Betfair é confiável? Conheça melhor o site

Confira todas as informações que respondem se a Betfair é confiável para fazer apostas online no Brasil.

Saiba também como funciona o código promocional Betfair e também todas as características do site. Assim, poderá avaliar se vale a pena abrir uma conta na casa de apostas.

Bônus de boas vindas

O Betfair segue a tendência do mercado e oferece um bônus de boas vindas para os novos clientes. Todos os detalhes da oferta estão disponíveis no nosso artigo sobre código promocional Betfair.

Vantagens e desvantagens da Betfair

Além de saber se a Betfair é confiável, vale a pena primeiro conferir o que os apostadores encontram no site. Desta forma você avalia se vale abrir uma conta na plataforma ou não.

Abaixo, você vai ver as principais vantagens e desvantagens da casa.

Vantagens

A Betfair é um site de apostas esportivas consolidado no mercado. Isso já é um grande diferencial para ser analisado.

Só que, além disso, você encontra uma plataforma que conta com um bom catálogo para apostas online. Você verá desde os campeonatos mais tradicionais até disputas de ligas e esportes menos populares.

Outro destaque também é a diversidade de métodos de pagamento. São formas que atendem a diversos perfis de clientes.

Além disso, os apostadores com dispositivos Android ainda contam com um aplicativo para fazer apostas.

Desvantagens

É importante destacar que nenhuma casa é perfeita. Com o grande número de opções, cada site procura se destacar por um lado, o que faz com que outras plataformas fiquem atrás neste quesito.

No caso da Betfair, um dos pontos negativos é que o chat de atendimento da empresa não funciona 24 horas por dia.

Outra desvantagem é que o site tem um rollover exigente para o bônus. É preciso utilizar oito vezes a quantia da oferta + depósito. Além disso, tem que fazer isso com odds de no mínimo 2.00.

No entanto, lembre-se que esta é uma avaliação subjetiva. Cada apostador tem que analisar se vale a pena ou não abrir uma conta no site com base nas informações disponíveis.

Betfair é confiável?

Sim, a Betfair é confiável. Esta é a principal resposta deste artigo. Como já falamos anteriormente, o site já está consolidado no mercado de apostas esportivas.

A casa conta também com um licenciamento, que garante o perfeito funcionamento da plataforma. Portanto, você pode fazer um cadastro com seus dados e realizar as apostas sem preocupação.

Betfair é seguro?

Além de apontarmos que a Betfair é confiável, também podemos chegar a conclusão que o site é seguro para fazer as apostas.

A casa tem um sistema de criptografia que protege os dados dos clientes. Além disso, em caso de qualquer dúvida ou reclamações, você conta com um sistema de atendimento da empresa.

Licença de Apostas e Jogos

A Betfair conta com a licença de funcionamento da Malta Gaming Authority. A empresa é uma das mais tradicionais licenciadoras para apostas online.

Esta licença indica que a Betfair é confiável e realmente realiza os pagamentos, conforme estipulado nas odds e nos jogos.

Betfair no Reclame Aqui

O Reclame aqui é um tradicional canal online de reclamações dos clientes. No entanto, por ser uma empresa do exterior, a Betfair não dá atenção ao site.

Até o fechamento deste artigo, a plataforma ainda não havia respondido nenhum usuário que fez reclamações no Reclame Aqui. Sendo assim, recomendamos que eventuais questões ou reclamações dos clientes sejam enviadas pelos canais oficiais da plataforma, disponíveis no site.

Betfair app para Dispositivos Android e iPhone

O Betfair conta com um aplicativo para dispositivos com sistema operacional Android. O download está disponível no próprio site de apostas esportivas. O app oferece todos os recursos da versão para computador.

Só que quem preferir pode usar o site de apostas também pelo navegador de internet nos dispositivos móveis. Esta inclusive é a única opção para quem tem iOS.

O layout é totalmente responsivo, o que faz com que você tenha acesso a todas as funções e com tudo adaptado ao tamanho da sua tela.

Portanto, vale a pena usar o site de apostas dessa forma. Seja com smartphone ou tablet, você poderá fazer depósitos, saques e até mesmo receber e usar o bônus de boas vindas.

Futebol na Betfair Brasil

O site de apostas com um grande catálogo, mas o grande destaque é o futebol. A modalidade já aparece com muitos eventos na página principal.

Ao navegar pela plataforma, você verá também que a lista de campeonatos é extensa. Cada evento tem também muitos mercados para você fazer apostas.

No futebol você também encontra novos bônus, como a oferta de uma supercotação nos jogos.

Betfair Casino

Com o mesmo login das apostas esportivas, você também pode usar o cassino no site. A plataforma conta com centenas de jogos de diversas empresas.

É possível jogar Game Shows, Crash Games, Roleta, Blackjack e muito mais. A empresa também disponibiliza algumas das marcas mais tradicionais, como o jogo Aviator e Blue Wizard.

A página de cassino também conta com bônus de alguns jogos. Você também pode testar algumas produções de forma gratuita.

Odds e taxas de pagamento da Betfair

Não há cobranças de taxas pela empresa para saques e depósitos. Você precisa apenas checar se o método escolhido também é gratuito.

Já as odds estão compatíveis com o mercado. O site de apostas ainda conta a promoção do supercotação, que aumenta as odds de alguns eventos definidos pela empresa.

Como sacar dinheiro na Betfair?

Depois de fazer apostas no site, quando quiser fazer o saque é simples e rápido. A empresa disponibiliza dezenas de métodos de retirada, como o Pix, Neteller, Skrill e muito mais.

Confira na sequência o passo a passo de retirada no site.

Primeiramente, é preciso fazer login no site da Betfair. Depois, clique em minha conta. Em seguida, selecione sacar fundos. Selecione o método de saque, defina o valor de transferência e informe os dados do local de destino.

Vale destacar que caso você tenha recebido o bônus da empresa, só conseguirá sacar a quantia do site após cumprir o rollover.

Isso porque a oferta funciona como créditos de apostas. Portanto, pertencerá totalmente a você apenas quando realizar todas as etapas pedidas nos termos da empresa.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Embora não seja atuante no Reclame aqui, o Betfair conta com uma central de atendimento que funciona bem. O único ponto negativo é que o serviço não está disponível 24 horas.

A empresa disponibiliza o chat como forma de suporte. Para chegar a este atendimento, os clientes precisam descer a página e selecionar a opção “ajuda/fale conosco”.

Neste momento, você será redirecionado para uma página que traz as principais perguntas e o canal de suporte.

Este chat fica disponível de 9h às 21h. Portanto, caso você tenha reclamações ou dúvidas, terá que aguardar até este período para ser atendido.

Conclusão sobre a Betfair

A Betfair é confiável e que conta com um site que atende a muitos perfis de apostadores. Isso porque o catálogo de apostas é amplo, com muitas competições e mercados.

Além disso, os clientes podem usar um aplicativo para as apostas e fazer depósitos de forma variada. É possível transferir com pix, cartões de crédito, boleto bancário e muito mais.

Os únicos detalhes que os clientes precisam observar é se o bônus vale a pena com o rollover exigente e também se o fato da empresa não disponibilizar o atendimento 24 horas é aceitável.

O que gostamos O que não gostamos Ótimo catálogo de apostas Rollover do bônus de boas-vindas Variedade de formas de pagamento Chat não funciona 24 horas por dia Aplicativo para Android

Perguntas Frequentes

Veja as principais perguntas sobre a informação se a Betfair é confiável.

Quanto tempo demora a Betfair a pagar?

O pagamento das apostas é feito de forma imediata no site. Já para a retirada varia de acordo com o método escolhido por cada apostador.

Como funciona o Betfair?

O Betfair funciona como uma casa de apostas online. O site necessita de cadastro e depósito para ter saldo para apostar. Já os palpites são feitos selecionando as odds do resultado que você esperança que aconteça.

A plataforma ainda conta com um bônus para você usar em apostas.

Como tirar dinheiro do Betfair?

Para fazer uma retirada na Betfair basta acessar a sua conta e selecionar a opção de saque. Você irá escolher o método, definir a quantia e informar os dados para o local de destino.

O que significa Betfair?

Em uma tradução literal, “Bet” e “fair” significa aposta justa. A empresa junta os dois termos para a criação do nome.

Como fazer aposta no Betfair?

Para fazer apostas no Betfair, basta acessar sua conta e ter feito um depósito. Depois disso, você irá pesquisar pelas competições e mercados, qual o palpite deseja fazer. Vai clicar nas odds e definir o valor dessa aposta.

Qual o mínimo para sacar no Betfair?

O valor para retirada depende do método que o apostador escolher no momento do saque. Quem selecionar o Pix, por exemplo, pode fazer a retirada a partir de R$ 25, já com Neteller e Skrill a quantia mínima é R$ 5.

Como o Betfair paga?

A Betfair faz o pagamento diretamente no seu saldo. Já para fazer a retirada do site, é necessário acessar a sua conta e selecionar o saque. Depois disso, você vai escolher um dos métodos e informar os dados para retirada.

Qual o prêmio máximo do Betfair?

Não existe uma aposta máxima na Betfair. A quantia vai variar de acordo com o evento e também com as odds desse palpite.