve fazer login na plataforma e clicar sobre o seu saldo no canto superior direito do site. Em seguida, no menu Carteira Principal, clique na opção Saques. Então, escolha um método de pagamento para receber o dinheiro. Por fim, informe o valor que deseja retirar de sua conta e siga as instruções para concluir a solicitação.

Por que eu não consigo sacar dinheiro da Betfair?

Há diversos motivos pelos quais você pode não estar conseguindo sacar seu dinheiro na Betfair. Por exemplo, se a sua conta ainda não tiver sido verificada, os saques permanecerão bloqueados na plataforma. Para reverter isso, é preciso enviar um documento de identidade e outros comprovativos para o operador. Verifique também se você já cumpriu o rollover de apostas do bônus de boas-vindas antes de solicitar a retirada.

Como comprovar renda na Betfair?

Dependendo do caso, a Betfair pode exigir que você comprove sua renda para completar a verificação de identidade na plataforma. Nesse caso, é preciso apresentar um documento que mostre de onde vêm seus fundos usados em apostas. Por exemplo, você pode enviar um contracheque ou a declaração do imposto de renda. Esse é um procedimento de segurança do operador que visa combater casos de lavagem de dinheiro.