Betfair Brasil: bônus de boas vindas e análise completa

A Betfair Brasil é uma casa de apostas bem conceituada e conhecida por muitos jogadores.

Nesse sentido, analisamos a plataforma para saber o que há de melhor, como são os bônus de cadastro e as odds da Betfair Brasil.

Ainda, testamos o app, métodos de pagamento, chat e muito mais. Confira a análise para saber se vale a pena fazer uma conta e apostar pela Betfair.

Confira nossas notas de 0 a 5 em cada critério:

Betfair Brasil Nossa avaliação (Notas de 0 a 5) Oferta de boas-vindas 4.9 Mercados de apostas 5 - Nota máxima Streaming 5 - Nota máxima Aplicativo 4.8 Opções de pagamento 5 - Nota máxima Atendimento ao cliente 4.8 Nota geral 4.9 (máximo: 5) Abra sua conta na Betfair Pegar bônus

Bônus de boas-vindas: nota 4.9/5

A Betfair Brasil oferece diferentes serviços para seus usuários. Assim, a empresa optou por disponibilizar bônus de boas vindas diferentes para cada um deles.

Para saber se esses bônus de boas vindas valem a pena, fizemos uma análise completa das ofertas e dos termos de uso. Continue lendo para saber mais.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

Quem faz a conta para fazer apostas esportivas pode aproveitar um bônus de 100% do depósito inicial na Betfair:

Valor máximo de R$200 e depósito mínimo conforme cada método de pagamento;

Antes de sacar o bônus de boas vindas de cadastro, é preciso apostar 8x o saldo extra presente na conta em apostas esportivas;

O requisito acima deve ser cumprido com odds mínimas de 2.0;

Não é permitido usar cash out, outros bônus, Betfair Exchange ou ter a aposta anulada caso utiliza o bônus de nova conta;

Bônus de boas vindas exclusivamente para o primeiro cadastro do jogador.

Dessa forma, o bônus de cadastro possui pontos positivos. Primeiramente, não há um valor mínimo de depósito, basta seguir os valores de cada forma de transferência.

Além disso, as odds mínimas não são altas, então é possível usar em mercados não tão arriscados. Todavia, o requisito de saque é um pouco elevado, já que será preciso ter uma certa dose de sucesso para conseguir sacar o saldo extra.

Outros bônus Betfair

A Betfair ainda oferece várias outras promoções para quem já possui o cadastro. Inclusive, é uma boa ideia analisar quais podem ser usados, já que será mais favorável para sua conta a longo prazo nas apostas esportivas.

São bônus como apostas aumentadas, apostas seguras, além de saldos extras dados semanalmente em diferentes momentos. Os jogadores ainad podem se beneficiar de promoções em outros serviços, como no próprio casino.

Só é preciso lembrar que nenhum bônus pode ser conciliado com as ofertas de cadastro. Ou seja, é preciso utilizar o saldo extra de nova conta antes de ativar outra promoção.

Além disso, também preste atenção nos requisitos de cada oferta. Eles podem impactar sua aposta, então é preciso se adaptar as regras.

Mercados/Esportes disponíveis: nota 5/5

A Betfair é uma casa de apostas esportivas com um catálogo muito amplo. Apesar de oferecer cassino, bingo, jogos ao vivo e outros serviços, seu foco está claramente em eventos esportivos.

Por isso, achamos interessante analisar a fundo quais modalidades, campeonatos e mercados estão disponíveis na Betfair. Ainda, vamos mostrar quais são as principais vantagens de fazer apostas esportivas por lá e o qeu pode melhorar.

Esportes disponíveis na Betfair Brasil

Ao entrar no site ou app da Betfair Brasil, o jogador consegue encontrar dezenas de esportes totalmente diferentes. Inclusive, achamos que a Betfair organiza bem seu catálogo, sendo prático navegar através das modalidades disponíveis.

Iniciando pelos esportes mais tradicionais, a Betfair cobre:

futebol

basquete

beisebol

boxe

vôlei

tênis

futebol americano

etc.

Com isso, entendemos que grande parte dos apostadores vão conseguir encontrar seus torneios favoritos.

Claro, não são só os esportes mais populares que estão disponíveis na Betfair Brasil. Encontramos também mercados para futebol australiano, ciclismo, hóquei no chão, esportes de inverno… Enfim, realmente é um catálogo que alcança muitas opções.

Agora, vamos comentar sobre os esportes mais conhecidos disponíveis por lá. Também vamos comentar em quais pontos a Betfair se diferencia neles.

Futebol

Nem precisamos comentar que a Betfair cobre o Brasileirão, Champions League, Premier League e outros campeonatos mais populares. Isso não é incomum, já que são torneios de futebol realmente conhecidos.

Dessa forma, o que há de diferente por lá? Segundo nossos testes, o número de mercados. Por lá, dá para fazer aposta em centenas de resultados em cada jogo ou campeonato de futebol.

Isso inclui um tipo de mercado que possui odds elevadas, mas não muito comum em outras plataformas: apostas de longo prazo. Com isso, você consegue apostar em quem vai vencer cada torneio com muita antecedência.

Por exemplo, ainda na primeira rodada da série A brasileira, já é possível apontar quem vencerá. Quanto maior a antecedência, maior costuma ser o retorno.

Basquete

A Betfair nos surpreendeu com uma cobertura muito completa de basquete. Por exemplo, a NBA possui opções para absolutamente todas as partidas, mas não somente isso.

É possível apostar no draft NBA e até em jogos de exibições. Para os fãs do esporte e da liga americana, é realmente algo chamativo.

Ademais, a Betfair não se esquece dos outros torneios. Dentro do próprio cenário americano, é possível apostar nos principais campeonatos universitários, WNBA e mais.

Também dá para apostar na NBB, na liga argentina, espanhola, chinesa, etc. Há uma cobertura de grande parte dos países com ligas consolidadas de basquete. Em alguns, é possível apostar até em mais de uma divisão, como é nos EUA.

Por fim, gostamos de ver a cobertura da EuroLeague. Após a NBA, provavelmente é um dos campeonatos mais populares no basquete internacional. Pela Betfair, também é possível apostar em grande parte dos seus jogos.

E os mercados? Assim como no futebol, as partidas possuem dezenas de seleções a serem escolhidas. Isso inclui a já citada categoria de longo prazo, categoria onde a Betfair chama bastante atenção.

Formula 1

Apesar de ter um público muito grande mundialmente, a Formula 1 não é um campeonato muito popular nos sites de apostas. Isso ocorre por diferentes motivos.

Todavia, a Betfair Brasil segue um caminho diferente. Por lá, é possível fazer apostas de vários tipos.

Para as corridas, é possível indicar desde quem vai fazer a poli position até quem não conseguirá se classificar. Ainda, é possível apontar o pódio, quem vai pontuar, se terá safety car na pista, etc.

Esses mercados estão presentes em absolutamente todos os Grande Prêmios. A Betfair também adapta os mercados para oferecer opções exclusivas para cada corrida. Por exemplo, aquelas que possuem corridas sprint antes da corrida principal.

Já a longo prazo, os mercados se abrem logo que o campeonato tem seus pilotos definidos. É possível apontar diversos resultados. Isso inclui o vencedor da temporada, o melhor piloto de cada equipe, dentre outros palpites.

Para quem conhece o esporte, é realmente interessante ver tamanha variedade. A Betfair possui cobertura semelhante para a Nascar, Moto GP e algumas outras competições automobilísticas. Ademais, ainda há torneios de segundo nível ou especiais.

Apostas online especiais da Betfair

A Betfair mostra a versatilidade de sua plataforma ao oferecer mercados para vários eventos fora do segmento esportivo. Não estamos falando dos cassinos, mas sim de palpites em prêmios, eleições e muito mais.

No que se refere a premiações, há os principais tanto do cinema, quanto da música e até do esporte. É possível fazer as apostas online com muita antecedência e aproveitar diferentes cotações.

Ademais, a operadora também permite fazer apostas em resultados bem “exóticos”. Por exemplo, quem será o ator que interpretará o próximo James Bond? Qual será a maior bilheteria do próximo ano?

Claro, não podemos deixar de falar sobre os reality shows disponíveis na Betfair. Isso inclui os famosos programas de auditórios, como os shows de música ou de talentos.

Também há shows nacionais na Betfair, sendo possível apostar em diferentes fases, eliminações e quem será o campeão. Com tudo isso, mesmo que você não seja fã de esportes, a Betfair poderá proporcionar uma experiência interessante.

e-Sports

Finalizando nossa análise do catálogo da Betfair, ainda testamos como são os mercados para e-Sports. Como já era esperado, a casa cobre os principais jogos eletrônicos com campeonatos profissionais.

Ainda, sentimos falta de jogos mais diferentes, mas já deve ser suficiente para fãs da modalidade. Sobre a quantidade de mercados, depende bastante do campeonato. Torneios de elite, como o The International, possui opções de longo prazo, ao vivo e pré-jogo.

Ainda, cada categoria possui mercados bem diferentes, como vencedor de cada mapa, total de kills. Também há handicaps.

Já em competições não tão relevantes, como regionais ou classificatórios, a empresa costuma se limitar a 1x2. Entretanto, grande parte dos apostadores já vão se sentir satisfeito com apenas esse tipo de aposta, já que é preciso calcular bem outras opções.

Odds da Betfair Brasil - nota 5/5

Com tantos esportes, será que a Betfair paga bem em seus mercados? Nossa experiência mostra que nenhum site de apostas online possui odds tão boas.

Afinal, a própria Betfair cobre milhares de eventos, cada um com dezenas de opções. Por isso, é esperado que alguns palpites sejam mais vantajosos.

Mas como avaliar isso? O melhor é escolher algum evento de alto nível, buscado por muitos jogadores. Ainda, é interessante comparar com várias outras plataformas, para saber qual o valor médio daquele palpite específico.

No nosso caso, selecionamos partidas da La Liga, NBA, NFL e da Copa do Brasil. Focamos em 3 tipos de opções: 1x2, handicap e mercados especiais.

Para o 1x2, vimos que a Betfair possui bons valores tanto para os favoritos, quanto para os azarões. Nesse sentido, notamos que raramente as odds eram baixas, mesmo quando os dois times eram muito distintos em termos de potencial.

Handicap

Também analisamos o handicap. Quando mercados 1x2 e outros mais tradicionais não são interessantes, essa categoria costuma ter retornos melhores.

Isso realmente ocorre na Betfair, com vários tipos de handicaps diferentes. Nos jogos mais desequilibrados, a plataforma possui mercados com bons valores em opções como “Vitória com mais de 3.5 gols”, dentre outros.

Apostas especiais

E as apostas online especiais? Nesse caso, a operadora disponibiliza vários mercados exclusivos para cada evento de grande porte. Em jogos de futebol, dá para apostar no que cada jogador fará dentro de campo.

No basquete, é possível indicar como as cestas vão ser marcadas ou selecionar resultados para cada um dos tempos. E se isso não for suficiente, dá para construir seu próprio mercado através da ferramenta “Bet Builder”.

Caso faça apostas combinadas, há ofertas que aumentam os valores finais. Também dá para fazer apostas com odds aumentadas, conforme as ofertas da Betfair.

Streaming e apostas ao vivo: nota 5/5

Sabemos que vários jogadores apostam somente quando vão assistir a um jogo. Já outros focam suas apostas online no modo ao vivo, aproveitando a agilidade em que as odds mudam.

Dessa forma, a Betfair possui um catálogo bem amplo de apostas ao vivo. Abaixo, veja o que nossa análise concluiu sobre esse serviço.

Mercados

No modo ao vivo, os mercados são bem semelhantes ao que já falamos nos parágrafos anteriores. Há dezenas de opções, principalmente nos grandes torneios.

Eles ficam abertos logo no começo do evento, mas podem ser suspensos em alguns trechos ou ao final da partida. Ainda, certas opções só ficam abertas caso algum momento único ocorra. Por exemplo, se o jogo for para os pênaltis.

Odds

As odds também são bem interessantes nas apostas ao vivo da Betfair. Primeiramente, elas possuem o que a maioria dos jogadores buscam: agilidade.

Cada minuto de jogo culmina em mudanças severas nos retornos. Uma única cesta, gol ou ponto marcado pode reverter totalmente a situação. Quem presta atenção pode fazer palpites no momento ideal, conseguindo uma boa rentabilidade.

Ainda, as odds costumam ser muito compatíveis com o que ocorre em campo. Ou seja, não vimos nenhuma disparidade que prejudicasse o jogador.

Vale dizer que a sessão funciona muito bem. Quando as odds são atualizadas, mudam de cor e é possível notar quais foram modificadas.

Ainda, quando o jogador faz uma aposta múltipla, ele pode conferir as atualizações dentro do próprio bilhete. A Betfair vai indicar quais atualizações surgiram justamente para deixar claro se alguma mudança pode impactar na escolha do jogador.

E quem busca odds especiais ainda pode buscar opções aumentadas pela casa. Vale a pena explorar a fundo cada evento para encontrar palpites como esse, já que podem ser mais rentáveis do que o esperado.

Streaming

Apostar ao vivo sem assistir a partida é algo que muitos apostadores nem cogitam fazer. Por isso, é bom saber que a Betfair possui transmissões em muitos eventos, apesar da limitação territorial e de que questões como direitos de transmissão.

O recurso é gratuito. Não é preciso pagar para utilizá-lo, nem ter saldo na conta e tão pouco ter feito apostas online recentes. Na verdade, nem é preciso ter feito qualquer movimentação: basta fazer login com sua conta após o cadastro e utilizar.

Sobre a qualidade, funciona sem travar. Já a imagem e som dependem do evento, algo não relacionado com a Betfair.

Aplicativo - nota 4.8/5

A Betfair possui app exclusivamente para Android. Instalamos eles em diferentes aparelhos e notamos que o aplicativo funciona muito bem.

Você pode baixá-lo pelo próprio site da empresa. Inclusive, ela informa que o programa não está disponível na Play Store e nem na App Store. Caso encontre apps por lá, não são oficiais e não devem ser baixados.

Aliás, o app permite apostar em todos os mercados, jogos de sorte e muito mais. Ainda, é possível fazer cadastro, ativar bônus e o que mais a Betfair oferece em sua plataforma.

Métodos de pagamento: nota 5/5

A Betfair permite fazer saques e depósitos tanto pelo site, como pelo celular. Nesse ponto, vimos que eles possuem vários métodos, conforme mostramos a seguir:

Boleto bancário;

Pix;

Pay4Fun;

Transferência bancária;

AstroPay;

Neteller;

EcoPayz;

Skrill.

O depósito mínimo é de R$15 via Pix, sendo creditado instantaneamente. Além disso, o saque mínimo é de R$1 via Pay4Fun, levando até 24 horas para ser creditado.

Não há cobrança de taxas e a casa não informa sobre número de saques permitidos. Para saber sobre passo a passo e outras informações, consulte as Perguntas Frequentes no site da operadora.

Atendimento ao Cliente - nota 4.8/5

A Betfair é uma casa de apostas bem completa. Nesse sentido, também possui um bom sistema de atendimento, com os seguintes canais:

Chat ao vivo;

E-mail;

Perguntas frequentes.

Tudo funciona bem e o passo a passo de uso é bem simples, mas há algo que pode melhorar: o chat só funciona das 10h às 22h. Isso pode impactar quem aposta fora do horário convencional.

Nossa opinião - nota final 4.9/5

A Betfair é uma casa de apostas bem completa. Seus bônus são interessantes, há muitos esportes e um bom aplicativo para Android.

Todavia, seu app não está disponível para iOS. Além disso, o apostador não tem suporte entre às 22h e às 10h.